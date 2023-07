Polícia Civil investiga três casos de fetos abandonados em Corumbá e Ladário

A Polícia Civil em Corumbá e Ladário tem equipe mobilizada para investigar quem está envolvido no abandono de fetos registrados nas duas cidades entre junho e julho. Já são três casos em investigação, o mais recente ocorreu na tarde desta segunda-feira (10), na estação de Tratamento de Esgoto de Ladário. A apuração também envolve identificar se houve aborto espontâneo ou não e o motivo de as mulheres não terem buscado atendimento médico especializado.



Desde que o primeiro caso foi registrado, em 5 de junho, até essa ocorrência de segunda-feira, 11 julho, mais de cinco mulheres já foram ouvidas em situação de testemunha dos casos.



No primeiro registro, a criança era branca, já estava formada e foi abandonada em posição fetal, dentro de uma mochila, em terreno baldio que fica no Residencial Flamboyant, na parte alta de Corumbá. Catadores separavam reciclável onde encontraram o corpo do bebê de cerca de 9 meses. O segundo caso foi dentro do lixão de Corumbá, em 19 de junho. O bebê também era branco e apresentava perfurações no corpo, mas a suspeita é que animais tenham pousado no feto.



A terceira ocorrência é de julho e um funcionário da Sanesul realizava a limpeza do gradeamento da ETE e encontrou um feto de 15cm. A estimativa é que esse feto localizado em Ladário estava com 19 semanas e peso de cerca de 240 gramas.



A Perícia Criminal esteve nas três ocorrências e elabora laudos para tentar indicar pistas aos inquéritos da Polícia Civil. Os fetos foram também encaminhados para o IMOL de Corumbá para passar por perícia e dados genéticos podem auxiliar no avanço da apuração.



Entre os três casos registrados recentemente, nenhum deles teve a localização próxima uma da outra. Além disso, conforme apurado, em Corumbá há casos de grávidas que não fazem acompanhamento pré–natal, o que aumenta a lacuna de dados e dificulta o trabalho investigativo da Polícia Civil. O município é o 12º em Mato Grosso do Sul em taxa de mortalidade infantil, com 21,15 óbitos por mil nascidos vivos.



Ainda não se sabe também se poderia haver a atuação de grupo de pessoas que estaria realizando abortos ilegais em Corumbá e Ladário.



Dados de 2008 de um dossiê chamado “O Impacto da ilegalidade do Abortamento na Saúde das Mulheres e na Qualidade da Atenção à Saúde Reprodutiva em Campo Grande e Corumbá, MS” apontou que o abortamento induzido em Mato Grosso do Sul estaria em 13,8 para cada mil mulheres, na faixa etária de 15 a 49 anos. O estudo realizado pela Ipas Brasil, Grupo Curumim, Articulação de Mulheres Brasileiras e Jornadas pelo Direito ao Aborto Legal e Seguro indicou que as cidades em situação mais grave eram Sonora, Ponta Porã, Caarapó, Corumbá, Aquidauana, São Gabriel do Oeste, Anastácio, Ladário e Naviraí, com taxas estimadas de aborto induzido acima de 20 anuais a cada mil mulheres, entre 15 e 49 anos.



A condição de atendimento a grávidas e recém-nascidos em Corumbá apresenta alguns problemas sérios. No município, o Ministério Público Estadual instaurou investigação no ano passado para apurar a morte de quase 70 bebês na maternidade da Santa Casa local, em casos registrados entre 2020 e 2021. Essas mortes também não tinham sido informadas no Sistema Estadual de Investigação de Óbito Infantil.