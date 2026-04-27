Polícia Civil prende dois em operação contra organização criminosa em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PCMS) prendeu duas pessoas durante a Operação "Leviatã", deflagrada nesta segunda-feira (27), onde foram cumpridos 10 mandados judiciais de busca e apreensão e dois de prisão.

Os indivíduos foram presos nos municípios de Coxim e Rio Verde, no interior do Estado.

A operação tem como foco o enfrentamento à atuação de organização criminosa em Coxim e região e foi coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS).

A ação também contou com apoio de equipes da Delegacia Regional de Coxim e da Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo (CGPA).

Durante a operação, houve um confronto entre o líder de facção criminosa e as forças policiais. O indivíduo chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

Os policiais também localizaram um veículo que foi utilizado em dois homicídios na região de Coxim. Também foram apreendidas roupas utilizadas pelos autores dos crimes. Após a perícia, foi constatado que o veículo era roubado.

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar outros envolvidos e as responsabilidades de cada integrante do grupo criminoso.

O nome

A operação tem o nome "Leviatã" em referência à atuação das forças policiais para reestabelecer a ordem pública e frear o avanço da organização criminosa vinda do Mato Grosso.

O objetivo principal é enfraquecer a atuação dos criminosos e impedir a expançsão das atividades icílitas na região norte de Mato Grosso do Sul.