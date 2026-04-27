Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Operação Leviatã

Polícia Civil prende dois em operação contra organização criminosa em MS

A ação é para frear a atuação de organização criminosa vinda do estado do Mato Grosso e impedir a expansão do tráfico de drogas

Karina Varjão

Karina Varjão

27/04/2026 - 16h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PCMS) prendeu duas pessoas durante a Operação "Leviatã", deflagrada nesta segunda-feira (27), onde foram cumpridos 10 mandados judiciais de busca e apreensão e dois de prisão.

Os indivíduos foram presos nos municípios de Coxim e Rio Verde, no interior do Estado.

A operação tem como foco o enfrentamento à atuação de organização criminosa em Coxim e região e foi coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS).

A ação também contou com apoio de equipes da Delegacia Regional de Coxim e da Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo (CGPA). 

Durante a operação, houve um confronto entre o líder de facção criminosa e as forças policiais. O indivíduo chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. 

Os policiais também localizaram um veículo que foi utilizado em dois homicídios na região de Coxim. Também foram apreendidas roupas utilizadas pelos autores dos crimes. Após a perícia, foi constatado que o veículo era roubado. 

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar outros envolvidos e as responsabilidades de cada integrante do grupo criminoso. 

O nome

A operação tem o nome "Leviatã" em referência à atuação das forças policiais para reestabelecer a ordem pública e frear o avanço da organização criminosa vinda do Mato Grosso. 

O objetivo principal é enfraquecer a atuação dos criminosos e impedir a expançsão das atividades icílitas na região norte de Mato Grosso do Sul. 

Movimento reduzido

Dia do Trabalhador deve ter 41 mil veículos a menos na BR-163 em relação a Tiradentes

Concessionária estima 68,2 mil veículos apenas na próxima quinta-feira (30)

27/04/2026 17h30

Compartilhar

Foto: Divulgação / Motiva Pantanal

Continue Lendo...

O fluxo de veículos na BR-163 ao longo do feriado do Dia do Trabalhador deve ser menor em comparação ao feriado de Tiradentes, é o que estima a Motiva Pantanal, concessionária que administra a rodovia.

De acordo com a concessionária, a circulação deve girar em torno de 265 mil veículos entre quinta-feira (30) e segunda-feira (04), cerca de 41 mil a menos que os 306 mil projetados no feriado anterior. 

Mesmo com a redução no total de veículos, o maior movimento está previsto para a abertura da operação, com 68,2 mil veículos esperados. A Operação Dia do Trabalhador acontece ao longo dos 845,4 quilômetros da rodovia.

Na sexta-feira (01), a previsão é de 46,4 mil veículos. No sábado (02), o fluxo deve ser de 40,3 mil, enquanto no domingo (03), a expectativa é de que o movimento seja de 53 mil veículos. Já na segunda-feira (04), último dia da operação, são esperados 57,3 mil veículos, o que coincide com o  retorno dos motoristas.

Para garantir a segurança e a fluidez do tráfego, a concessionária reforçou as equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e o monitoramento da rodovia, que ocorre 24 horas por meio de 477 câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO), além de Painéis de Mensagens Variáveis com informações em tempo real.

Mais de 80 viaturas estão distribuídas estrategicamente ao longo da BR-163, entre ambulâncias, guinchos leves e pesados, veículos de inspeção e caminhões de apoio. As 17 bases operacionais permanecem abertas, oferecendo água potável, sanitários e atendimento aos usuários, atendimento que se aplica aos seguintes pontos: 

  • Mundo Novo (km 27,6 - Norte)
  • Itaquiraí (km 80,9 - Sul)
  • Naviraí (km 128,6 - Sul)
  • Juti (km 179,6 - Norte)
  • Caarapó (km 224,3 - Sul)
  • Dourados (km 285,2 - Sul)
  • Rio Brilhante (km 331,8 - Sul)
  • Nova Alvorada do Sul (km 381,4 - Sul)
  • Anhanduí (km 427,1 - Norte)
  • Campo Grande (km 478,5 - Norte)
  • Jaraguari (km 534,6 - Sul)
  • Bandeirantes (km 577,9 - Norte)
  • São Gabriel do Oeste (km 629,1 - Norte)
  • Rio Verde de Mato Grosso (km 678,1 - Norte)
  • Coxim (km 740,7 - Sul)
  • Pedro Gomes (km 778,4 - Sul)
  • Sonora (km 822,2 - Norte)

A concessionária também destaca a importância de medidas preventivas, como o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes, respeito aos limites de velocidade e evitar o uso do celular ao volante.

Assine o Correio do Estado 

Condenado

Justiça condena há 4 anos de prisão homem que atacou corredora no Parque dos Poderes

À época, a vítima reagiu à agressão e conseguiu escapar; o acusado foi preso pouco após o crime, em 2025

27/04/2026 16h57

Compartilhar
Tribunal de Justiça

Tribunal de Justiça Arquivo Correio do Estado

Continue Lendo...

A Justiça de Mato Grosso do Sul condenou Gleindon Barbosa da Silva a 4 anos e 10 meses de reclusão pelo crime de tentativa de estupro contra uma mulher que praticava corrida no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A sentença foi publicada no Diário da Justiça nesta segunda-feira (27) e encerra o processo referente ao caso ocorrido no fim de 2025.

De acordo com os autos, o crime aconteceu na manhã do dia 26 de novembro, enquanto a vítima realizava seu treino habitual nas imediações de uma das rotatórias do parque, na região que conecta a Avenida do Poeta à Avenida Desembargador José Nunes da Cunha. O local é conhecido pela grande circulação de esportistas, especialmente no início do dia.

Em depoimento à polícia, a mulher relatou que percebeu a presença de um homem à sua frente, que aparentava falar ao celular, comportamento que inicialmente não levantou suspeitas. No entanto, a situação mudou rapidamente no momento em que ela passou por ele.

Segundo a vítima, o homem a agarrou de forma brusca pelos braços, apalpou seus seios e ordenou que ela permanecesse em silêncio.

Ainda conforme o relato, o agressor simulava estar armado ao manter um volume sob a camisa, estratégia que teria sido utilizada para intimidá-la e impedir qualquer reação imediata.

Durante a abordagem, o autor tentou arrastar a vítima para uma área de mata nas proximidades da via. Apesar da violência e da ameaça implícita, a mulher conseguiu reagir, se desvencilhar e fugir do agressor. Em estado de choque, ela correu até encontrar um casal que passava pelo local e pediu ajuda.

A rápida mobilização após o pedido de socorro contribuiu para que o suspeito fosse localizado e preso pouco tempo depois do crime. Ele foi encaminhado às autoridades e permaneceu à disposição da Justiça durante o andamento do processo.

Na decisão, a Justiça considerou os depoimentos colhidos ao longo da investigação, incluindo o relato consistente da vítima, além de outros elementos que comprovaram a materialidade e a autoria do crime.

A conduta do réu foi enquadrada como tentativa de estupro, uma vez que a ação foi interrompida antes de sua consumação.

O caso gerou repercussão à época, especialmente por ter ocorrido em um dos principais espaços públicos de lazer e prática esportiva da Capital. O episódio também reacendeu o debate sobre segurança em locais abertos e a vulnerabilidade de mulheres durante atividades cotidianas, como caminhadas e corridas.

Com a condenação, Gleindon Barbosa da Silva deverá cumprir pena de reclusão em regime a ser definido pela Justiça, conforme os critérios legais. Ainda cabe recurso da decisão.

A sentença reforça o entendimento do Judiciário quanto à gravidade de crimes dessa natureza e à importância da responsabilização penal em casos de violência contra a mulher, mesmo quando a consumação do ato é impedida pela reação da vítima.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Domingo será de calorão, mas frente fria traz tempestade na segunda-feira
PREVISÃO

/ 1 dia

Domingo será de calorão, mas frente fria traz tempestade na segunda-feira

2

Com escassez de mão de obra em MS, Petrobras vai qualificar 8 mil
MATO GROSSO DO SUL

/ 2 dias

Com escassez de mão de obra em MS, Petrobras vai qualificar 8 mil

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 7010, sábado (25/04); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7010, sábado (25/04); veja o rateio

4

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2916, sexta-feira (24/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2916, sexta-feira (24/04): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3000, sábado (25/04); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3000, sábado (25/04); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Leandro Provenzano

/ 4 dias

Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Ceratocone dá direito à aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/04/2026

Ceratocone dá direito à aposentadoria?
Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/04/2026

Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?