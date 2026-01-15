Polícia Civil prende homem de 60 anos por bater nas nádegas de adolescente

Na quarta-feira (14), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), prendeu, em flagrante, um homem de 60 anos, pelo crime de importunação sexual contra uma adolescente de 15 anos.
Conforme relato da vítima, ela estava na casa de uma amiga tomando tereré, por volta das 13h, acompanhada também pelo pai da colega. Em determinado momento, a adolescente se levantou e o homem pediu para que ela lhe servisse um copo com a erva. Ao se aproximar, para entregar a cuia, o homem desferiu um tapa nas nádegas da garota.
A menina se assustou e repreendeu o homem, que começou a gritar com ela de maneira agressiva. Então, a vítima disse que contaria para a mãe. Novamente, o homem disse, de forma violenta, que não tinha medo de ninguém.
A garota foi para casa e relatou à mãe, que foi tirar satisfações com o homem. O autor disse que não tinha medo. A mulher então, juntamente com a filha, denunciou o pai da amiga, que foi preso e aguarda audiência de custódia.
Caso de abuso
Na última semana, o Batalhão de Choque da Polícia Militar prendeu Maicon José Rodrigues de Souza, de 36 anos, por ter importunado e abusado sexualmente de ao menos três vítimas.
Conforme detalhou o Comandante Major Cleyton da Silva Santos, Maicon saiu do trabalho durante o horário de almoço e, por volta das 12h, se aproximou de uma menina de 9 anos que andava de bicicleta em frente de casa, no bairro Coronel Antonino. Ele perguntou se a criança já tinha pêlos nas partes íntimas e, logo em seguida, passou a mão por baixo da saia da garota. Ela lhe deu um tapa e o criminoso fugiu do local.
Pouco tempo depois, por volta das 12h35, uma adolescente de 17 anos foi vítima de Maicon, que se aproximou, fez perguntas de cunho sexual e mostrou o pênis.
Após a repercussão dos dois casos de ontem, a Polícia Militar teve conhecimento de outra vítima recente. Uma mulher de 25 anos estava em seu carro quando Maicon parou sua moto e começou a se masturbar.
No momento da prisão, os policiais constataram que Maicon utilizava tornozeleira eletrônica e passava por ressocialização.
Em 2017, ele havia sido preso por estupro após agarrar e ejacular em uma mulher na rua. O rapaz ficou detido até novembro de 2025, quando foi liberado para responder pelo crime em regime aberto.
Pelos casos cometidos recentemente, o criminoso responderá por importunação sexual à mulher de 25 anos e à adolescente de 17, e por estupro de vulnerável cometido contra a menina de 9 anos.