Polícia descarta versão da ex de jogador esquartejado e diz que crime foi premeditado

Na manhã desta sexta-feira (7), a Delegacia de Polícia Civil de Sete Quedas esclareceu fatos sobre o caso do ex-jogador amador de futebol, Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, 19 anos, morto e esquartejado. A polícia nega a versão da namorada e afirma que o crime foi premeditado.

A confirmação foi realizada durante uma coletiva de imprensa, transmitida pelo Instagram da delegacia. Na ocasião, não houve abertura para perguntas e não foram passados mais detalhes da investigação, que segue em sigilo.

Entre os novos fatos revelados sobre o caso está a confirmação de Rúbia Joice de Oliver Luvisetto, 21 anos,como coautora do crime. Além disso, a perícia concluiu que houve alteração na cena do crime, confirmando ter sido um ato premeditado.

Anteriormente, a versão de Rúbia relatava que a morte de Vinícius teria sido causada em razão de uma reação ao comportamento dele.

Conforme a versão dela, ele teria invadido a casa dela, encontrando-a na cama com outro homem, o qual teria atirado em Vinícius e levado o corpo embora com ajuda de uma terceira pessoa. Desse modo, ela teria apenas presenciado o crime.

Entretanto, durante a coletiva de hoje, a polícia classificou Rúbia como coautora do crime, não revelando mais detalhes sobre o assunto.

Investigação

As buscas pelos restos mortais de Vinícius duraram sete dias e foram encerradas ontem (6), nas quais foi percorrida uma extensão de 18 km ao longo do Rio Iguatemi.

“Nós nos dividimos em equipes e cada busca durava cerca de 4 horas. Depois, fazíamos o trajeto mais duas vezes, totalizando em média 12 horas de buscas por dia”, informou a polícia.

Ainda conforme informado, a colaboração dos pais de Rúbia foi fundamental na investigação, pois eles identificaram o outro homem envolvido, Cleiton Torres Vobeto. O depoimento e colaboração deste foi crucial para encontrar os restos mortais de Vinícius.

Enquanto o principal suspeito de envolvimento no crime é Danilo Alves Vieira, que está foragido.

As buscas dos restos mortais de Vinícius envolveram 22 policiais civis e mais de 30 servidores da segurança pública de Sete Quedas.

Além disso, foram ouvidos os depoimentos de 17 pessoas, sendo realizadas 6 buscas e apreensões, que incluem celulares e aparelhos cortantes.

Relembre

Hugo desapareceu na madrugada do dia 25 de junho. O registro do sumiço foi feito por sua mãe, Eliana Skulny, na segunda-feira seguinte (26).

Após uma semana de buscas, foram encontradas partes do corpo de Hugo no domingo (2), no Rio Iguatemi, localizado em Sete Quedas, no estado do Mato Grosso do Sul.

Os restos mortais foram descobertos durante uma operação conjunta, que contou com a participação das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

A identificação do corpo foi realizada por meio de uma tatuagem presente no braço de Hugo, contendo o nome de seu pai, falecido há aproximadamente dois anos. As partes do corpo foram encaminhadas ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) e ainda aguardam liberação.