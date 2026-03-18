Polícia encontra carro que arrancou perna de Jamile; suspeito está foragido

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul segue investigando o caso, com o intuito agora de localizar o suspeito considerado foragido. - Reprodução/PCMS/Montagem-C.E

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Cerca de quatro dias após a servidora pública, Jamile Domingues, de 42 anos, perder a perna em um acidente registrado durante a madrugada na rua Brilhante, o carro usado nesse suposto racha foi apreendido por agentes da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PCMS), encontrado coberto por panos, enquanto o acusado ainda segue foragido.

Nas palavras do Delegado Sam Ricardo Aranha Suzumura, titular da 6ªDP, conforme repassado pela PCMS em nota, o carro localizado em uma residência do bairro São Conrado contém as avarias que são compatíveis com o acidente, o que inclui o retrovisor danificado e o vidro do passageiro direito quebrado.

Através do trabalho investigativo a polícia conseguiu tanto localizar o veículo que atingiu Jamile durante o último final de semana, como também pôde identificar o suspeito de fugir do local sem prestar o devido socorro, um indivíduo de 28 anos que é considerado agora foragido.

Na residência do suspeito, onde foi localizado o veículo Citroen C3 da cor preta, os agentes também encontraram um protetor de para-lama, peça ausente no veículo apreendido, com testemunhas confirmando que esse carro pertence, de fato, ao indivíduo de 28 anos procurado pela Polícia Civil.

Indícios apontam que esse carro seguia em "altíssima velocidade" no momento em que atingiu Jamile Domingues na rua Brilhante, com os trabalhos investigativos não descartando ainda a hipótese de uma participação em racha, já que imagens captadas do acidente mostram um segundo veículo correndo a frente do Citroen agora apreendido.

Jamile Domingues teve a perna esquerda amputada, foi levada para a Santa Casa em estado grave e extubada ainda ontem (17). O veículo foi levado para a perícia e a Polícia Civil aguarda o laudo, junto da vistoria do veículo e exame da vítima junto ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) assim que a vítima receber alta médica.

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul segue investigando o caso, com o intuito agora de localizar o suspeito considerado foragido.

Relembre

Pelas imagens de circuito de monitoramento, nota-se o momento que a servidora chegava até uma região de bares, na rua Brilhante, em Campo Grande, durante a madrugada do último sábado (14), dirigindo-se até um dos estabelecimentos acompanhada de seu companheiro.

Devido justamente à velocidade do veículo, num primeiro momento as câmeras de segurança não puderam identificar as características (como por exemplo a placa) de ambos os veículos que seguiam em um possível "racha" pela Brilhante, por volta de 01h01.

Posteriormente, a servidora pública atropelada na madrugada do último sábado (14), que inclusive chegou a perder a perna foi identificada como Jamile Domingues, de 42 anos, que segue internada.

Num primeiro momento, é possível observar inclusive que essa mulher e seu acompanhante aguardam antes de atravessar a via, justamente para esperar que alguns veículos passem pela Rua Brilhante.

Porém, quando o casal já estava na metade de sua travessia, dois veículos em alta velocidade se aproximam do ponto, um deles conseguindo desviar dos pedestres ao jogar o carro para a direita.

Entretanto, o carro que seguia logo em seguida passa pelo lado oposto, já que transitava inclusive pela faixa que é destinada para o fluxo de transportes coletivos, que nesse e em vários outros pontos de Campo Grande trafegam ao lado esquerdo da via.

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