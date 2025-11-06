Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Tráfico

Polícia faz mais uma apreensão de cocaína em caminhão com minério

Intercepção de drogas em caminhões saindo de Corumbá tem sido frequente desde o início do ano

Karina Varjão

Karina Varjão

06/11/2025 - 15h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mais um caminhão transportando minério de ferro saindo de Corumbá foi interceptado no Estado com carga de cocaína. Desta vez, o veículo foi apreendido na Capital, Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (6) com cerca de 100 quilos de cloridrato de cocaína. 

A droga estava escondida em bolsas de viagens sobre o minério e teria como destino o município de Sete Lagoas, em Minas Gerais. O motorista, de 41 anos, foi conduzido, juntamente com o entorpecente e o caminhão, até a Superintendência da Polícia Federal no Estado, para as providências cabíveis. 

A operação foi uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul (FICCO/MS), que é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Penal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e Guarda Municipal, que destaca o sucesso das ações ao “caráter integrado e cooperativo da ação entre as forças de segurança participantes”. 

Os caminhões carregados com minério estão na mira da Polícia Rodoviária do Estado nos últimos meses, especialmente na BR-262, já que tem sido recorrente o caso de transporte de entorpecentes nas cargas. 

Com mais de 400 caminhões com carga de minérios saindo de Corumbá diariamente, os flagrantes do transporte irregular de entorpecentes escondidos tem sido cada vez mais comum. 

Por ser uma rodovia que atravessa Mato Grosso do Sul, ligando até São Paulo, o uso dessa rodovia para transporte de drogas não é uma novidade. 

Os traficantes utilizam veículos com grandes cargas para esconder as drogas para transportá-las até os receptores, com ajuda das famosas “mulas”, que se expõem aos perigos, como ultrapassar barreiras policiais, em troca de recompensas que podem chegar a 10 salários mínimos. 

Outros casos

Em 12 de fevereiro, 120 kg de cocaína foram apreendidos na BR-262, droga essa que estava fracionada e escondida entre cargas de ossos, armazenadas em tambor plástico com capacidade para armazenar até 200 litros 

Outra carga interceptada na BR-262, menos de dez dias depois, também tentava passar substâncias entorpecentes entre carregamento lícitos, sendo 391 kg de cocaína e 247 Kg de maconha localizados nessa ocasião em um bitrem, que transportava minério de ferro

Como se não bastasse, até mesmo uma carga de produtos de limpeza foi usada para tentar camuflar um carregamento de cocaína que, segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), foi avaliado em R$ 15 milhões após apreensão feita em após o início de março. 

Em 1º de abril deste ano, foram apreendidos 452 quilos de cocaína (avaliada em R$ 22 milhões) em Terenos, que estavam escondidos em um caminhão carregado de minério de ferro.

Dois dias depois, uma apreensão semelhante ocorreu em Campo Grande, desta vez foram confiscados 368 quilos do entorpecente (260 quilos de pasta base e 108 quilos de cloridrato).

No mês seguinte, em meados de maio, duas ações policiais em menos de 24 horas encontraram mais de uma tonelada de drogas escondidas em cargas de minério (560,7 quilos em Terenos e 547,9 quilos em Corumbá). Ambas seriam entregues em outros estados, como Minas Gerais e São Paulo, respectivamente.

No dia 10 de setembro, a PRF também interceptou mais um caminhão vindo de Corubmá até Campo Grande. Após a vistoria, a polícia apreendeu 39,3 kg de cloridrato de cocaína e 225,2 quilos da droga em forma de base livre (pasta base), além de R$ 4,4 mil em espécie que estavam com o motorista e o aparelho celular do suspeito. 

O caminhoneiro admitiu que aceitou a missão com a promessa de receber R$ 10 mil caso a entrega fosse bem sucedida. 

Além do disfarce do minério, o narcotráfico também usa calcário, placas de energia solar, tambores, carnes e outros tipos de cargas lícitas para esconder os entorpecentes.

 

*Colaboraram Leo Ribeiro e Felipe Machado

Cidades

Bazar esposas de militares terá itens a partir de R$ 3

Com opções de lembrancinhas para festas de empresa e presentes de Natal, a 4ª edição será nesta sexta-feira (7), em Campo Grande

06/11/2025 13h30

Compartilhar

Imagem Divulgação

Continue Lendo...

A 4ª edição do Bazar Esposas de Militares, que desde a primeira edição ocorre uma vez por mês, chega com uma variedade de produtos, opções de presentes e lembrancinhas, com itens a partir de R$ 3.

O bazar ocorre nesta sexta-feira (7), das 16h às 21h, na área de lazer dos subtenentes e sargentos, próximo ao Condomínio Melo e Cáceres, em Campo Grande.

A união das esposas empreendedoras nasceu em outubro de 2020, por meio de um grupo de WhatsApp criado por Rose Trece. A iniciativa surgiu com a proposta de troca de ideias e, hoje, reúne mais de 500 participantes.

“Nesse grupo a gente troca dicas, tira dúvidas e compartilha o nosso ganha-pão. Algumas têm suas profissões, outras são donas de casa, e todas precisamos ajudar no orçamento familiar. Por conta disso, tivemos a iniciativa de realizar o bazar”, explicou Rose.

Nesta edição, estão previstas 25 expositoras, com opções e valores que cabem no bolso, seja para lembrancinhas de amigo oculto ou presentes de Natal.

Entre as empreendedoras, quem visitar o bazar irá encontrar profissionais que trabalham com decoração de festas, produtos tecnológicos voltados ao bem-estar e itens de perfumaria e beleza.

Também haverá itens de vestuário, artesanato em madeira, bolsas, peças de crochê e laços. Para quem for prestigiar, o destaque fica por conta da alimentação, digna de uma ceia natalina, com pratos como:

  • Caldo de frango;
  • Caldo verde;
  • Mocotó com bacon, calabresa e feijão-branco;
  • Arroz carreteiro, entre outros.

Serão vendidos doces em compotas ou potes (figo, laranja e doce de leite), pamonha, manteiga da roça, queijos, goiabada cascão e muito mais.

Imagem Divulgação

Na época de enfeitar a casa, as vendedoras trazem uma variedade de enfeites natalinos para todos os gostos.

O pagamento pode ser feito por meio de Pix, cartão de crédito ou débito.

Serviço

  • 4ª Edição do Bazar Esposas de Militares
  • Local: Área de lazer dos subtenentes e sargentos da guarnição de Campo Grande
  • Data: 7 de novembro
  • Hora: 16h às 21h
  • Endereço: Rua Fernando de Noronha, s/n – próximo ao Condomínio Melo e Cáceres
  • Bairro: Vila Sobrinho

Assine o Correio do Estado

FRACASSADO

Leilão de R$ 14 milhões da folha de pagamento fracassa no interior de MS

Executivo justifica que contratação é necessária já que o contrato atual chega ao fim em 02 de dezembro deste ano

06/11/2025 13h03

Compartilhar
Para evitar interrupções nos serviços essenciais de pagamento e gestão financeira faz-se necessária a contratação com antecedência

Para evitar interrupções nos serviços essenciais de pagamento e gestão financeira faz-se necessária a contratação com antecedência Reprodução/VisitMSOficial

Continue Lendo...

Com as expectativas frustradas, enquanto o Executivo distante cerca de 427 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul esperava faturar R$14 milhões com o leilão da folha de pagamento, a realidade se mostrou diferente e o pregão eletrônico no município de Corumbá terminou fracassado. 

Na conhecida "Cidade Branca" , que fica no coração do Pantanal, o Executivo estimava contratar uma instituição financeira pública ou privada para gerenciamento e processamento da folha de pagamento de Corumbá por R$14.084.583,22.

Celebrado sem ônus financeiro direto para o Município, essa empresa seria encarregada dos serviços que devem colocar dinheiro no bolso de todos os servidores públicos, ativos, inativos, celetistas, pensionistas e estagiários da administração direta e indireta corumbaense. 

Entretanto, o atual processo sequer passou da fase de habilitação de alguma das empresas que inicialmente demonstraram interesse no pregão que, sem concorrência e lances, terminou fracassado. 

Pedidos de esclarecimentos chegaram a ser encaminhados pelos bancos Santander e Bradesco, porém, quando aberto o certame houve a convocação apenas da proponente "JM Comércio, Serviço e Incorporação", que indicava um lance de pouco mais de R$15 milhões. 

Entretanto, por não apresentar os devidos documentos para habilitação, sem comprovar sua qualificação técnica e sequer possuir em seu contrato social um objeto compatível com o licitado, a empresa acabou inabilitada. 

Isso porque, conforme consulta junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), uma vez que a JM seria voltada para atividades como Gestão e administração da propriedade imobiliária; design; locação de automóveis e comércio varejista de material elétrico, isso impediria sua contratação o que fez esse pregão fracassar. 

Relembre

Nesse leilão, com o critério de julgamento sendo "maior oferta", a busca por instituição financeira pública ou privada trata-se do primeiro passo para uma contratação pelo período de 60 meses. 

Atualmente há 5.494 pagamentos a serem feitos por parte da prefeitura de Corumbá mensalmente, com uma média salarial de R$2.563,63 entre os servidores. 

O Executivo justifica que a contratação é necessária já que o contrato anterior chega ao fim em 02 de dezembro deste ano. 

Ou seja, para evitar interrupções nos serviços essenciais de pagamento e gestão financeira faz-se necessária a contratação com antecedência, para garantir segurança e agilidade no processamento da folha de pagamento, restando agora menos de um mês de tempo hábil para tirar esse processo do papel. 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS
pacote do bndes

/ 2 dias

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS

2

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6871, quarta-feira (05/11)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6871, quarta-feira (05/11)

4

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano
sem precedentes

/ 7 horas

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano

5

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 15 horas

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?