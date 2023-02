Polícia Federal apreende carro clonado, carregador de fuzil e drogas em Ponta Porã

Ação solidária

Alimentos, roupas e itens de higiene pessoal podem ser doados no SAC do Shopping Campo Grande até o final do mês de fevereiro

Pensando nas famílias prejudicadas pelas fortes chuvas que atingiram Campo Grande no primeiro mês do ano, o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e o Shopping Campo Grande deram início a uma arrecadação de alimentos, roupas e itens de higiene pessoal.

As doações podem ser entregues no SAC do Shopping de segunda à sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 21h, até o final do mês de fevereiro.

As secretarias municipais também são pontos de coleta da campanha. Vale reforçar que cada pasta possui um horário de funcionamento diferenciado, com fechamento para o almoço. Para encontrar a secretaria mais próxima, conferir os horários de funcionamento e fazer sua doação, clique aqui.

Segundo a pasta, a iniciativa da campanha para ajudar as vítimas das chuvas foi do Shopping Campo Grande, sendo o Fundo de Apoio à Comunidade responsável pela distribuição das arrecadações.

Adir Diniz, coordenadora geral do FAC, acredita que o povo campo-grandense é bastante solidário e participativo nas campanhas da prefeitura, e menciona a importância da parceria com o Shopping Campo Grande para fomentar as doações.

“É muito importante essas parcerias que fazemos entre o poder público e o privado. O FAC precisa das pessoas, das doações, da participação de todos. Mais uma vez contamos com vocês”, comentou.

“Nosso papel é incentivar a assistência a essas pessoas que foram tão afetadas, dando mais visibilidade a ações como essa para que todos possamos colaborar”, afirmou Ana Paula Faustino, gerente de marketing do Shopping.

A campanha teve início no dia 27 de janeiro, e segue até o final de fevereiro.

Para aqueles que querem doar, mas não têm como se deslocar, é possível fazer o agendamento com o motorista, pelo telefone (67) 2020-1361.

Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas pelo telefone (67) 2020-1361 e também pelo Instagram do FAC.

Fundo de Apoio à Comunidade

O Fundo de Apoio à Comunidade da Prefeitura Municipal de Campo Grande (FAC) realiza campanhas de doação durante o ano inteiro, arrecadando todos os tipos de itens: alimentos perecíveis e não perecíveis, roupas, calçados, brinquedos, eletrodoméstico, material de construção, móveis e tudo que estiver em condições de uso.

Em 2022, a pasta atendeu mais de 30 mil pessoas na Campanha do Agasalho, com distribuição de ponchos, cobertores e peças de frio em geral. Durante todo o ano, foram doados 12 mil kits de verduras e legumes e cerca de 6.300 cestas básicas.

Localizado na Avenida Fabio Zahran, 6000 - Vila Carvalho, o FAC está sempre aberto para receber doações.