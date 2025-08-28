Polícia Federal coordena três operações contra tráfico e contrabando em MS

A Polícia Federal deflagrou três operações para combater o tráfico de drogas, o contrabando e o descaminho de mercadorias na região de fronteira entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai. As ações ocorreram em parceria com a Receita Federal e tiveram alvos no estado e em São Paulo.
Na quinta-feira (28), a Operação Occultatum Crimen cumpriu dois mandados de busca e apreensão em São Paulo, expedidos pela Vara Federal de Corumbá. As investigações apontam que uma rede criminosa transportava cocaína do interior para diferentes estados brasileiros, utilizando compartimentos ocultos em veículos. Durante as buscas, foram apreendidas mídias digitais que passarão por perícia para auxiliar na identificação de outros envolvidos.
No mesmo dia, a PF e a Receita Federal desencadearam a Operação Manifesto para desarticular um grupo especializado em contrabando e descaminho de mercadorias paraguaias. A apuração teve início em julho de 2023, após a apreensão de um caminhão tombado na BR-267, em Nova Alvorada do Sul, então carregado com produtos irregulares. Segundo os investigadores, transportadoras eram utilizadas para camuflar cargas ilegais destinadas a Campo Grande e municípios do interior paulista. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão – oito em Mato Grosso do Sul e um em São Paulo – além do bloqueio judicial de ativos de nove investigados. Participaram da ação 36 policiais federais, seis auditores-fiscais e cinco analistas da Receita.
Já na quarta-feira (27), a PF cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e duas prisões preventivas no âmbito da Operação Rota 395, que investiga organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas. A Justiça Estadual de Brasilândia determinou ainda a suspensão de empresas ligadas a investigados em Dourados, Naviraí e Coronel Sapucaia, que apresentavam evolução patrimonial incompatível e movimentações financeiras milionárias.