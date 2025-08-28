Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia Federal coordena três operações contra tráfico e contrabando em MS

Foram identificados alvos em Brasilândia, Corumbá e Nova Alvorada do Sul

Alison Silva

Alison Silva

28/08/2025 - 08h40
A Polícia Federal deflagrou três operações para combater o tráfico de drogas, o contrabando e o descaminho de mercadorias na região de fronteira entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai. As ações ocorreram em parceria com a Receita Federal e tiveram alvos no estado e em São Paulo.

Na quinta-feira (28), a Operação Occultatum Crimen cumpriu dois mandados de busca e apreensão em São Paulo, expedidos pela Vara Federal de Corumbá. As investigações apontam que uma rede criminosa transportava cocaína do interior para diferentes estados brasileiros, utilizando compartimentos ocultos em veículos. Durante as buscas, foram apreendidas mídias digitais que passarão por perícia para auxiliar na identificação de outros envolvidos.

No mesmo dia, a PF e a Receita Federal desencadearam a Operação Manifesto para desarticular um grupo especializado em contrabando e descaminho de mercadorias paraguaias. A apuração teve início em julho de 2023, após a apreensão de um caminhão tombado na BR-267, em Nova Alvorada do Sul, então carregado com produtos irregulares. Segundo os investigadores, transportadoras eram utilizadas para camuflar cargas ilegais destinadas a Campo Grande e municípios do interior paulista. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão – oito em Mato Grosso do Sul e um em São Paulo – além do bloqueio judicial de ativos de nove investigados. Participaram da ação 36 policiais federais, seis auditores-fiscais e cinco analistas da Receita.

Já na quarta-feira (27), a PF cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e duas prisões preventivas no âmbito da Operação Rota 395, que investiga organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas. A Justiça Estadual de Brasilândia determinou ainda a suspensão de empresas ligadas a investigados em Dourados, Naviraí e Coronel Sapucaia, que apresentavam evolução patrimonial incompatível e movimentações financeiras milionárias.

Televisão

TV 3.0 chega ao Brasil: entenda o que muda na sua televisão e quando a novidade estará disponível

Nova geração da TV aberta promete imagem 4K, som imersivo e interatividade gratuita, com implantação gradual e sem troca imediata de aparelhos.

27/08/2025 16h04

TV 3.0 foi lançada nesta quarta-feira (27)

TV 3.0 foi lançada nesta quarta-feira (27) Agência Brasil

O governo federal lançou oficialmente, nesta quarta-feira (27), a chamada TV 3.0, a nova geração da televisão aberta no Brasil. A tecnologia promete revolucionar a forma como assistimos TV, trazendo mais qualidade de imagem e som, interatividade e integração direta com a internet — sem custo extra para o usuário.

O anúncio foi feito em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro das Comunicações, Frederico Siqueira. Segundo o governo, a TV 3.0 será implantada de forma escalonada, começando pelas capitais brasileiras, mas os atuais sinais digitais continuarão funcionando normalmente, sem necessidade de troca imediata de antenas ou aparelhos.

“É um passo importante para tornar o Brasil soberano em tecnologia e melhorar a experiência da população com a TV aberta”, afirmou o ministro.

O que é a TV 3.0?

A TV 3.0 é a evolução da TV digital inaugurada em 2007 no Brasil. Diferente do sistema atual, o novo padrão transforma os canais em aplicativos interativos, muito próximos ao que já existe nas plataformas de streaming. Isso significa mais opções de conteúdo, múltiplos ângulos de câmera, comércio eletrônico, publicidade personalizada e até serviços públicos integrados.

Na prática, o espectador continuará assistindo TV aberta gratuitamente, mas com recursos modernos, como:

  • Imagem em 4K (com possibilidade de até 8K pela internet);
  • Som imersivo, que dá sensação de “cinema em casa”;
  • Interatividade em tempo real, como votações, compras e acesso a conteúdos extras;
  • Acessibilidade ampliada, com legendas personalizáveis, audiodescrição e tradução em libras;
  • Alertas de emergência geolocalizados, integrados ao sistema de defesa civil.

Preciso trocar de TV para assistir à TV 3.0?

Não imediatamente. O governo destacou que ninguém será obrigado a trocar antena ou televisor de forma imediata. Os aparelhos atuais continuarão funcionando normalmente e, quando a nova tecnologia chegar à sua região, será possível adaptar televisores antigos por meio de conversores.

Ou seja, quem quiser poderá migrar aos poucos, sem perder acesso à programação atual.

Quando a TV 3.0 começa a funcionar?

A implantação será gradual, primeiro nas grandes capitais, e depois nas demais regiões. Ainda não há um cronograma fechado para todo o País, mas a expectativa é que os brasileiros comecem a sentir as mudanças nos próximos anos.

Durante a fase de transição, os dois sistemas funcionarão em paralelo — garantindo que ninguém fique sem sinal.

TV 3.0 será gratuita?

Sim. A televisão aberta continuará sendo gratuita, como já ocorre hoje. O que muda é a qualidade da experiência e a possibilidade de acessar novos recursos interativos.

Por que o governo aposta na TV 3.0?

A iniciativa foi desenvolvida pelo Fórum SBTVD em parceria com o Ministério das Comunicações e é vista como um avanço estratégico. Além de aproximar a TV aberta do modelo de streaming, a tecnologia pode gerar oportunidades para novos radiodifusores, ampliar a publicidade segmentada e democratizar ainda mais o acesso à informação.

Com a TV 3.0, o Brasil se coloca entre os países que lideram a inovação em radiodifusão digital.

Cidades

Menino que perdeu os movimentos consegue recuperação com equoterapia

Diagnosticado com síndrome de Guillain-Barré, Guilherme perdeu os movimentos aos 4 anos e foi reabilitado com auxílio de terapia assistida com cavalos

27/08/2025 16h00

Reprodução Famasul

Com apenas 4 anos de idade, numa noite, o pequeno Guilherme Marques reclamou para a mãe que não conseguia mexer as pernas e, 24 horas depois, foi levado sem movimentos para o hospital em Campo Grande.

Antes de encontrar um diagnóstico, quando sofreu a paralisia das pernas e, posteriormente, ficou com rigidez nas mãos, sem conseguir se mover, o menino chorava muito. O primeiro diagnóstico dado indicava “dores de crescimento”.

Com a resposta de que a família não teria nada com que se preocupar, o dia seguinte foi bem diferente do que estavam imaginando. Ele teve de ser transferido para um hospital em Campo Grande, onde deu entrada com o único movimento sendo o piscar dos olhos.

Após passar por uma bateria de exames, os laudos apresentaram comprometimento nos órgãos internos e ele recebeu o diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Com isso, iniciou-se um tratamento agressivo, com imunoglobulina, um medicamento derivado do soro do cavalo, para tentar conter o avanço da doença.

“Era como se eu tivesse um bebê de tamanho maior. Ele não andava mais, tinha que usar fralda, ficava só na cadeira de rodas e tínhamos que carregá-lo no colo para todo lado”, relembra a mãe, Samara.

Reprodução Famasul

Recuperação improvável

Após passar pelo tratamento, os médicos foram claros quanto à recuperação dos movimentos: ela era improvável. Apesar de ter retornado para casa sem notícias animadoras, a mãe não desistiu e iniciou a busca por terapias e tratamentos alternativos.

Uma médica sugeriu a equoterapia. Samara não sabia nada a respeito, mas era um caminho. Ao pesquisar na internet, assistiu a um vídeo e descobriu que, em Maracaju, município onde a família reside, o Sindicato Rural, com apoio do Senar/MS, oferecia o tratamento gratuitamente.

“Até que eu vim aqui no Sindicato Rural, mostrei o laudo do Guilherme e ele foi admitido. Fiquei ansiosa pela primeira aula”, conta.

Pequenos passos

Na primeira sessão, conforme relembra a mãe, o menino, cujo único movimento era o piscar dos olhos, com auxílio e em uma cela especial, sentou sobre o animal. Nesse instante, um leve movimento de dedo deu significado ao que viria depois.

“Foi um choro para mim, para minha família”, diz a mãe.

O gesto do menino, ainda que mínimo, não passou despercebido pela mãe nem pela equipe. Todos comemoraram como um gol da vitória em uma partida acirrada no último minuto.

Já na terceira sessão, Guilherme apresentou progresso: conseguia se sentar sozinho no cavalo e manter o equilíbrio, algo que havia sido considerado impossível.

A dedicação da mãe e a vontade de Guilherme resultaram em uma surpreendente evolução. Algum tempo depois, o menino, considerado na prática tetraplégico, driblou o problema e estava pedalando uma bicicleta.

Outros processos auxiliaram na recuperação da independência, como o andador e o uso de órteses. A cada recuperação de movimento corporal, o menino foi reconquistando a liberdade.

“Eu vi o meu filho renascer. Cada movimento era uma vitória. Não há palavras para expressar isso, é praticamente sobrenatural”, diz Samara Marques, mãe de Guilherme.

Hoje, aos sete anos, Guilherme não apenas anda: ele corre, pula, joga bola e mergulha nas traves para defender gols. “Eu gosto de jogar bola na educação física, sou goleiro do meu time.”

E, claro, segue apaixonado pelos cavalos da equoterapia.

