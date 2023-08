Polícia Federal treina mulheres para se defenderem de agressores

estragos

No curto período de tempo choveu 37mm; cerca 18 mil pessoas ficaram sem energia elétrica

O município de Dourados, a 198.42 km de Campo Grande foi atingido por uma tempestade isolada, na noite desta quarta-feira (30), o que resultou em muitos estragos, deixando casas destelhadas, árvores caídas e falta de energia.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde do município, informou que devido às condições climáticas enfrentadas nesta noite, houve o corte no fornecimento de energia elétrica em diversas regiões da cidade.

O temporal deixou rastro de destruição por várias regiões da cidade e 18 mil pessoas ficaram sem energia elétrica, segundo comunicado feito pela prefeitura.

Inclusive, alguns serviços prestados nas Unidades Básicas de Saúde ficaram prejudicados temporariamente.

"Assim que possível, todos os serviços serão restabelecidos. Solicitamos a compreensão de todos", informa nota publicada na manhã de hoje (31).

Conforme apurado pelo jornal local, Dourados News, duas escolas precisaram suspender as aulas em função dos estragos, são elas: Escola Estadual Vilmar Vieira Matos e Escola Estadual Moacir Djalma Barros.

No momento, a Secretaria de Estado de Educação (SED) faz um levantamento dos prejuízos e, conforme informado pela direção à equipe de reportagem, na escola Vilmar Vieira de Matos, computadores, móveis e documentos foram danificados.

Além disso, árvores e galhos são encontrados pelo chão em várias localidades da cidade. Tapumes de obras também foram arrancados por conta da força dos ventos e comércios e casas acabaram destelhados.

Em vias da cidade, veículos chegaram a ser atingidos por árvores. Ainda não há informações sobre vítimas, apurou o jornal local.

De acordo com a estação meteorológica da Embrapa Agropecuária do Oeste, as chuvas de ontem duraram aproximadamente 10 minutos, com acumulado de 37 milímetros.

Previsão para o Estado

Conforme a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para esta quinta-feira (31), o tempo para hoje deve ficar instável, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada em grande parte de Mato Grosso do Sul. Localmente, podem ocorrer tempestades com raios e rajadas de vento.

O Cemtec explica que essas instabilidades ocorrem devido a passagem de cavados em níveis médios da atmosfera, aliado ao transporte de calor e umidade.

Além disso, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de chuvas.

Com relação à formação de chuvas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já publicou um alerta de perigo para as chuvas intensas, que devem ocorrer principalmente no norte do Estado. Veja as temperaturas esperadas: