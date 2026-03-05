Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

UPA Universitário

Polícia investiga possível ligação entre morte de menina de 9 anos e "desafio do desodorante"

Criança foi encontrada pelo pai já desacordada ao lado de um frasco de aerossol

Alison Silva

Alison Silva

05/03/2026 - 18h45
A Polícia Civil investiga a morte de uma menina de 9 anos, em Campo Grande, que pode ter relação com o chamado “desafio do desodorante”, prática que circula nas redes sociais e incentiva a inalação do produto aerossol.

De acordo com o registro policial, a criança foi encontrada desacordada dentro de casa na tarde de terça-feira (3), no bairro Universitário. Os pais haviam saído para levar o filho recém-nascido a uma consulta médica e deixaram a menina sob os cuidados de uma tia.

Ao retornarem por volta das 14h20, perguntaram pela filha e foram informados de que ela estaria dormindo. A mãe foi até o quarto para chamá-la, mas não obteve resposta. A menina estava deitada de bruços na cama e havia um tubo de desodorante próximo ao corpo.

Ao virá-la, a mãe percebeu que a criança estava com os lábios arroxeados e não reagia. O pai tentou reanimá-la com respiração boca a boca e massagem cardíaca. Durante as tentativas de socorro, a menina chegou a vomitar comida, mas não voltou a respirar.

A vítima foi levada pelos próprios pais ao posto de saúde do bairro Universitário. No local, enfermeiros tentaram reanimá-la, porém sem sucesso. A morte foi constatada às 15h02. Natural de Ponta Porã, a criança foi velada e sepultada ao fim desta quinta-feira (5), em Campo Grande. 

"Desafio do desodorante"

Neste momento, a Polícia Civil,  apura se houve relação com o chamado “desafio do desodorante”, conteúdo que circula principalmente entre crianças e adolescentes em plataformas digitais e redes sociais.

Em 2022, um menino de 10 anos morreu após inalar desodorante, caso registrado em Aracaju, Sergipe. 

Em abril do ano passado, uma nova onda viral do 'desafio' foi impulsionada na internet. Na ocasião, uma menina de 8 anos morreu no Distrito Federal. 

Saiba*

As autoridades alertam pais e responsáveis para o acompanhamento do conteúdo consumido por crianças e adolescentes na internet, especialmente desafios perigosos que podem colocar a vida em risco.

corumbá

Secretário de Desenvolvimento Econômico responde a ação do MPMS por uso irregular de verbas

Compra de combustível para barco que não possui e evolução patrimonial estagnada colocam em xeque retórica de moralidade

05/03/2026 18h00

Luis Francisco de Almeida Vianna, o Chicão Vianna, é alvo de ação do MPMS

Luis Francisco de Almeida Vianna, o Chicão Vianna, é alvo de ação do MPMS Foto: Divulgação

Em Corumbá, o atual secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Luis Francisco de Almeida Vianna, o Chicão Vianna, protagoniza um enredo que desafia a própria coerência de seu discurso político. Vereador licenciado e figura longeva na política da Cidade Branca, ele é um dos alvos de Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que cobra o ressarcimento de R$ 77.469,92 aos cofres públicos.

A denúncia contrasta com a narrativa de probidade do político, eficaz em elevar o discurso da moralidade na gestão passada, quando era oposição. Segundo as investigações, o então parlamentar utilizou verbas indenizatórias de forma irregular, apresentando notas fiscais genéricas e sem a identificação das placas dos veículos. O detalhe é o custeio de "diesel marítimo".

Nos documentos fiscais atrelados ao seu gabinete, consta a aquisição de 27,07 litros desse combustível específico, além de centenas de litros de diesel comum, muito embora Chicão não possuísse qualquer embarcação ou veículo movido a diesel registrado em sua frota oficial.

A defesa do secretário, que coincidentemente é a mesma que ele pagava como consultoria jurídica em seu gabinete de vereador, tentou justificar a manobra alegando que o combustível marítimo serviu para abastecer embarcações simples, sem registro, para o "atendimento a ribeirinhos" em áreas de difícil acesso do Pantanal.

O Ministério Público não endossou a justificativa. Para a promotoria, o argumento seria "clientelismo" disfarçado, configurando enriquecimento ilícito às custas do pagador de impostos.

Matemática patrimonial 

O escrutínio sobre a trajetória de Chicão revela outra anomalia que desperta a atenção de auditores e analistas políticos: a estagnação de seu patrimônio. Com um histórico que inclui cargos como assessor de gabinete na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e o mandato na Câmara Municipal, o secretário declarou em suas declarações de bens na Justiça Eleitoral, possuir apenas R$ 80 mil, referentes a um terreno.

Diante de anos ininterruptos recebendo vencimentos do Estado, a ausência de uma construção patrimonial sólida impõe um questionamento.

Na política, quando a conta não fecha, abrem-se duas hipóteses incômodas: ou existe uma complexa engenharia para ocultação de bens, ou o homem público é um péssimo gestor de suas próprias finanças. 
A ironia se torna cortante ao constatar que a economia de Corumbá está, hoje, sob a batuta de um secretário que, em tese, não conseguiu multiplicar os próprios rendimentos.

Entenda o caso - O rateio do "diesel fantasma" na Câmara

O escândalo do combustível em Corumbá não se resume ao atual secretário. A investigação do GAECO e da 5ª Promotoria de Justiça expôs um modus operandi sistêmico na Câmara Municipal entre 2017 e 2019, resultando em um pedido de ressarcimento que ultrapassa a marca de R$ 813 mil.

O esquema em bloco: Dezoito réus, incluindo vereadores, ex-vereadores e até o espólio de um parlamentar falecido, foram acionados pelo MPMS por irregularidades na Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar (VICAPV).

Quilometragens impossíveis: O relatório técnico flagrou bizarrices matemáticas. Houve casos de vereadores que, para justificar o combustível comprado, teriam que ter rodado entre 367 km e 422 km por dia, exigindo o abastecimento total de seus veículos mais de seis vezes em um único dia.

Apuração

Ministério Público investiga maternidade após morte de bebê

O inquérito tem como objetivo verificar protocolos de violência obstétrica e a qualidade do serviço ofertado às gestantes

05/03/2026 17h54

Crédito: Gerson Walber / OAB-MS

Após receber a denúncia da morte de um bebê durante o parto, em outubro de 2025, a 76ª Promotoria de Justiça de Campo Grande iniciou uma investigação para verificar se houve negligência médica e falta de atendimento humanizado.

O caso ganhou novos elementos quando foram identificados óbitos de outros bebês em situações recentes, assim como relatos de famílias, noticiados na mídia, que apontam episódios de violência obstétrica na instituição.

Será verificada a qualidade da assistência obstétrica oferecida pela maior maternidade de Campo Grande, administrada pela Associação de Amparo à Maternidade e à Infância (AAMI), responsável pela Maternidade Cândido Mariano.

A maternidade é responsável por cerca de 60% dos partos realizados em Campo Grande, o que representa aproximadamente 650 nascimentos por mês.

Com mais de um caso surgindo, o MPMS solicitou informações detalhadas à maternidade e à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) sobre os protocolos adotados, assim como notificações aos sistemas oficiais de vigilância e a atuação dos comitês de prevenção da mortalidade materna e infantil.

O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) também foi acionado e deve encaminhar dados sobre sindicâncias relacionadas a óbitos e denúncias de violência obstétrica, além da realização de vistorias na unidade.

O Ministério da Saúde foi procurado para fornecer dados nacionais relacionados às taxas de óbitos fetais e neonatais, permitindo a comparação com os indicadores locais.

A portaria de instauração menciona a Rede de Atenção Materna e Infantil – Rede Alyne, criada em 2024, e a Política Nacional de Humanização.

São duas iniciativas do Governo Federal, ambas voltadas à qualificação da assistência e à redução da morbimortalidade materna e infantil.

Conforme apontou o MPMS, o parto deve ser conduzido por equipes qualificadas, em ambientes preparados, respeitando a dignidade da mulher, a autonomia da gestante e a segurança do bebê.

Por envolver dados sensíveis de pacientes e familiares, o procedimento está em segredo de Justiça.

O Ministério Público reforça que a abertura do inquérito ocorre em caráter investigativo e não implica pré-julgamento.

A ideia é reunir elementos técnicos e jurídicos para verificar se há falhas estruturais na prestação do serviço e se são necessárias medidas como recomendações, termos de ajustamento de conduta ou eventual ação civil pública.
 

