Polícia mata segundo homem envolvido em morte de casal

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Durante a manhã desta terça-feira, Wellington dos Santos Vieira, assassino de Maria Clair Luzini e Vilson Fernandes Cabral mortos por mandado da própria filha, foi morto em confronto policial. Caso que iniciou na quinta-feira (26), segue com desdobramentos e série de mortes.

Segundo as informações, na madruga de hoje, a Polícia Militar por meio da Força Tática estava em ação para encontrar o segundo suspeito do duplo homicídio da semana passada. Após receber denúncia de que Wellington estaria circulando no bairro Cristo Rei, onde os mandantes do crime e o outro assassino moravam, os policiais foram até o local

Na região, os policiais teriam encontrado Wellington e o abordaram, no entanto, o homem teria tido uma resposta violenta e sacou uma faca e ainda avançou contra um dos policiais. Os militares então atiraram contra o homem.

De acordo com as apurações Wellington foi encaminhado ao Hospital Regional Doutor Estácio Muniz, em Aquidauana a menos de cinco quilômetros de Anastácio, mas não resistiu aos ferimentos dos tiros e morreu.

Agora, os dois assassinos de Maria Clair Luzini e Vilson Fernandes Cabral estão mortos. Maria de Fátima Luzini Fernandes, filha do casal e mandante do crime, foi presa ainda no início das investigações. Wendebrson Haly Matos da Silva, genro do casal e segundo mandante do crime, segue foragido.

Entenda o caso

A morte de Maria Clair Luzini (46) e Vilson Fernandes Cabral (50), pais de Maria de Fátima Luzini Fernandes que é apontada como cabeça do crime, aconteceu durante a última quinta-feira (26). Segundo a cronologia dos fatos apurada e divulgada pela Polícia Civil até o momento, o crime e os desdobramento ocorreram da seguinte maneira:

Na quinta-feira (26), o casal de 46 e 50 anos, foi morto à facadas dentro da própria casa por Wellington dos Santos Vieira e David Vareiro Machado. O crime aconteceu na Rua Nicandro Saravy, no bairro Vila Jui, em Anastácio.

Na sexta-feira (27), David, também conhecido por "Perna", foi até Wendebrson Haly Matos da Silva, que é seu vizinho e apontado como mandante do crime junto a Maria de Fátima. No local ambos iniciaram uma discussão sobre o pagamento do serviço encomendado pela filha e genro das vítimas.

Com o grau da discussão, Wendebrson atacou David com uma faca, que morreu no local por volta das 21h30, no Conjunto Habitacional Cristo Rei.

Os policiais então foram acionados para atender uma ocorrência de lesão em David, e o encontraram morto. Wendebrson que fugiu do local em uma caminhonete está foragido desde então. Com a investigação da morte de David, os policias chegaram ao primeiro crime.

Na noite de sábado (28), os investigadores encontraram os corpos de Maria Clair Luzini e Vilson Fernandes Cabral dentro da própria casa. Foi identificado com a perícia que o crime teria acontecido em dias anteriores. Com o início da investigação desse caso, a filha do casal foi presa como suspeita da morte dos pais.

Então, após identificar David e Wellington pela morte do casal, a polícia continuou as investigações para localizar Wellington e Wendebrson, únicos suspeitos que até então estavam foragidos.

Na madruga desta terça-feira (31), a Polícia Militar, por meio da Força Tática recebeu a denúncia que o suspeito estaria rondando o local da morte do parceiro do crime e também casa de Wendebrson.

Ao abordarem o homem, Welligton teria agido violentamente e atacado um dos militares com uma faca. Em resposta os policiais atiraram contra o homem. Mesmo após ser encaminhado ao Hospital Regional mais próximo, em Aquidauana, Welligton morreu.

Agora apenas Wendebrson está foragido. A Polícia segue investigando para localizá-lo e apurar as motivações do crime encomendado pela filha e genro.

O caso relembra o assassinato de Marísia e Manfred von Richthofen, há mais de 20 anos, mortos pela própria filha Suzane von Richthofen, que arquitetou e encabeçou o crime, junto de Daniel, namorado de Suzane na época e Cristian Cravinhos, conhecido por irmãos Cravinhos.

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