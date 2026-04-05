Polícia prende traficantes que vendiam drogas em frente à escola infantil no São Conrado

Outono

Calor e umidade contribuem para pancadas de chuvas, mas sem grandes acumulados

Tempo na Capital é nublado com trovões isolados FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul entra, mais uma vez, no radar de tempestades nesta próxima semana. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia indica que são esperadas chuvas fortes de até 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos (entre 40 e 60 km/h) e queda de granizo a partir de terça-feira (7) em todas as regiões do Estado.

As orientações são para evitar buscar abrigo debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar próximo de placas de propagandas e torres de transmissão.

Também é indicado evitar o uso de aparelhos ligados à tomada durante as tempestades.

Para este domingo, a previsão é de céu com muitas nuvens ao longo do dia e temperaturas entre 21°C e 35°C. A umidade elevada contribui para a sensação de abafamento, típica desta época do ano. Há a possibilidade de chuvas isoladas, mas sem grandes acumulados.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o feriado ainda será influenciado pela presença de ar quente e seco em Mato Grosso do Sul, favorecendo dias de sol forte e baixos índices de umidade, que podem variar entre 20% e 40% em alguns períodos. Mesmo assim, a combinação de calor e umidade pode provocar pancadas isoladas de chuva, com possibilidade de raios e rajadas de vento.

Diante desse cenário, a recomendação é reforçar a hidratação ao longo do dia, evitar exposição direta ao sol nos horários mais quentes, especialmente entre o fim da manhã e o meio da tarde e ficar atento às mudanças rápidas no tempo. O uso de protetor solar e roupas leves também ajuda a amenizar os efeitos do calor.

Apesar das pancadas previstas, não há indicativo de acumulados expressivos de chuva, o que mantém o cenário típico de outono em Campo Grande: calor, tempo seco em parte do dia e instabilidades passageiras.

Essas condições de altas temperaturas influenciam tempestades passageiras, que chegam forte e se dissipam rapidamente, como a que ocorreu no último sábado (4) em vários bairros de Campo Grande, como Los Angeles, Chácara Cachoeira, Jardim dos Estados, Carandá Bosque, Parati, Aero Rancho, Centro, Vilas Boas, entre outros.

As pancadas vieram acompanhadas de ventos fortes, que chegaram a 50 km/h em alguns pontos, além da grande descarga de raios. Também houve registro de queda de granizo. A madrugada de sábado para domingo foi chuvosa na Capital.

Frente Fria

Na próxima semana, entre os dias 7 e 9 de abril, os modelos meteorológicos indicam tendência de formação de um ciclone extratropical no oceano Atlântico, associado ao avanço de uma frente fria que deve impactar Mato Grosso do Sul.

Esse sistema deve favorecer o aumento da nebulosidade, com pancadas de chuvas e tempestades, seguidas por queda nas temperaturas.

Na retaguarda da frente fria, há indicativos de avanço de uma massa de ar ainda mais frio.

As menores temperaturas devem ser registradas entre os dias 10 e 12 de abril, com a mínima variando entre 12°C e 14°C, especialmente na região sul do Estado.