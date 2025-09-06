Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

CAMPO GRANDE

Adolescente leva facada durante desentendimento em partida de futebol

A vítima, de 14 anos, foi socorrida consciente orientada

Tamires Santana

Tamires Santana

06/09/2025 - 12h00
Na noite de sexta-feira (5), um adolescente de 14 anos foi socorrido ao levar uma facada após um desentendimento em uma partida de futebol no bairro José Abrão, em Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegarem ao local, os policiais encontraram o adolescente ferido dentro de um mercado. Conforme as informações, o jovem estava consciente e orientado e contou o que aconteceu.

De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente relatou aos que defendeu um colega que estava jogando futebol, quando foi esfaqueado na costela por outro menor de idade. Em seguida, o menor foi embora do local.

Oos policiais realizaram rondas nas imediações, mas não encontraram o menor envolvido na agressão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o adolescente para a Unidade de Pronto Atendimento - (UPA), do bairro Leblon, acompanhado de sua mãe.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e é investigado pela polícia.

FEMINICÍDIO

Mulher é mantida em cárcere privado e morta a facadas pelo marido no interior do Estado

O suspeito jogou a faca no quintal de uma vizinha após o crime e tentou fugir da cidade, mas foi preso na rodoviária

28/08/2025 10h30

Mulher é assassinada a golpes de faca em Bataguassu

Mulher é assassinada a golpes de faca em Bataguassu FOTO: Reprodução Portal Bueno

Na noite de quarta-feira (27), uma mulher identificada como Érica Regina Mota, de 46 anos, foi morta a facadas pelo marido, Vagner Aurélio, de 59 anos, que foi preso em flagrante poucas horas depois, na rodoviária de Bataguassu, a 335 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações da polícia, a vítima foi atacada com pelo menos seis golpes na região do rosto e do pescoço, e a polícia foi acionada após o autor do crime jogar a faca ensanguentada no quintal de uma vizinha e fugir. A vizinha acionou a PM , que localizou o homem na rodoviária da cidade ao tentar fugir.

Ao chegarem, os policiais encontraram o portão trancado com dois cadeados e precisaram arrombá-los. Dentro da casa, Érica foi localizada sem vida, caída sobre o sofá da sala, com pelo menos seis perfurações no rosto e no pescoço. A residência apresentava sinais de luta e estava revirada.

Na delegacia, Vagner confessou o feminicídio e disse já ter tentado matar outras garotas de programa anteriormente. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio e cárcere privado, com prisão preventiva decretada.

Testemunhas ouvidas pela polícia relataram que o suspeito costumava levar garotas de programa para casa e consumir drogas. Na tarde do crime, duas mulheres estiveram no local após pedido de ajuda feito pela própria vítima. Mais tarde, ambas foram localizadas em um bar e levadas para prestar depoimento.

O corpo de Érica foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia. 

Polícia

PF apreende mais de 100 kg de cocaína em Bataguassu

A ação faz parte de um trabalho contínuo de repressão ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho

20/08/2025 19h40

A Polícia Federal segue com as investigações

A Polícia Federal segue com as investigações Foot: Divulgação

A Polícia Federal apreendeu, nesta segunda-feira (18), cerca de 104 quilos de cocaína durante uma fiscalização de rotina em Bataguassu, no Mato Grosso do Sul. A ação faz parte de um trabalho contínuo de repressão ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho.

A droga foi encontrada escondida em um caminhão, que foi abordado por agentes durante a operação. Após vistoria no veículo, os policiais localizaram o entorpecente.

O motorista foi preso em flagrante e responderá por tráfico interestadual de drogas, crime previsto na legislação brasileira com penas que podem chegar a 15 anos de reclusão.

A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e a origem e destino da droga.

Em Ponta Porã também teve apreensão de mais de 200 kg de pasta base de cocaina, o Correio do Estado acompanhou a coletiva do caso, confira a matéria aqui. 

