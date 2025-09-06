Adolescente leva facada durante desentendimento em partida de futebol

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na noite de sexta-feira (5), um adolescente de 14 anos foi socorrido ao levar uma facada após um desentendimento em uma partida de futebol no bairro José Abrão, em Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegarem ao local, os policiais encontraram o adolescente ferido dentro de um mercado. Conforme as informações, o jovem estava consciente e orientado e contou o que aconteceu.

De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente relatou aos que defendeu um colega que estava jogando futebol, quando foi esfaqueado na costela por outro menor de idade. Em seguida, o menor foi embora do local.

Oos policiais realizaram rondas nas imediações, mas não encontraram o menor envolvido na agressão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o adolescente para a Unidade de Pronto Atendimento - (UPA), do bairro Leblon, acompanhado de sua mãe.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e é investigado pela polícia.

Assine o Correio do Estado.