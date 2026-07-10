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'Assassino contratado' morre em confronto com o Choque em Caarapó

Criminoso atuava como sicário, termo utilizado para designar um indivíduo que pratica homicídios mediante pagamento ou por determinação de terceiros

Naiara Camargo

Naiara Camargo

10/07/2026 - 17h05
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Irineu Aguajo Lescano, de 40 anos, morreu em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque, na tarde desta sexta-feira (10), em Caarapó, município localizado a 274 quilômetros de Campo Grande.

Irineu atuava como sicário, termo utilizado para designar um ‘assassino contratado’ - indivíduo que pratica homicídios mediante pagamento ou por determinação de terceiros, geralmente a serviço de organizações criminosas ou grupos criminosos.

Ele presta apoio ao crime organizado na região de Caarapó, está envolvido em várias mortes na cidade e possui passagens pela polícia por homicídio.

De acordo com o BPMChoque, o indivíduo é considerado de alta periculosidade.

Várias viaturas da Polícia Militar (Rádio Patrulha)/Batalhão de Choque, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher indícios do assassinato, realizar a perícia e retirar o corpo.

Até as 16h50min desta sexta-feira (10), o Batalhão de Choque ainda não havia compartilhado a dinâmica da ocorrência. A matéria será atualizada nas próximas horas para incorporação do histórico da ocorrêcia.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 68 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 10 de julho de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Das 68 mortes, 8 ocorreram em janeiro, 5 em fevereiro, 9 em março, 9 em abril, 14 em maio, 15 em junho e 8 em julho. Em 2025, 73 pessoas morreram em confronto com a polícia.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança e grupos armados ocorre em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento preventivo/ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

luto

Sejusp lamenta morte de policial e relembra sua trajetória na corporação

Marcelo Pimenta morreu em confronto entre policiais e criminosos em Corumbá (MS)

01/07/2026 17h30

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SD PM Marcelo Pimenta da Silva, de 32 anos, lotado no 6° Batalhão (6° BPM) de Corumbá

SD PM Marcelo Pimenta da Silva, de 32 anos, lotado no 6° Batalhão (6° BPM) de Corumbá DIVULGAÇÃO Instagram

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Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) emitiu nota de pesar pelo falecimento do Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (SD QPPM), Marcelo Pimenta da Silva, de 32 anos, lotado no 6° Batalhão (6° BPM) de Corumbá, onde atuava na Força Tática (Grupamento Especial Tático de Motos -Getam) como patrulheiro.

Ele morreu em confronto entre policiais militares e criminosos, na noite desta terça-feira (30), na rua Totico de Medeiros, bairro Centro América, em Corumbá, município localizado a 416 quilômetros de Campo Grande.

Marcelo foi atingido por disparos na cabeça, tórax e braço. A Sejusp relembrou a breve trajetória de Marcelo na corporação.

“Destacou-se pela coragem, profissionalismo, lealdade aos companheiros e dedicação ao cumprimento da missão de proteger a sociedade sul-mato-grossense. Sua partida representa uma perda irreparável para a Segurança Pública de Mato Grosso do Sul. Marcelo honrou a farda com dignidade, espírito de serviço e compromisso com a preservação da vida e da ordem pública, deixando um exemplo de dedicação que permanecerá na memória de seus companheiros e de todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo”.

A Secretaria de Justiça ainda prestou condolências aos familiares.

“A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública presta suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e à Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, desejando força e serenidade para enfrentar este momento de imensa tristeza. Neste momento de profunda dor, a Sejusp se solidariza com seus familiares, amigos e irmãos de farda. Marcelo deixa a mãe, Rosemeire Gonçalves Pimenta da Silva, o pai, Gerson Braga da Silva, e a filha, Cecília Batista Pimenta, de apenas 7 anos. Que Cecília encontre, ao longo da vida, conforto e inspiração na história de coragem, honra e integridade construída por seu pai. Seu legado permanecerá vivo na lembrança daqueles que compartilharam sua caminhada e no reconhecimento de seu compromisso com a segurança da população”.

Marcelo tinha exatamente 1 ano, 8 meses e 23 dias de serviço na corporação.

Desse tempo, ele foi aluno soldado (AL SD PM) no Curso de Formação por 9 meses e 24 dias e PM formado por 10 meses e 30 dias.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), ele ingressou na corporação em 7 de outubro de 2024, quando começou o Curso de Formação de Soldados (38°CFSD) no polo de Jardim (MS). Depois, se formou policial militar em 31 de julho de 2025.

O CONFRONTO

Soldado da PMMS, Marcelo Pimenta da Silva, de 32 anos, morreu em confronto entre policiais militares e criminosos, na noite desta terça-feira (30), na rua Totico de Medeiros, bairro Centro América, em Corumbá, município localizado a 416 quilômetros de Campo Grande.

Marcelo foi atingido por disparos na cabeça, tórax e braço.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de tiroteio em Ladário, cidade vizinha de Corumbá.

Os militares foram até o local e perseguiram um Fiat Argo ocupado por criminosos armados e encapuzados até Corumbá, onde ocorreu o confronto.

Marcelo fazia parte do Grupamento Especial Tático de Motos (GETAM) e estava de moto, quando foi atingido pelos disparos, perdeu o controle da direção e caiu no chão.

Em seguida, ele foi socorrido pelos colegas de farda e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Horas depois, uma megaoperação foi montada para capturar os criminosos envolvidos no confronto, com participação de diversas forças de segurança, como Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Federal, Departamento de Operações de Fronteira, Batalhão de Choque, Batalhão de Operações Policiais Especiais, Tático Ostensivo Rodoviário, Grupamento Aéreo da PMMS e até a Polícia Boliviana.

As forças de segurança lograram êxito, localizaram e mataram o criminoso.

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susto

Viatura da PM pega fogo no centro de Campo Grande

Nenhum militar se feriu ou precisou de atendimento médico

28/06/2026 15h15

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Trânsito foi temporariamente interditado no cruzamento da Rui Barbosa x Afonso Pena

Trânsito foi temporariamente interditado no cruzamento da Rui Barbosa x Afonso Pena Paulo Ribas

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Viatura da Polícia Militar pegou fogo, na tarde deste domingo (28), no cruzamento das avenidas Afonso Pena e Rui Barbosa, centro, em Campo Grande.

A parte mecânica (motor, bateria, óleo e água) sofreu um pequeno incêndio, sem grandes estragos. Nenhum militar se feriu ou precisou de atendimento médico.

Conforme apurado pela reportagem, o veículo estava trafegando pela Rui Barbosa, quando começou a sair fumaça do capô. Os militares pararam a viatura e saíram imediatamente.

Ainda não se sabe as causas do incêndio. Além da viatura envolvida no incêndio, outra viatura da PM e mais duas do Corpo de Bombeiros compareceram no local para organizar o trânsito e apagar as chamas, respectivamente.

O trânsito foi temporariamente interditado para trabalho dos bombeiros, mas, apesar disso, não houve congestionamento.

Veja as fotos:

Trânsito foi temporariamente interditado no cruzamento da Rui Barbosa x Afonso Pena

* Fotos: Paulo Ribas 

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