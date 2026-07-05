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Polícia

CAMPO GRANDE

Rapaz de 24 anos atira em dois jovens e acaba morto pela GCM

Confronto ocorreu em uma tabacaria localizada no bairro Nova Lima

Naiara Camargo

Naiara Camargo

05/07/2026 - 16h00
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Gabriel Morinigo Coutinho, de 24 anos, morreu em confronto com um Guarda Civil Metropolitano (GCM), na madrugada deste domingo (5), em uma tabacaria localizada na avenida Zulmira Borba, número 1602, bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Minutos antes de ser morto, Gabriel havia atirado em dois rapazes, que ficaram feridos e tiveram que ser socorridos e encaminhados para hospital/Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Conforme apurado pela reportagem, Gabriel (24 anos) e João Lucas (19 anos), ambos armados, chegaram atirando em Glauber Murilo (21 anos) na tabacaria. Ele foi atingido no tórax e abdômen e, em razão dos ferimentos, teve que ser encaminhado para o Hospital Santa Casa de Campo Grande.

João Victor Kruki da Silva (21 anos) também foi atingido por disparos de arma de fogo e foi encaminhado a UPA Nova Bahia.

Após o tiroteio, Gabriel e João Lucas deixaram o estabelecimento e foram em direção a uma motocicleta Honda CG 150 Titan, que estava estacionada na parte externa da tabacaria.

Neste momento, um GCM, que estava nas proximidades, percebeu o crime e deu voz de prisão a dupla, mas, eles desobedeceram e apontaram a arma ao GCM.

Ele revidou e baleou ambos. Um disparo acertou o tórax de Gabriel e o outro disparo atingiu a pena de João Lucas. Gabriel morreu na hora.

João Lucas tentou fugir pulando muros das residências vizinhas e foi parar no Condomínio Silvestre, onde caiu e permaneceu até ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS). Ele foi encaminhado a Santa Casa, onde está internado sob escolta policial.

Foram apreendidos um revólver calibre 357 e a motocicleta.

Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher os indícios do confronto, socorrer as vítimas, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol) como:

  • Homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, na forma tentada
  • Morte decorrente de intervenção legal de agente do estado
  • Lesão corporal decorrente de intervenção legal de agente do estado

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 61 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 5 de julho de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Das 61 mortes, 8 ocorreram em janeiro, 5 em fevereiro, 9 em março, 9 em abril, 14 em maio, 15 em junho e 1 em julho. Em 2025, 73 pessoas morreram em confronto com a polícia.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

 

susto

Viatura da PM pega fogo no centro de Campo Grande

Nenhum militar se feriu ou precisou de atendimento médico

28/06/2026 15h15

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Trânsito foi temporariamente interditado no cruzamento da Rui Barbosa x Afonso Pena

Trânsito foi temporariamente interditado no cruzamento da Rui Barbosa x Afonso Pena Paulo Ribas

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Viatura da Polícia Militar pegou fogo, na tarde deste domingo (28), no cruzamento das avenidas Afonso Pena e Rui Barbosa, centro, em Campo Grande.

A parte mecânica (motor, bateria, óleo e água) sofreu um pequeno incêndio, sem grandes estragos. Nenhum militar se feriu ou precisou de atendimento médico.

Conforme apurado pela reportagem, o veículo estava trafegando pela Rui Barbosa, quando começou a sair fumaça do capô. Os militares pararam a viatura e saíram imediatamente.

Ainda não se sabe as causas do incêndio. Além da viatura envolvida no incêndio, outra viatura da PM e mais duas do Corpo de Bombeiros compareceram no local para organizar o trânsito e apagar as chamas, respectivamente.

O trânsito foi temporariamente interditado para trabalho dos bombeiros, mas, apesar disso, não houve congestionamento.

Veja as fotos:

Trânsito foi temporariamente interditado no cruzamento da Rui Barbosa x Afonso Pena

* Fotos: Paulo Ribas 

MATO GROSSO DO SUL

Somente 15 seguem na disputa por vaga de juiz em MS

Após nova etapa eliminatória do concurso do TJMS, número de candidatos caiu de 76 para 15; aprovados ainda poderão recorrer do resultado preliminar das provas de sentença

22/06/2026 11h00

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Concurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul oferece 15 vagas para juiz substituto, com salário inicial superior a R$ 32 mil

Concurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul oferece 15 vagas para juiz substituto, com salário inicial superior a R$ 32 mil TJMS: Divulgação

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O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) divulgou nesta segunda-feira (22) o resultado preliminar das provas de sentença cível e criminal do 34º Concurso Público para Provimento do Cargo de Juiz Substituto. Ao todo, 15 candidatos foram aprovados nesta etapa e seguem na disputa pelas vagas ofertadas no certame.

A nova lista sucede a divulgação do resultado definitivo da prova discursiva, publicada em 11 de junho. Na ocasião, 76 candidatos haviam alcançado a nota mínima necessária para ter as provas práticas corrigidas.

Apesar da divulgação dos aprovados, a classificação ainda pode sofrer alterações. Os candidatos poderão consultar as provas e os espelhos de correção entre os dias 23 e 24 de junho, no portal da Fundação Getulio Vargas (FGV). Já o prazo para interposição de recursos ficará aberto entre os dias 25 e 26 de junho.

A maior média da etapa foi obtida por Livian Schwarz Mendes, que alcançou nota 8,00. Em seguida aparecem Renato Rodrigues Caetano e Wesley Almeida Andrade, ambos com média 7,87.

Entre os classificados estão profissionais que já atuam em carreiras jurídicas. Wesley Almeida Andrade é delegado de Polícia Civil em Santa Catarina. Gustavo Neroni Fernandes atua como analista judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Maxuel Pereira Dias é defensor público do Estado de Mato Grosso. Mauro Leibir Machado Borges Neto também exerce o cargo de analista judiciário.

Livian Schwarz Mendes, que obteve a melhor nota da fase, é bacharela em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e acumula participações e premiações em competições acadêmicas nacionais voltadas ao Direito Penal e aos Direitos Humanos.

Aprovados nas provas de sentença

Concurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul oferece 15 vagas para juiz substituto, com salário inicial superior a R$ 32 milConcurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul oferece 15 vagas para juiz substituto, com salário inicial superior a R$ 32 mil

Etapas do concurso

Lançado o edital em agosto de 2025, a seleção para o 34º Concurso Público para o cargo de Juiz Substituto no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul possui cinco fases, distribuídas em: Prova Objetiva Seletiva; Provas Escritas; Inscrição Definitiva; Prova Oral e Avaliação de Títulos.

A primeira fase de caráter eliminatório e classificatório aconteceu em dezembro de 2025 e contou com 100 questões de múltipla escolha, divididas em três blocos:

O primeiro com 40 questões civis (Direito Civil, Processual Civil, Consumidor, Criança e Adolescente); segundo com 30 questões penais (Direito Penal, Processual Penal, Constitucional, Eleitoral) e o terceiro bloco com 30 questões gerais (Direito Empresarial, Tributário e Financeiro, Ambiental, Administrativo, Noções Gerais de Direito e Formação Humanística, Direitos Humanos).

A segunda fase aconteceu em março de 2026, com as provas escritas, sendo uma prova discursiva e uma prova prática de setença. A discursiva teve cinco questões, enquanto a prática foi dividida em sentença civil e criminal, com uma questão para cada nível.

A próxima fase é a de inscrição definitiva, em que os candidatos passam por investigação social, com sindicância da vida pregressa, exame de sanidade física e mental, além de exame psicotécnico.

Depois acontece a fase da prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, os candidatos serão avaliados por uma banca examinadora do Poder Judiciário. Por fim, ocorre a avaliação de títulos daqueles que passaram para esta fase, que é apenas classificatória, pois os demais construirão o cadastro reserva.

Todas as fases acontecem em Campo Grande e são divulgados por meio dos editais publicados no Diário Oficial do TJMS, ou pelo site FGV Conhecimento.

O concurso oferece 15 vagas para juiz substituto e formação de cadastro de reserva. Do total, 10 vagas são destinadas à ampla concorrência, três a candidatos negros, uma a candidatos indígenas e uma a pessoas com deficiência. O subsídio inicial para o cargo é de R$ 32.289,54.

Requisitos

Para assumir o cargo de Juiz Substituto, o candidato deve pasar pelo processo seletivo e estar dentro dos requisitos de:

  • ser brasileiro, naturalizado ou de nacionalidade portuguesa com reconhecimento legal;
  • ter diploma de Bacharel em Direito reconhecido pelo MEC;
  • comprovar mínimo de três anos de atividade jurídica após a graduação;
  • estar quite com obrigações eleitorais e, se homem, militares;
  • possuir idoneidade moral, sanidade física e mental e equilíbrio psicoemocional;
  • não ter antecedentes criminais.

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