Autor de tentativa de homicídio é preso no interior do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na manhã desta sexta-feira (6), um homem foi preso em flagrante na cidade de Fátima do Sul, distante aproximadamente 239 quilômetros de Campo Grande, por tentativa de homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 22h30 de quinta-feira (05), nas imediações da Rua Tenente Antônio João, onde o autor surprendeu a vítima com um tiro no pescoço. Após o disparo, o homem ainda tentou efetuar um segundo tiro na cabeça da vítima, mas foi impedido. Em seguida, fugiu do local com apoio de um familiar.

A motivação do crime ainda não foi divulgada oficialmente, maas conforme testemunhas, o crime foi motivado por suspeitas de que a vítima estaria repassando para a polícia, informações sobre o autor que já tinha antecedentes criminais e usava tornozeleira eletrônica, que foi rompida depois do crime.

A vítima foi socorrida por equipe do Corpo de Bombeiros e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para o Hospital de Dourados.

Logo depois do ocorrido, policiais da Delegacia de Polícia Civil de Fátima do Sul, iniciaram s investigações e, em menos de 12 horas, localizou o autor escondido na casa de um tio, em Glória de Dourados, distante aproximadamente 36 quilômetros de Fátima do Sul.

No momento da abordagem, ele confessou o crime e indicou o local onde havia escondido a arma usada na ação. Os policiais também localizaram a tornozeleira eletrônica rompida pelo autor durante a fuga.

HISÓRICO CRIMINAL

O preso possui extensa ficha criminal, com registros por homicídio, roubo, violência doméstica e outros crimes. Além disso, já acumula nove condenações penais com trânsito em julgado, totalizando quase 18 anos de pena, dos quais cumpriu apenas um terço.

No último dia 26 de maio, o mesmo indivíduo foi preso na Delegacia de Fátima do Sul por danos a uma residência e condução de veículo sob efeito de entorpecentes, demonstrando reincidência e descumprimento das condições impostas pela Justiça.

Assine o Correio do Estado.