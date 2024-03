Fatalidade

A vítima de 55 anos submergiu no rio Sucuriú, não sendo mais avistada pelo irmão, que, desesperado, pulou na água na tentativa de resgatá-lo

O corpo de Deli José de Souza, de 55 anos, foi encontrado horas depois de ter desaparecido às margens do Rio Sucuriú, no lago esquerdo da Ponte do Pântano, na BR-158, no município de Selvíria. No sábado (9), a vítima pescava com seu irmão, quando desequilibrou-se e caiu na água. Conforme os casos noticiados pelo Correio do Estado essa é a terceira morte por afogamento somente em 2024, no Estado.

Conforme boletim de ocorrência, àss 13h as equipes do Corpo de Bombeiros de Aparecida do Taboado (MS), Polícia Militar do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Polícia Científica de Três Lagoas e Polícia Judiciária (civil) de Selvíria responderam ao chamado feito pelo irmão da vítima, que testemunhou o trágico acidente.

A vítima submergiu no rio, não sendo mais avistada pelo irmão, que, desesperado, pulou na água na tentativa de resgatá-lo, mas sem êxito. Em busca de ajuda, o pescador dirigiu-se a Selvíria, onde, no posto de combustível, ligou para o telefone 193 do Corpo de Bombeiros.

Ao retornar ao local do acidente, o pescador encontrou o corpo de seu irmão boiando e o retirou da água. Aguardou a chegada das autoridades que confirmaram o óbito.

O corpo foi levado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) para necropsia e, em seguida, liberado para a família. O caso foi registrado como morte a esclarecer por afogamento e será investigado pela Polícia Judiciária (civil).

Vítimas por afogamento

Em meio a calor intenso a população sul-mato-grossense busca meios de se refrescar e driblar os efeitos das altas temperaturas. A preocupação é quanto aos riscos de afogamentos.

No dia 8 de janeiro de 2024, um homem que não teve a identidade divulgada, morreu afogado após pular no Rio Ponte Vela, em Iguatemi.

Já no dia 18 de fevereiro deste ano, Israel Rodrigo dos Santos, de 20 anos, morreu em uma lagoa localizada na região do Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Como se prevenir

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dezenas de atitudes podem evitar tragédias em banhos de mar, rio, piscina, cachoeira, córregos, riachos e lagoas. Veja: