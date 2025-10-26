Fávaro: encontro Lula-Trump é grande passo na relação reestabelecida entre os dois países

AMAMBAI (MS)

Homem, de 36 anos, confessou que foi contratado por R$ 40 mil para transportar a droga de MS até SC

20 toneladas de maconha: eesta é a maior apreensão realizada pelo BPMRv no ano de 2025 Divulgação/PMR

Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu 20.270 kg de maconha, nesta sexta-feira (17), no KM-63 da MS-386, entre Amambai e Ponta Porã, trecho localizado a cerca de 320 quilômetros de Campo Grande.

O entorpecente estava escondido em uma carga de milho em um caminhão-trator Mercedes-Benz acoplado a dois semirreboques. Segundo a PMR, o prejuízo foi de R$ 40 milhões ao crime organizado.

De acordo com o comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), Tenente-Coronel Vinícius de Souza Almeida, esta é a maior apreensão realizada pelo BPMRv no ano de 2025.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais fiscalizavam a MS-386, quando interceptaram o caminhão. Durante a abordagem, o condutor, de 36 anos, apresentou nervosismo e informações contraditórias sobre a viagem. Ele informou que estava transportando o milho de Rio Brilhante (MS) a Laurentino (SC), trecho de 1.072 quilômetros entre uma cidade e outra.

Em seguida, os policiais resolveram vistoriar a carga no baú do caminhão e perceberam forte odor semelhante à maconha. Ao removerem parte do milho, encontraram inúmeros tabletes de maconha camuflados entre os grãos.

Com o flagrante, o condutor confessou que foi contratado por R$ 40 mil, por um cidadão de Ponta Porã (MS), para transportar a droga até Santa Catarina. O homem estava acompanhado de uma mulher de 27 anos.

Após pesagem, constatou-se que havia 28 toneladas de milho e 20 toneladas de maconha no caminhão.

O casal, o entorpecente e o veículo foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas cabíveis. Eles devem responder pelo crime de tráfico de drogas.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país.

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 12.438 quilos de cocaína, 459.746 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 18 de outubro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Os órgãos responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).