Fávaro: encontro Lula-Trump é grande passo na relação reestabelecida entre os dois países

Ocorrido neste domingo, 26, é um grande passo no restabelecimento das relações entre os dois países

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

26/10/2025 - 21h00
O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ocorrido neste domingo, 26, é um grande passo no restabelecimento das relações entre os dois países. "Esse é um grande passo na diplomacia brasileira e nas relações reestabelecidas entre os dois países. Bom para os brasileiros, bom para os americanos", disse Fávaro, em publicação nas redes sociais.

"Lula destacou que o diálogo é o melhor caminho e enfatizou a necessidade da suspensão imediata do tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros", acrescentou o ministro.

Fávaro acompanha a missão presidencial de Lula. O agronegócio é um dos setores mais afetados pela taxação de 50% norte-americana, com os embarques de café, carne bovina, pescados e frutas do Brasil aos EUA despencando após a imposição da tarifa.

AMAMBAI (MS)

Polícia Militar apreende 20 toneladas de maconha em meio a carga de milho

Homem, de 36 anos, confessou que foi contratado por R$ 40 mil para transportar a droga de MS até SC

18/10/2025 08h35

20 toneladas de maconha: eesta é a maior apreensão realizada pelo BPMRv no ano de 2025

20 toneladas de maconha: eesta é a maior apreensão realizada pelo BPMRv no ano de 2025 Divulgação/PMR

Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu 20.270 kg de maconha, nesta sexta-feira (17), no KM-63 da MS-386, entre Amambai e Ponta Porã, trecho localizado a cerca de 320 quilômetros de Campo Grande.

O entorpecente estava escondido em uma carga de milho em um caminhão-trator Mercedes-Benz acoplado a dois semirreboques. Segundo a PMR, o prejuízo foi de R$ 40 milhões ao crime organizado.

De acordo com o comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), Tenente-Coronel Vinícius de Souza Almeida, esta é a maior apreensão realizada pelo BPMRv no ano de 2025.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais fiscalizavam a MS-386, quando interceptaram o caminhão. Durante a abordagem, o condutor, de 36 anos, apresentou nervosismo e informações contraditórias sobre a viagem. Ele informou que estava transportando o milho de Rio Brilhante (MS) a Laurentino (SC), trecho de 1.072 quilômetros entre uma cidade e outra.

Em seguida, os policiais resolveram vistoriar a carga no baú do caminhão e perceberam forte odor semelhante à maconha. Ao removerem parte do milho, encontraram inúmeros tabletes de maconha camuflados entre os grãos.

Com o flagrante, o condutor confessou que foi contratado por R$ 40 mil, por um cidadão de Ponta Porã (MS), para transportar a droga até Santa Catarina. O homem estava acompanhado de uma mulher de 27 anos.

Após pesagem, constatou-se que havia 28 toneladas de milho e 20 toneladas de maconha no caminhão.

O casal, o entorpecente e o veículo foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas cabíveis. Eles devem responder pelo crime de tráfico de drogas.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 12.438 quilos de cocaína, 459.746 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 18 de outubro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Os órgãos responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

TRÁFICO DE DROGAS

Empresário de SP é preso ao usar grupo musical para lavar dinheiro em MS

Ele foi pego com 1.341 quilos de maconha, avaliados em R$ 2.862.000

13/10/2025 11h10

1.341 kg de maconha, acondicionadas em caixas de papelão

1.341 kg de maconha, acondicionadas em caixas de papelão Foto: divulgação/Polícia Civil

Empresário paulista, de 41 anos, foi preso pelo Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRAS), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, neste sábado (11), em uma residência localizada no bairro Los Angeles, em Campo Grande.

Ele foi pego, em flagrante, com 1.341 kg de maconha, acondicionadas em caixas de papelão, em uma Volkswagen Kombi. O entorpecente foi avaliado em R$ 2.862.000.

Conforme apurado pela reportagem, a polícia descobriu que um rapaz, de 21 anos, atuava como batedor de drogas em uma rodovia que liga Ponta Porã a Campo Grande. Na Capital, o entorpecente era armazenado em um imóvel alugado para posteriormente ser transportado para São Paulo.

Os policiais descobriram o endereço e ficaram de prontidão até a chegada do proprietário da droga, momento em que ele – empresário paulista, de 41 anos – chegou e recebeu voz de prisão.

1.341 kg de maconha, acondicionadas em caixas de papelãoDroga apreendida em VW Kombi. Foto: divulgação/Polícia Civil

Em seguida, ele reagiu e entrou em luta corporal com os policiais, mas acabou sendo dominado e algemado.

Logo após a prisão, os policiais ainda descobriram que possui um flat em um bairro de luxo em Campo Grande, onde os policiais encontraram sua namorada, que negou qualquer participação.

Em interrogatório, a namorada confirmou que ele traficava drogas e utilizava grupos de trap para se passar por empresário e lavar o dinheiro obtido ilegalmente.

Trap é um grupo musical, derivado do rap/hip-hop que surgiu nos anos 2000. As letras geralmente abordam a realidade urbana, incluindo temas de favelas e vida nas ruas.

