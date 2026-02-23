Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

SEGURANÇA PÚBLICA

Forças federais se mobilizam nesta terça para criar fundo de segurança

Fundo Público é destinado ao financiamento permanente das ações de enfrentamento às organizações criminosas, com investimentos em inteligência, tecnologia, estrutura operacional

Naiara Camargo

Naiara Camargo

23/02/2026 - 10h15
Forças de segurança federais se mobilizam pela criação do Fundo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (FUNCOC), na manhã desta terça-feira (24), às 10h30min, em frente à Penitenciária Federal, localizada na avenida Henrique Bertin, Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

O Fundo Público é destinado ao financiamento permanente das ações de enfrentamento às organizações criminosas, com investimentos em inteligência, tecnologia, estrutura operacional e fortalecimento das atividades de segurança pública federal.

A mobilização ocorre simultaneamente em vários estados do Brasil e envolve Policiais Penais Federais (PPF), Policiais Federais (PF) e Policiais Rodoviários Federais (PRF).

O Governo Federal anunciou a criação do fundo em novembro de 2025, mas, até o momento, o projeto não foi encaminhado ao Congresso Nacional, o que motivou a mobilização nacional da categoria.

Com isso, o objetivo é cobrar do Governo Federal o envio ao Congresso Nacional do Projeto de Lei que cria o FUNCOC.

Faixas serão fixadas, durante o ato, em frente a penitenciária, como forma de protesto.

SERVIÇO

  • Evento: Início da Mobilização Nacional Permanente pelo FUNCOC
  • Data: 24 de fevereiro de 2026 (terça-feira)
  • Horário: 10h30min (horário local de MS)
  • Local: Em frente à Penitenciária Federal em Campo Grande (MS)

ANHANDUÍ (MS)

Com apoio de helicóptero, PM mata um e prende três em área de mata

Roubo de Volkswagen Gol desencadeou a ocorrência em distrito localizado a 60 quilômetros de Campo Grande

18/02/2026 10h50

Ocorrência de confronto teve apoio até de helicoptero

Ocorrência de confronto teve apoio até de helicoptero DIVULGAÇÃO/PMMS

Um homem morreu em confronto com policiais militares e três foram presos, na tarde desta terça-feira (17), em uma área de mata localizada no distrito de Anhanduí, a 60 quilômetros de Campo Grande.

Helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas deu apoio à ocorrência para realizar varredura na mata e capturar os fugitivos Yann Gabriel Olivio dos Santos, Dayvison Henrique de Menezes Trindade e Jhony Fernandez Machado.

Após captura, o trio foi preso. A identidade do morto em confronto não foi divulgada.

Conforme apurado pela reportagem, a PM recebeu uma denúncia de que um Volkswagen Gol, branco, foi furtado em Anhanduí. Com isso, deslocou viaturas até o endereço e, quando os militares chegaram no local, localizaram o carro estacionado nas proximidades de um estabelecimento comercial.

Em seguida, os militares deram ordem de parada ao veículo com sinais luminosos e sonoros, mas, eles desobedeceram e dispararam contra os militares.

Foi possível observar que havia quatro homens dentro do carro. Na viatura, havia dois policiais, o que indicava desvantagem numérica.

Com isso, foi solicitado apoio e compareceram as equipes do 10° Batalhão de Polícia Militar (10°BPM), 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ªCIPM), Batalhão de Choque (Canil-ROTAC-BPMChoque), Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e helicóptero (Grupamento de Operações Aéreas).

Vale ressaltar que os policiais enfrentaram dificuldades para acionar apoio, em razão da ausência de sinal de rádio digital e telefonia móvel, por se tratar de área rural desprovida de cobertura.

Ao acessarem a estrada MS-258, o grupo abandonou o veículo às margens da via e fugiram a pé em direção a área de mata. Logo, militares os perseguiram e foram recebidos a tiros. Para se defenderem, revidaram, balearam e desarmaram um dos integrantes.

Em seguida, levaram o ferido para uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Anhanduí.

Após o socorro, a equipe retornou ao local de mata com apoio de militares de batalhões e companhias independentes, além do helicóptero, para capturar os outros três que fugiram. O trio foi localizado, algemado e preso.

Polícia Civil, Polícia Científica e Investigador de Polícia Judiciária estiveram no local dos fatos para efetuar os procedimentos de praxe.

No local, foram apreendidos:

  • um revólver calibre .32
  • uma espingarda calibre 28
  • um simulacro de arma de fogo
  • uma faca

Foram recuperados:

  • Volkswagen Gol, cor branca – no interior foram localizados diversos objetos provenientes de furto ocorrido em uma chácara no mesmo dia
  • Fiat Uno, cor vermelha

Os indivíduos e objetos apreendidos foram encaminhados a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL) e os automóveis recuperados foram levados para a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DEFURV).

O caso foi registrado na DEPAC-CEPOL como:

  • furto qualificado mediante concurso de pessoas
  • morte decorrente de intervenção legal de agente do estado
  • lesão corporal decorrente de intervenção legal de agente do estado
  • homicídio, se praticado contra a autoridade ou agente descrito nos arts. 142 a 144 da constituição federal, integrantes do sistema prisional e da força nacional de segurança publica, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ate terceiro grau, em razão dessa condição, na forma tentada
  • porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
  • posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

ESTATÍSTICA

Ao todo, 15 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 18 de fevereiro de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Em 2025, foram 68 mortes. Desse número, 10 óbitos ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 2 em março, 10 em abril, 4 em maio, 9 em junho, 4 em julho, 7 em agosto, 4 em setembro, 5 em outubro, 5 em novembro e 1 em dezembro.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

 

ROTA CEGA

PF desmantela tráfico de drogas e armas em Dourados

Investigação partiu da apreensão de 4,5 toneladas de maconha e de um fuzil, em abril de 2025

13/02/2026 08h05

Imagem de ilustração

Imagem de ilustração Bruno Rezende

Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária, no âmbito da Operação Rota Cega, em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

O foco é combater o tráfico transnacional de drogas e de tráfico internacional de armas.

A investigação partiu da apreensão de 4,5 toneladas de maconha e de um fuzil, em abril de 2025, em Três Lagoas (MS). Com o aprofundamento da investigação, a PF conseguiu chegar até duas pessoas envolvidas.

Na ocasião, celulares dos investigados foram apreendidos e posteriormente foram periciados e analisados pela Policial Federal.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 20 kg de cocaína e 7.168 kg de maconha foram apreendidos entre 1º e 13 de fevereiro de 2026, em Mato Grosso do Sul

Em 2025, 14.651 quilos de cocaína, 538.750 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos.

