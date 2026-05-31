Criança é socorrida ao ser atingida de raspão por bala perdida na cabeça

Prejuízo ao crime foi estimado em aproximadamente R$ 140 mil; um homem também foi preso
Batalhão de Polícia Militar de Choque (BPMChoque) e Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-MS) apreenderam diversas armas, munições e entorpecentes, na noite desta quarta-feira (6), em Aparecida doo Taboado, município localizado a 457 quilômetros de Campo Grande.
Confira quais foram as apreensões:
- 1 espingarda calibre 12;
- 1 arma de fogo calibre 12;
- 1 garruncha calibre 36;
- 2 espingardas adaptadas para calibre .22;
- 1 espingarda calibre .22, marca Rossi;
- 1 pistola adaptada para calibre .22;
- 1 pistola marca Unic calibre 7,65;
- 2 carregadores de pistola calibres .380 e 7,65.
- 463 munições de diversos calibres;
- 2,098 kg de maconha;
- 1,156 kg de cocaína;
- 8 balanças de precisão;
- 2 rádios comunicadores com carregadores;
- 1 aparelho celular;
- R$ 4.264,00 em espécie.
O prejuízo ao crime foi estimado em aproximadamente R$ 140 mil. Um homem também foi preso.
Conforme apurado pela reportagem, o trabalho da inteligência da polícia apontou que um indivíduo, possivelmente, estaria armazenando armas de fogo e drogas em seu imóvel. Com isso, os miliares do BPMChoque foram até o local, localizaram o armamento e capturaram o criminoso.
O autor foi preso em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Posteriormente, foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.
"A expressiva apreensão demonstra a eficiência operacional, o preparo técnico e a capacidade estratégica do Batalhão de Polícia de Choque, cuja atuação foi decisiva para retirar de circulação armamentos e substâncias ilícitas que representavam riscos significativos à segurança pública. A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do Batalhão de Choque reafirma seu compromisso com a preservação da ordem pública, a proteção da sociedade e a execução de operações especializadas que fortalecem a segurança em todo o Estado", afirmou o Batalhão de Choque por meio de nota enviada à imprensa.
FICCO/MS une e integra forças de segurança municipais, estaduais e federais em Mato Grosso do Sul: Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS), Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen-MS), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Penal Federal (PPF) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).
As forças de segurança atuam e trabalham juntas contra o crime organizado e organizações/associações/facções criminosas, em combate ao tráfico de drogas e armas; furto, roubo e receptação de cargas e valores; lavagem e ocultação de bens, direitos, valores; entre outros crimes.
A melhor forma de combater o crime organizado é integrar as instituições, pois, cada força de segurança tem seu treinamento, conhecimento e expertise que pode colaborar com as investigações.
ESTATÍSTICA
Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 658 armas foram apreendidas, entre 1° de janeiro e 7 de maio de 2026, em Mato Grosso do Sul.
Das 658 armas apreendidas,
- 163 foram apreendidas em janeiro
- 152 foram apreendidas em fevereiro
- 175 foram apreendidas em março
- 125 foram apreendidas em abril
- 43 foram apreendidas em maio
- 138 são revólveres
- 106 são pistolas
- 3 são rifle
- 1 é arma de pressão
- 6 são carabinas
- 28 são espingardas
- 5 são fuzis
- 369 correspondem a "outras armas" - que estão adulteradas ou com a numeração raspada
A apreensão de armas pela polícia é fundamental para a segurança pública pelos seguintes motivos:
- Interrupção do ciclo de violência
- Preservação de Vidas e Redução da Violência
- Redução da letalidade
- Desarticulação do Crime Organizado
- Fortalecimento da inteligência e investigação
Geralmente, o destino de armas apreendidas é depósito judicial (permanência sob custódia do Estado) e destruição (armas são destruídas pelo Exército Brasileiro).