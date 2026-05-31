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Polícia

CAMPO GRANDE (MS)

Criança é socorrida ao ser atingida de raspão por bala perdida na cabeça

Menina, de 7 anos, levou pontos na cabeça e não corre risco de vida

Naiara Camargo

Naiara Camargo

31/05/2026 - 12h00
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Menina, de 7 anos, foi atingida de raspão por uma bala perdida na cabeça, enquanto dormia, na madrugada deste domingo (31), na rua Izolino Alves Pereira, bairro Los Angeles, em Campo Grande.

Ela levou pontos na cabeça, não corre risco de vida e seu estado de saúde é estável.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na região do Los Angeles.

Militares se deslocaram até o endereço citado e conversaram com a avó da criança, que relatou ter ouvido três estampidos.

Ela foi até o quarto da neta e percebeu que a menina estava com uma lesão na cabeça e o teto do quarto perfurado. Logo em seguida, encontrou o projétil de arma de fogo no chão.

Com isso, resolveu acionar a polícia. A equipe policial foi até o endereço e realizou diligências pela região para encontrar o autor dos disparos, mas, sem sucesso.

Polícia Civil e Polícia Científica também foram até a residência dos fatos realizar os procedimentos de praxe.

O projétil foi recolhido pelos policiais e entregue na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL)

A menina foi levada pela mãe para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Aero Rancho, onde foi socorrida e medicada. Ela levou pontos na cabeça e passa bem.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, disparo de arma de fogo e lesão corporal culposa na DEPAC-CEPOL.

CAMPO GRANDE

Shopping ganha base da PM com vigilância 24 horas

Iniciativa é uma parceria público-privada entre a Sejusp/Governo de MS e Shopping Campo Grande

15/05/2026 09h30

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Inauguração da base da PMMS no Shopping CG

Inauguração da base da PMMS no Shopping CG DIVULGAÇÃO/PMMS

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Base comunitária da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) foi inaugurada, na manhã desta quinta-feira (14), no estacionamento do Shopping Campo Grande, próximo ao ponto de ônibus da avenida Afonso Pena, bairro Santa Fé, na Capital.

Esta é a primeira vez em que uma base militar é inaugurada em um shopping da Capital.

A iniciativa é uma parceria público-privada entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) – Governo de Mato Grosso do Sul e Shopping Campo Grande.

A base abrange a área do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Os policiais reforçarão o policiamento preventivo e ostensivo nos arredores do shopping e nos bairros Santa Fé, Carandá Bosque, Chácara Cachoeira, Cidade Jardim, Vivenda do Bosque e centro.

O espaço foi implantado integralmente com recursos financeiros do próprio shopping: instalação, adequação e estruturação da base comunitária, incluindo mobiliário, equipamentos e despesas operacionais do espaço.

Em contrapartida, a PMMS é responsável pela preservação e manutenção organizacional da base, além do policiamento na região.

A iniciativa reforça a parceria entre o poder público e a iniciativa privada na construção de ações voltadas à promoção da segurança, prevenção criminal e aumento da sensação de segurança para a população campo-grandense.

Inauguração da base da PMMS no Shopping CGInauguração da base da PMMS no Shopping CG. DIVULGAÇÃO/PMMS

APARECIDA DO TABOADO (MS)

Choque e FICCO apreendem 8 armamentos e 463 munições

Prejuízo ao crime foi estimado em aproximadamente R$ 140 mil; um homem também foi preso

07/05/2026 10h15

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8 armamentos foram apreendidos durante operação em Aparecida do Taboado (MS)

8 armamentos foram apreendidos durante operação em Aparecida do Taboado (MS) DIVULGAÇÃO/BPMChoque

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Batalhão de Polícia Militar de Choque (BPMChoque) e Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-MS) apreenderam diversas armas, munições e entorpecentes, na noite desta quarta-feira (6), em Aparecida doo Taboado, município localizado a 457 quilômetros de Campo Grande.

Confira quais foram as apreensões:

  • 1 espingarda calibre 12;
  • 1 arma de fogo calibre 12;
  • 1 garruncha calibre 36;
  • 2 espingardas adaptadas para calibre .22;
  • 1 espingarda calibre .22, marca Rossi;
  • 1 pistola adaptada para calibre .22;
  • 1 pistola marca Unic calibre 7,65;
  • 2 carregadores de pistola calibres .380 e 7,65.
  • 463 munições de diversos calibres;
  • 2,098 kg de maconha;
  • 1,156 kg de cocaína;
  • 8 balanças de precisão;
  • 2 rádios comunicadores com carregadores;
  • 1 aparelho celular;
  • R$ 4.264,00 em espécie.

O prejuízo ao crime foi estimado em aproximadamente R$ 140 mil. Um homem também foi preso.

Conforme apurado pela reportagem, o trabalho da inteligência da polícia apontou que um indivíduo, possivelmente, estaria armazenando armas de fogo e drogas em seu imóvel. Com isso, os miliares do BPMChoque foram até o local, localizaram o armamento e capturaram o criminoso.

O autor foi preso em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Posteriormente, foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

"A expressiva apreensão demonstra a eficiência operacional, o preparo técnico e a capacidade estratégica do Batalhão de Polícia de Choque, cuja atuação foi decisiva para retirar de circulação armamentos e substâncias ilícitas que representavam riscos significativos à segurança pública. A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do Batalhão de Choque reafirma seu compromisso com a preservação da ordem pública, a proteção da sociedade e a execução de operações especializadas que fortalecem a segurança em todo o Estado", afirmou o Batalhão de Choque por meio de nota enviada à imprensa.

FICCO/MS une e integra forças de segurança municipais, estaduais e federais em Mato Grosso do Sul: Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS), Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen-MS), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Penal Federal (PPF) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

As forças de segurança atuam e trabalham juntas contra o crime organizado e organizações/associações/facções criminosas, em combate ao tráfico de drogas e armas; furto, roubo e receptação de cargas e valores; lavagem e ocultação de bens, direitos, valores; entre outros crimes.

A melhor forma de combater o crime organizado é integrar as instituições, pois, cada força de segurança tem seu treinamento, conhecimento e expertise que pode colaborar com as investigações.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 658 armas foram apreendidas, entre 1° de janeiro e 7 de maio de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Das 658 armas apreendidas,

  • 163 foram apreendidas em janeiro
  • 152 foram apreendidas em fevereiro
  • 175 foram apreendidas em março
  • 125 foram apreendidas em abril
  • 43 foram apreendidas em maio
  • 138 são revólveres
  • 106 são pistolas
  • 3 são rifle
  • 1 é arma de pressão
  • 6 são carabinas
  • 28 são espingardas
  • 5 são fuzis
  • 369 correspondem a "outras armas" - que estão adulteradas ou com a numeração raspada

A apreensão de armas pela polícia é fundamental para a segurança pública pelos seguintes motivos:

  • Interrupção do ciclo de violência
  • Preservação de Vidas e Redução da Violência
  • Redução da letalidade
  • Desarticulação do Crime Organizado
  • Fortalecimento da inteligência e investigação

Geralmente, o destino de armas apreendidas é depósito judicial (permanência sob custódia do Estado) e destruição (armas são destruídas pelo Exército Brasileiro). 

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