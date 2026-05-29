Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

coxim e rochedo

Três morrem em confronto com o Choque e Bope nas últimas 24 horas

José Inácio da Silva, Daniel da Anunciação Barbosa e Ivão da Anunciação de Jesus foram alvos da polícia nesta quinta (28) e sexta-feira (29)

Naiara Camargo

Naiara Camargo

29/05/2026 - 08h48
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Três homens morreram em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque) e Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), nesta quinta-feira (28) e sexta-feira (29), em Rochedo e Coxim, respectivamente.

CHOQUE/COXIM (MS) - José Inácio da Silva, de 34 anos, foi alvo do Choque, na rua Marechal Rondon, vila Santa Clara, em Coxim, município localizado a 253 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que indivíduos estariam realizando uma transação de entorpecentes em frente a um imóvel localizado no bairro Santa Clara.

Com isso, foram até o local averiguar informações e patrulhar a região indicada. Ao chegarem no endereço, viram uma motocicleta estacionada em frente a residência, estando um deles desembarcado e o outro montado na motocicleta.

Entorpecentes apreendidos pelo Choque em Coxim. Foto: Batalhão de Choque

Em seguida, os militares iniciaram os procedimentos de abordagem. Ambos dispararam contra os policiais.

Com isso, os militares reagiram, balearam e desarmaram os criminosos, sendo que um permaneceu no local e o outro fugiu, mas, posteriormente, foi capturado. Em seguida, os policiais prestaram socorro e os levaram para o hospital, sendo que José Inácio não resistiu aos ferimentos e faleceu e o outro etá no hospital, sob custódia do Choque.

Mas, devido à gravidade do caso, teve que ser transferido para Campo Grande para realização de cirurgia, sob acompanhamento médico e custódia policial.

Ele recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

Durante a ocorrência, foram apreendidos armas, munições, motocicleta, aparelho celular e entorpecentes.

O caso foi registrado na Delegacia Polícia Civil de Coxim como Morte Decorrente de Intervenção Legal de Agente de Estado, Lesão Corporal decorrente de oposição a intervenção de Agente Legal do Estado, Tráfico de Drogas, Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, Homicídio Simples de Forma Tentada, Associação para o tráfico, Organização Criminosa, Resistência e Desobediência.

BOPE/ROCHEDO (MS) – Daniel da Anunciação Barbosa, de 20 anos e Ivão da Anunciação de Jesus, de 25 anos foram os alvos do BOPE, nesta quinta-feira (29), em Rochedo, município localizado a 88 quilômetros de Campo Grande.

Daniel da Anunciação, de 20 anos

Daniel é membro de uma facção criminosa na Bahia e possui várias passagens pela polícia por associação criminosa, sequestro, cárcere privado, homicídio, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e resistência contra abordagem policial. Ele estava com mandado de prisão em aberto na Bahia e em Mato Grosso do Sul.

Ivão também tem várias passagens pela polícia por tráfico de drogas, roubo, homicídio, associação criminosa, sequestro, cárcere privado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Ivão da Anunciação, de 25 anos

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que dois indivíduos, que possuem mandado em prisão aberto, estavam escondidos em um imóvel. Com isso, foram até a residência averiguar informações obtidas.

De acordo com o BOPE, quando chegaram no endereço, foram recebidos a tiros pelos criminosos. Eles revidaram, balearam e desarmaram os criminosos.

Em seguida, os militares prestaram socorro e os encaminharam para a unidade de saúde, mas, eles não resistiram aos ferimentos e faleceram. Armamentos foram recolhidos e encaminhados para a perícia técnica.

O caso foi registrado como Morte Decorrente de Intervenção Legal de Agente de Estado na Delegacia de Polícia Civil de Rochedo.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 41 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 29 de maio de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Das 41 mortes, 8 ocorreram em janeiro, 5 em fevereiro, 9 em março, 9 em abril e 10 em maio. Em 2025, 73 pessoas morreram em confronto com a polícia.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

APARECIDA DO TABOADO (MS)

Choque e FICCO apreendem 8 armamentos e 463 munições

Prejuízo ao crime foi estimado em aproximadamente R$ 140 mil; um homem também foi preso

07/05/2026 10h15

Compartilhar
8 armamentos foram apreendidos durante operação em Aparecida do Taboado (MS)

8 armamentos foram apreendidos durante operação em Aparecida do Taboado (MS) DIVULGAÇÃO/BPMChoque

Continue Lendo...

Batalhão de Polícia Militar de Choque (BPMChoque) e Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-MS) apreenderam diversas armas, munições e entorpecentes, na noite desta quarta-feira (6), em Aparecida doo Taboado, município localizado a 457 quilômetros de Campo Grande.

Confira quais foram as apreensões:

  • 1 espingarda calibre 12;
  • 1 arma de fogo calibre 12;
  • 1 garruncha calibre 36;
  • 2 espingardas adaptadas para calibre .22;
  • 1 espingarda calibre .22, marca Rossi;
  • 1 pistola adaptada para calibre .22;
  • 1 pistola marca Unic calibre 7,65;
  • 2 carregadores de pistola calibres .380 e 7,65.
  • 463 munições de diversos calibres;
  • 2,098 kg de maconha;
  • 1,156 kg de cocaína;
  • 8 balanças de precisão;
  • 2 rádios comunicadores com carregadores;
  • 1 aparelho celular;
  • R$ 4.264,00 em espécie.

O prejuízo ao crime foi estimado em aproximadamente R$ 140 mil. Um homem também foi preso.

Conforme apurado pela reportagem, o trabalho da inteligência da polícia apontou que um indivíduo, possivelmente, estaria armazenando armas de fogo e drogas em seu imóvel. Com isso, os miliares do BPMChoque foram até o local, localizaram o armamento e capturaram o criminoso.

O autor foi preso em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Posteriormente, foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

"A expressiva apreensão demonstra a eficiência operacional, o preparo técnico e a capacidade estratégica do Batalhão de Polícia de Choque, cuja atuação foi decisiva para retirar de circulação armamentos e substâncias ilícitas que representavam riscos significativos à segurança pública. A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do Batalhão de Choque reafirma seu compromisso com a preservação da ordem pública, a proteção da sociedade e a execução de operações especializadas que fortalecem a segurança em todo o Estado", afirmou o Batalhão de Choque por meio de nota enviada à imprensa.

FICCO/MS une e integra forças de segurança municipais, estaduais e federais em Mato Grosso do Sul: Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS), Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen-MS), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Penal Federal (PPF) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

As forças de segurança atuam e trabalham juntas contra o crime organizado e organizações/associações/facções criminosas, em combate ao tráfico de drogas e armas; furto, roubo e receptação de cargas e valores; lavagem e ocultação de bens, direitos, valores; entre outros crimes.

A melhor forma de combater o crime organizado é integrar as instituições, pois, cada força de segurança tem seu treinamento, conhecimento e expertise que pode colaborar com as investigações.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 658 armas foram apreendidas, entre 1° de janeiro e 7 de maio de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Das 658 armas apreendidas,

  • 163 foram apreendidas em janeiro
  • 152 foram apreendidas em fevereiro
  • 175 foram apreendidas em março
  • 125 foram apreendidas em abril
  • 43 foram apreendidas em maio
  • 138 são revólveres
  • 106 são pistolas
  • 3 são rifle
  • 1 é arma de pressão
  • 6 são carabinas
  • 28 são espingardas
  • 5 são fuzis
  • 369 correspondem a "outras armas" - que estão adulteradas ou com a numeração raspada

A apreensão de armas pela polícia é fundamental para a segurança pública pelos seguintes motivos:

  • Interrupção do ciclo de violência
  • Preservação de Vidas e Redução da Violência
  • Redução da letalidade
  • Desarticulação do Crime Organizado
  • Fortalecimento da inteligência e investigação

Geralmente, o destino de armas apreendidas é depósito judicial (permanência sob custódia do Estado) e destruição (armas são destruídas pelo Exército Brasileiro). 

CAMPO GRANDE (MS)

Adolescente de 17 anos morre em acidente de moto na Gunter Hans

Victor Cosme Viana colidiu contra um carro, caiu no asfalto e foi atropelado por um ônibus

06/05/2026 10h50

Compartilhar
Gunter Hans foi totalmente interditada por algumas horas, das 18h às 20h30min

Gunter Hans foi totalmente interditada por algumas horas, das 18h às 20h30min Dvulgação

Continue Lendo...

Victor Cosme Viana, de 17 anos, morreu em acidente de moto, na noite desta terça-feira (5), na avenida Gunter Hans, bairro Guanandi, em Campo Grande. O acidente aconteceu em frente a uma pizzaria, localizada entre as ruas Itaguassu e Kalil Naban.

Ele é menor de idade, portanto não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Conforme apurado pela reportagem, o jovem trafegava na avenida, no sentido bairro-centro, quando perdeu o controle da direção, colidiu contra um Volkswagen Gol e caiu no asfalto. Logo em seguida, foi atropelado por um ônibus do transporte coletivo que vinha atrás. A roda do veículo passou por cima da cabeça do rapaz.

Os dois condutores, do ônibus e do carro, compareceram no local para prestar socorro à vítima e acionaram as autoridades.

"Em depoimento, o motorista do ônibus relatou que conduzia o veículo pela faixa da direita quando ouviu um barulho proveniente da motocicleta. Ao verificar pelo retrovisor, visualizou o motociclista adentrando sua faixa de circulação e acionou imediatamente o sistema de freios, porém não conseguiu impedir que a vítima fosse atingida, vindo a cair sob o lado esquerdo do ônibus. Após a parada do veículo, o condutor permaneceu no local, acionou a Polícia Militar e comunicou o fato à empresa responsável pelo coletivo. Já o condutor do veículo VW/Gol informou que trafegava ao lado do ônibus quando ouviu um barulho e, ao parar para verificar o ocorrido, constatou a motocicleta e a vítima ao solo e permaneceu no local até a chegada das autoridades", informou a Polícia Civil por meio de nota.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, tentaram socorrer o rapaz e fizeram manobras de reanimação, mas, sem sucesso. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS), Polícia Científica e pax estiveram no local para isolar a área, recolher os indícios do acidente, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.

A via, sentido bairro-centro, foi totalmente interditada por algumas horas, das 17h20min às 20h30min.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

ACIDENTES FATAIS

Acidente de trânsito é uma das principais causas de morte em todo o mundo.

Acidente de carro, moto, bicicleta ou atropelamento, em cidades ou rodovias, são tragédias que acontecem toda semana em Mato Grosso do Sul.

As principais causas são excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, animal na pista, dirigir sob efeito de álcool, distrações, sonolência e condições climáticas adversas (tempestades).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) traz algumas orientações ao condutor no trânsito. Confira:

  • Não dirija caso consuma bebida alcoólica
  • Não dirija cansado ou com sono
  • Use cinto de segurança
  • Respeite a sinalização
  • Respeite o limite de velocidade da via
  • Porte documentos oficiais com fotos, os quais devem estar quitados
  • Realize revisão do carro: pneus, limpadores de para-brisa, freios, nível de óleo, bateria, lâmpadas, lanterna e extintor

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3696, de quarta-feira (27/05): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3696, de quarta-feira (27/05): veja o rateio

2

Após cinco anos, servidores de Campo Grande devem ter reajuste de 4,39%
Vem aí?

/ 20 horas

Após cinco anos, servidores de Campo Grande devem ter reajuste de 4,39%

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7037, quinta-feira (28/05)
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7037, quinta-feira (28/05)

4

Prefeitura abre processo seletivo para contratar 152 funcionários da saúde
OPORTUNIDADE

/ 1 dia

Prefeitura abre processo seletivo para contratar 152 funcionários da saúde

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3697, de quinta-feira (28/05)
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3697, de quinta-feira (28/05)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12 horas

Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
A IA que Julga e o Advogado que a Engana
Leandro Provenzano

/ 1 dia

A IA que Julga e o Advogado que a Engana

Motoristas e cobradores podem se aposentar mais cedo?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Motoristas e cobradores podem se aposentar mais cedo?

Comprei um Imóvel com Defeito E Agora?
Leandro Provenzano

/ 21/05/2026

Comprei um Imóvel com Defeito E Agora?