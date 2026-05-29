Três morrem em confronto com o Choque e Bope nas últimas 24 horas

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Três homens morreram em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque) e Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), nesta quinta-feira (28) e sexta-feira (29), em Rochedo e Coxim, respectivamente.

CHOQUE/COXIM (MS) - José Inácio da Silva, de 34 anos, foi alvo do Choque, na rua Marechal Rondon, vila Santa Clara, em Coxim, município localizado a 253 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que indivíduos estariam realizando uma transação de entorpecentes em frente a um imóvel localizado no bairro Santa Clara.

Com isso, foram até o local averiguar informações e patrulhar a região indicada. Ao chegarem no endereço, viram uma motocicleta estacionada em frente a residência, estando um deles desembarcado e o outro montado na motocicleta.

Entorpecentes apreendidos pelo Choque em Coxim. Foto: Batalhão de Choque

Em seguida, os militares iniciaram os procedimentos de abordagem. Ambos dispararam contra os policiais.

Com isso, os militares reagiram, balearam e desarmaram os criminosos, sendo que um permaneceu no local e o outro fugiu, mas, posteriormente, foi capturado. Em seguida, os policiais prestaram socorro e os levaram para o hospital, sendo que José Inácio não resistiu aos ferimentos e faleceu e o outro etá no hospital, sob custódia do Choque.

Mas, devido à gravidade do caso, teve que ser transferido para Campo Grande para realização de cirurgia, sob acompanhamento médico e custódia policial.

Ele recebeu voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

Durante a ocorrência, foram apreendidos armas, munições, motocicleta, aparelho celular e entorpecentes.

O caso foi registrado na Delegacia Polícia Civil de Coxim como Morte Decorrente de Intervenção Legal de Agente de Estado, Lesão Corporal decorrente de oposição a intervenção de Agente Legal do Estado, Tráfico de Drogas, Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, Homicídio Simples de Forma Tentada, Associação para o tráfico, Organização Criminosa, Resistência e Desobediência.

BOPE/ROCHEDO (MS) – Daniel da Anunciação Barbosa, de 20 anos e Ivão da Anunciação de Jesus, de 25 anos foram os alvos do BOPE, nesta quinta-feira (29), em Rochedo, município localizado a 88 quilômetros de Campo Grande.

Daniel da Anunciação, de 20 anos

Daniel é membro de uma facção criminosa na Bahia e possui várias passagens pela polícia por associação criminosa, sequestro, cárcere privado, homicídio, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e resistência contra abordagem policial. Ele estava com mandado de prisão em aberto na Bahia e em Mato Grosso do Sul.

Ivão também tem várias passagens pela polícia por tráfico de drogas, roubo, homicídio, associação criminosa, sequestro, cárcere privado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Ivão da Anunciação, de 25 anos

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que dois indivíduos, que possuem mandado em prisão aberto, estavam escondidos em um imóvel. Com isso, foram até a residência averiguar informações obtidas.

De acordo com o BOPE, quando chegaram no endereço, foram recebidos a tiros pelos criminosos. Eles revidaram, balearam e desarmaram os criminosos.

Em seguida, os militares prestaram socorro e os encaminharam para a unidade de saúde, mas, eles não resistiram aos ferimentos e faleceram. Armamentos foram recolhidos e encaminhados para a perícia técnica.

O caso foi registrado como Morte Decorrente de Intervenção Legal de Agente de Estado na Delegacia de Polícia Civil de Rochedo.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 41 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 29 de maio de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Das 41 mortes, 8 ocorreram em janeiro, 5 em fevereiro, 9 em março, 9 em abril e 10 em maio. Em 2025, 73 pessoas morreram em confronto com a polícia.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.