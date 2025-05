Homem é preso por estupro de vulnerável no interior do Estado

CONDENADO

Em 2013, Renan foi preso em flagrante na cidade de Caarapó, e logo depois teve a prisão convertida em preventiva

O empresário Renan Silva Nascimento, preso em flagrante com 150 quilos de cocaína em seu estabelecimento comercial nesta semana, em Dourados, já tinha condenação por tráfico de drogas. A informação consta na ficha de antecedentes criminais anexada no auto de prisão em flagrante dele.

Renan, que integra o grupo Legendários, atividade organizada por igrejas em que homens (exclusivamente) desempenham tarefas desafiadoras, como por exemplo, escalar montanhas, foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (6) em Dourados, cidade distante 220 quilômetros da capital, Campo Grande.

Ficha corrida

O Correio do Estado apurou que, em julho de 2013, Renan foi preso em flagrante na cidade de Caarapó, e logo depois teve a prisão convertida em preventiva.

Ainda segundo o texto, em 2015 Renan foi solto, mas em 2017 foi condenado a três anos e seis meses de reclusão em regime aberto, além de multa de o pagamento de uma multa no valor de R$ 18.441,60.

Em outubro de 2021, a condenação de Renan acabou e atualmente, ele atuava em Dourados, supostamemnte como dono de uma hamburgueria localizada em uma avenida movimentada na cidade, local em que a droga foi encontrada. Sobretudo, ele fazia parte do esquema que trazia drogas da fronteira e e levava para outros estados.

Renan foi preso com outros dois comparsas junto com Anderson Moreira da Rosa, de 37 anos e Maurício Martins da Paixão, de 47 anos, que trouxeram a droga da fronteira. Os três foram autuados em flagrante, acusados de tráfico de drogas.

Cabe ressaltar que, o fato de Renan já ter sido condenado pelo mesmo crime anteriormente, pode dificultar a obtenção de benefícios, como a liberdade condicional ou a redução de penas. Além disso, antecedentes criminais podem impactar a credibilidade do réu e sua reputação perante a justiça.

MP PEDE PRISÃO PREVENTIVA

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul pediu a prisão preventiva de Renan Silva Nascimento, de 34 anos, integrante do grupo Legendários, preso junto de dois comparsas com 150 kg de pasta base de cocaína em uma operação da Polícia Civil nesta terça-feira (6), em Dourados, interior do estado.

Além da conversão do flagrante em prisão preventiva, o Ministério Público solicitou ainda a apreensão dos telefones celulares dos três indivíduos, para que em 30 dias, a polícia acesse mensagens, vídeos e a fotografias “comunicando-se em laudo o que for eventualmente encontrado e que tenha relevância para a investigação”.

PRISÃO

Conforme divulgado ontem (06), pelo Correio do Estado Renan Silva Nascimento, de 34 anos, foi preso junto com dois comparsas em uma operação realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Dourados, que desmantelou um esquema de tráfico interestadual de drogas.

Conforme a polícia, o local estava sendo monitorado há duas semanas, e na manhã de terça-feira (6), os investigadores flagraram uma van descarregando caixas no local, que supostamente seriam de alimentos utilizados para a produção dos hambúrgueres. Entretanto, os policiais visualizaram tabletes prensados de cor esverdeada.

Nesse momento, a polícia abordou os envolvidos e encontrou 150 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 150 quilos da droga. A estimativa é que o prejuízo ao crime organizado supere os R$ 6 milhões.

Em sua biografia do Instagram, Renan se denomina o Legendário 49075, o que significa que, recentemente, ele participou do movimento que tem como objetivo que os homens encontrem a sua melhor versão, tornem-se seres humanos melhores, desenvolvam seu potencial e se reconectem com seus propósitos.

