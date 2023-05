Idosa é encontrada caída no chão do banheiro com tiros pelo corpo

Marília Analia Haeffner Machado, de 68 anos, foi encontrada morta pelo marido na tarde desta segunda-feira (8), em Sidrolândia, município localizado a 73 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, a idosa estava caída no chão do banheiro, quando o marido a encontrou e pediu ajuda do vizinho.

Ambos a levaram para o hospital e o médico constatou que ela foi morta com perfuração de arma de fogo pelo corpo, quando acionou a Polícia Militar, que encaminhou o caso para a Polícia Civil.

A arma utilizada foi apreendida e encaminhada para perícia.

Necrópsia foi feita no local e a Polícia trabalha com a possibilidade do crime se configurar como homicídio, feminicídio ou suicídio.

No momento, o fato está especificado como homicídio simples. O homicídio simples é o ato de matar outra pessoa de forma dolosa, ou seja, com a intenção de cometer o crime.