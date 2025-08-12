Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Jovem é estuprada ao sair da academia em Campo Grande

A Polícia Civil pede a colaboração de da população para identificar e localizar o autor

Tamires Santana

Tamires Santana

12/08/2025 - 09h45
Nesta terça-feira (12), a Polícia Civil por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, divulgou imagens de um crime de estupro ocorrido no dia 22 de julho, no bairro Jardim Batistão, em Campo Grande. A intenção é identificar e localizar o autor.

Imagens de câmeras de segurança adquiridas pela polícia mostram a jovem de 22 anos passando pela Rua Borneu às 22h35, do dia 22 de julho, quando é abordada por um homem armado com um canivete e arrastada para trás de uma árvore. Conforme o depoimento, a menina voltava da academia quando o crime aconteceu.

De acordo com as imagens, o agressor andava pela região cerca de 20 minutos antes da vítima passar pelo local e ele cometer o crime. Veja:

O homem vestia casaco xadrez, calça jeans preta e boné preto. Ele praticou o crime e fugiu do local.

A Polícia Civil pede a colaboração de da população para identificar e localizar o autor. 

Diante disso, qualquer informação que possa auxiliar na identificação do suspeito deve ser repassada imediatamente ao Setor de Crimes Sexuais, pelo telefone:  (67) 99199-0726.

Veja o vídeo e ajude a identificar o autor:

 

