Jovem é estuprada ao sair da academia em Campo Grande

POLÍCIA

Uma Fiat Doblo disfarçado de ambulância chamou atenção dos agentes por trafegar em alta velocidade

Na segunda-feira (4), a Polícia Rodoviária Federal - (PRF), apreendeu 1,5 tonelada de maconha transportada em uma ambulância falsa. A apreensão aconteceu no km 375 da BR-060, em Campo Grande e o motorista, que seguia de Ponta Porã para a Capital, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com as informações da PRF, a Fiat Doblo estava disfarçada de ambulância e trafegava pela rodovia em alta velocidade, realizando ultrapassagens proibidas e sem utilizar sirenes obrigatórias em atendimentos de emergência, o que chamou a atenção dos agentes policiais.

Durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo excessivo, e durante a vistoria policial, os agentes localizaram diversos tabletes de maconha, que totalizaram 1.500 quilos, além de uma antena de internet via satélite do tipo Starlink.

Para a polícia, o motorista informou que o equipamento era utilizado para comunicação com dois batedores que seguiam à frente do veículo.

Além disso, o condutor relatou ter recebido a ambulância já carregada em Ponta Porã, com a orientação de entregá-la em Campo Grande.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Campo Grande, responsável pela investigação do caso.

OUTRO CASO

No mês passado, o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) apreendeu 4.115,3 quilos de maconha, entre sexta-feira (11) e domingo (13), em três diferentes municípios de Mato Grosso do Sul.

Dos 4.115 kg, 2.007 kg foram apreendidos em Sidrolândia, 588 kg em Antônio João e 1.520 kg em Ponta Porã.

DADOS

De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS), 7.685 quilos de cocaína, 236.373 quilos de maconha e 75 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 9 de julho de 2025, em Mato Grosso do Sul.

A apreensão de drogas cresceu 151% no primeiro trimestre de 2025 , em comparação ao mesmo período de 2024, no Estado.

Números mostram que 116,3 toneladas de entorpecentes foram apreendidas entre 1º de janeiro e 31 de março de 2025, frente a 46,2 toneladas capturadas no mesmo período do ano passado. O número representa um crescimento de 151%.

Os órgãos responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

