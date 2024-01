Após um ano ...

Reginaldo Rodrigues já foi extraditado para o país e responderá pelos crimes de feminicídio, falsa identidade e tráfico de drogas.

Um ano e seis dias após ter matado a esposa por ciúmes, no município de Corumbá, a 428 quilômetros de Campo Grande, Reginaldo Mera Rodrigues, de 37 anos, foi localizado e preso em Snta Cruz de La Sierra (BOL). De acordo com a polícia, o seu nome estava incluído na lista de criminosos na Interpol, onde responderá pelo crime de feminicídio e outros crimes praticados no país, como tráfico de drogas e falsa identidade.

Na época, a esposa de Reginaldo tinha 35 anos. Ela foi baleada no tórax e nas costas no dia 31 de dezembro de 2022, após o autor dos tiros alegar motivos de ciúmes. Segundo a polícia, o rapaz ainda levou a vítima até o hospital. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Após o crime, Reinaldo sumiu e teve o nome incluído na lista internacional de criminosos. Durante as investigações, o rapaz tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas em Miranda e utilizava identidades falsas para fugir da polícia. Na tentativa de ludibriar as investigações, mudava de residência e de cidade constantemente, para outros estados e também países.

Localização



Conforme informações da Polícia Civil, Reginaldo foi localizado na cidade de Santa Cruz de la Sierra (BOL), no último dia 5 de janeiro. Ele foi detido e depois extraditado para o Brasil, onde foi entregue para a autoridade para que responda ao processo criminal de feminicídio, bem como aos demais crimes praticados neste país, como tráfico de drogas e falsa identidade.