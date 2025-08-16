Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

adultização

Justiça de São Paulo mantém Hytalo Santos e Euro presos após audiência de custódia

Os advogados do casal apresentaram um habeas corpus para a Justiça da Paraíba pedindo a revogação da prisão

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

16/08/2025 - 21h00
A Justiça de São Paulo decidiu pela manutenção da prisão do influenciador digital Hytalo Santos e do seu marido, Israel Nata Vicente - conhecido como Euro -, após audiência de custódia realizada neste sábado, 16, em Carapicuíba, onde a dupla foi detida na última sexta-feira, 15.

Hytalo e Euro são acusados pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho de praticarem crimes de tráfico de pessoas e exploração sexual infantil a partir de conteúdos produzidos nas redes sociais. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba. A defesa alega inocência (veja abaixo).

A audiência foi realizada de forma virtual e serviu para checar se alguma ilegalidade foi cometida no ato da prisão. "Eles permanecem presos", informou o Tribunal de Justiça, em comunicado.

Questionada, a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado (SAP) informou que, até a tarde deste sábado, ambos ainda não tinham dado entrada no sistema da SAP. A defesa de Hytalo e Euro foi procurada após, a decisão da audiência de custódia, mas não se manifestou.

Habeas Corpus

Os advogados do casal apresentaram um habeas corpus para a Justiça da Paraíba pedindo a revogação da prisão. O caso é investigado e será julgado lá, mas recebe o apoio da Polícia Civil de São Paulo. Os defensores argumentam que a investigação sobre o caso existe desde 2020 e, por isso, não haveria justificativa legal para decretar a prisão preventiva neste momento.

Os mandados de prisão foram expedidos pelo juiz Antonio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara de Bayeux (PB), sob o argumento de que Hytalo e Euro poderiam destruir provas e ocultar valores financeiros obtidos com a prática das ações de exploração sexual infantil.

O juiz escreveu que os dois já estavam atuando para "destruição deliberada de documentos e tentativa de coação de testemunhas".

O habeas corpus foi apresentado na segunda instância, ao Tribunal de Justiça da Paraíba. Por se tratar de final de semana, foi distribuído a um desembargador plantonista, que vai analisar o caso.

Fuga

O delegado Fernando David, titular da 3.ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes contra a Fé Pública (DIG), afirmou que o influencer Hytalo Santos e o seu marido, Israel Nata Vicente - conhecido como Euro -, planejavam fugir do País e que ambos já sabiam da possibilidade de os mandados de prisão serem expedidos.

"Há, sim, a suspeita de que eles estavam tentando se evadir. Sabiam já que seria expedido um mandado de prisão (...) na madrugada de ontem", afirmou David (veja o vídeo acima). Ainda segundo o delegado, eles estavam em São Paulo desde quinta, 14, e a cidade poderia servir de rota para a fuga.

Eles foram capturados em uma residência de alto padrão, onde estavam hospedadas oito pessoas - todas maiores de idade. Para realizar a prisão, o serviço de inteligência da polícia monitorou o veículo usado pelo casal - um Land Rover - que ficou estacionado na frente da mansão em Carapicuíba.

O caso ganhou repercussão nacional após denúncias do youtuber Felca sobre episódios de adultização de crianças e adolescentes. Hytalo foi banido da rede social Instagram e o marido, Euro, também teve a conta desativada após tentar defender o influencer
 

POLÍCIA

Homem tenta matar esposa a facadas e é preso no interior do Estado

O crime ocorreu em Paranaíba e foi registrado como tentativa de feminicídio

13/08/2025 10h00

Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de feminicídio em Paranaíba

Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de feminicídio em Paranaíba FOTO: Divulgação PCMS

Na tarde desta terça-feira (12), um homem  de 37 anos foi preso, após tentar matar a companheira, de 44 anos, a facadas na cidade de Paranaíba, distante aproximadamente 408 quilômetros de Campo Grande.

O crime aconteceu cerca de uma hora antes da prisão em uma residência localizada às margens da BR-158.

Para a polícia, a vítima relatou que, o autor começou a agredi-la com a faca após um episódio de ciúmes. Os golpes atingiram as costas, o rosto e o queixo da mulher, que mesmo gravemente ferida, conseguiu fugir do local em sua motocicleta, pedir socorro a populares e foi encaminhada pela Polícia Militar ao Pronto-Socorro da Santa Casa.

Com a denúncia, os investigadores começaram as buscas e localizaram o autor, que foi preso em flagrante menos de uma hora após o crime. A vítima segue em acompanhamento médico, apresentando lesões na lombar, na região das costelas e no rosto.

Conforme a polícia, esse é um caso de tentativa de feminicídio, no qual a vítima conseguiu buscar ajuda e que o crime não se concretizou, entretanto, o fato acende o alerta para que as vítimas denunciem qualquer tipo de agressão. Isso porque, este ano, Mato Grosso do Sul já registrou 22 casos de feminicídio. Veja:

O primeiro caso de 2025 foi a morte de Karina Corin, de 29 anos, nos primeiros dias de fevereiro, baleada na cabeça pelo ex-companheiro, Renan Dantas Valenzuela, de 31 anos. 

Já o segundo feminicídio deste ano no Estado foi a morte de Vanessa Ricarte, esfaqueada aos 42 anos, por Caio Nascimento, criminoso com passagens por roubo, tentativa de suicídio, ameaça, além de outros casos de violência doméstica contra a mãe, irmã e outras namoradas.

No terceiro caso, a vítima foi Juliana Domingues, de 28 anos, assassinada com golpes de foice pelo marido, na noite do dia 18 de fevereiro, na comunidade indígena Nhu Porã, em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Quatro dias depois, no dia 22 de fevereiro, Mirieli dos Santos, de 26 anos, foi a quarta vítima do ano, morta a tiros pelo ex-namorado, Fausto Junior, no município de Água Clara - localizado a 193 km de Campo Grande.

No dia seguinte, Emiliana Mendes, de 65 anos, foi morta no município de Juti, localizado a 310 km de distância de Campo Grande. A vítima foi brutalmente atacada pelo suspeito, que, após esgana-la, arratou seu corpo até uma residência e colocou em cima de um colchão, a fim de simular uma eventual morte natural. 

O sétimo caso de feminicídio registrado em 2025 foi o de Giseli Cristina Oliskowiski, morta aos 40 anos, encontrada carbonizada em um poço no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O crime aconteceu no dia 1º de março;

Já o oitavo feminicídio foi o de Ivone Barbosa da Costa Nantes, morta a golpes de faca na região da nuca pelas mãos do então namorado no assentamento da zona rural de Sidrolândia batizado de Nazareth, em 17 de abril. 

nono caso foi registrado com o achado do corpo de Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos, encontrado na tarde do dia 14 de maio, no Rio Aporé, em Cassilândia-MS, segundo divulgado pela Polícia Civil. De acordo com as informações, o crime aconteceu no dia 11 de maio. 

Já o décimo caso, foi o de Simone da Silva, de 35 anos, na noite do dia 14 de maio, morta a tiros na frente dos próprios filhos por William Megaioli da Silva, de 22 anos, que se entregou à polícia ainda com a arma em mãos. 

No 11º feminicídio de Mato Grosso do Sul, a vítima foi Olizandra Vera Cano, de 26 anos, que foi assassinada com golpes de faca no pescoço pelo marido de 32 anos, no dia 23 de maio. O autor acabou preso em flagrante, na cidade de Coronel Sapucaia, a 395 quilômetros de Campo Grande.

O 12º caso caso aconteceu no dia 25 de maio, no Hospital Regional de Nova Andradina, e vitimou Graciane de Sousa Silva, que foi vítima de diversas agressões durante quatro dias seguidos, na cidade de Angélica, distante aproximadamente 275 quilômetros de Campo Grande.

Seguindo a sequência, Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e a filha Sophie Eugênia Borges, de apenas 10 meses, foram as 13ª e 14ª  vítimas de femicídio, em Mato Grosso do Sul. As duas foram mortas e queimadas no dia 26 de maio, no bairro São Conrado, em Campo Grande. O autor do crime, João Augusto Borges, de 21 anos, que era marido de Vanessa e pai de Sophie confessou o duplo homicídio, e afirmou que o cometeu pois Vanessa queria se separar e ele não queria pagar pensão para a filha.

Já a 15ª morte por feminicídio em Mato Grosso do Sul neste ano, foi a de Eliane Guanes, de 59 anos, que foi queimada viva pelo capataz Lourenço Xavier, de 54 anos. De acordo com as informações, ele jogou gasolina no corpo de Eliane e ateou fogo na mulher, em fazenda na região da Nhecolândia, no Pantanal de Corumbá, onde os dois trabalhavam. O crime aconteceu na noite do dia 6 de junho.

Doralice da Silva, de 42 anos, foi a 16ª vítima de 2025, morta a facadas no dia 20 de junho, após uma discussão com o companheiro Edemar Santos Souza, de 31 anos, principal suspeito. O crime ocorreu na Rua dos Pereiras, na Vila Juquita, em Maracaju, a cerca de 159 quilômetros de Campo Grande.

A 17ª vítima foi  Rose Antônia de Paula, foi encontrada morta e praticamente decapitada, em uma casa em Costa Rica no dia 28 de junho. Rose era moradora de Bonito e pretendia retornar para a cidade no dia do crime. Entretanto, vizinhas estranharam o fato de ela não ter aparecido para tomar café em uma lanchonete que costumava frequentar. Pouco tempo depois, ela foi encontrada morta.

No dia 4 de julho, a 18ª vítima foi Michely Rios Midon Orue, de 48 anos, morta a facadas pelo próprio filho, de 21 anos, que era esquizofrênico. O crime aconteceu no município de Glória de Dourados, distante aproximadamente 260 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi morta com pelo menos cinco facadas, sendo o golpe fatal desferido na região da jugular.

O 19° caso aconteceu no dia 25 de julho, com a morte de Juliete Vieira, de 35 anos, que foi esfaqueada pelo irmão, Edivaldo Vieira, de 41 anos. O crime aconteceu na cidade de Naviraí, distante aproximadamente 359 quilômetros de Campo Grande. 

A professora de Cinira de Brito foi a 20ª vítima. Ela foi assassinada a facadas pelo marido dentro de casa, em Ribas do Rio Pardo.

No dia 3 de agosto, Salvadora Pereira foi a 21ª vítima, ao ser assassinada com um tiro no rosto pelo companheiro, em uma propriedade rural de Corumbá, onde ambos eram caseiros. O casal estava na residência com cinco crianças, com idades entre 2 e 8 anos, e bebiam quando, por motivos que não foram informados, iniciaram uma discussão e o companheiro a matou.

Completando a estatística, no dia 9 de agosto, Letícia Araújo, 25 anos, foi morta atropelada pelo marido, Vitor Ananias, 25. Esse foi o 22° caso de feminicídio do ano e autor do crime foi preso.

CAMPO GRANDE

Casa abandonada pega fogo no Jardim Colibri e uma pessoa morre carbonizada

A vítima era usuário de drogas e teria feito uma fogueira para se aquecer do frio

13/08/2025 08h45

Casa abandonada pega fogo no Jardim Colibri e uma pessoa morre carbonizada

Casa abandonada pega fogo no Jardim Colibri e uma pessoa morre carbonizada FOTO: Marcelo Victor

Na noite desta terça-feira (12), uma casa localizada no bairro Jardim Colibri, em Campo Grande, foi completamente destruída por incêndio que terminou na morte de uma pessoa.

De acordo com as primeiras informações da polícia, o fogo teria começado após o homem que estava no local improvisar uma fogueira para se aquecer do frio. Depois de algum tempo, o fogo começou a se alastrar e ele não conseguiu sair.

Além disso, testemunhas relataram que a residência, localizada na Rua Paoco, estava abandonada há mais de cinco anos, e desde então, era usada como abrigo para usuários de drogas, mas há pelo menos 6 meses, os indivíduos "resolveram invadir de vez".

"São muitos frequentadores nesse local e eles colocam coisas para vender que eu acredito que sejam produtos de furto, porque já teve até moto parada aí", disse Izabel Alice, de 54 anos que é moradora da região e reclamou da falta de policiamento. 

"Não existe policiamento, mesmo que você ligue, mesmo que você peça, eles alegam que não tem viatura, ou que a viatura tá lá na esquina, mas aqui não vem, aqui não vem ninguém", afirmou a moradora.

Após a perícia, nenhum documento da vítima foi encontrado, e por isso, a identidade não foi revelada. Não foram encontrados sinais de violência, nem de ferimentos por arma de fogo ou faca.

Casa abandonada pega fogo no Jardim Colibri e uma pessoa morre carbonizadaO local permanece sob apuração para determinar as causas e confirmar a dinâmica do crime - FOTO: Marcelo Victor

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a residência completamente tomada pelo fogo. Aproximadamente mil litros de água foram utilizados para conter as chamas. O corpo da vítima foi localizado em um dos cômodos.

A Polícia Civil e a Polícia Militar registraram a ocorrência e investigam as circunstâncias do incêndio e a identidade dos envolvidos.

O local permanece sob apuração para determinar as causas e confirmar a dinâmica do crime.

