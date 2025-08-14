Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

POLÍCIA

Líder de organização criminosa morre em confronto com a polícia no interior de MS

José Adriano, de 45 anos, era um dos investigados e reagiu armado a uma abordagem policial

Tamires Santana

Tamires Santana

14/08/2025 - 12h00
Continue lendo...

José Adriano, de 45 anos, apontado como um dos líderes de um grupo criminoso envolvido em confrontos armados pela disputa do tráfico de drogas, reagiu à abordagem policial no município de Sonora, distante aproximadamente 361 quilômetros de Campo Grande, e morreu após uma troca de tiros com os policiais.

A Operação Integrar II foi deflagrada  na manhã de quarta-feira (13), abrangendo simultaneamente os municípios de Sonora, Pedro Gomes e região, com o objetivo de prevenir e reprimir práticas ilícitas, com ênfase no enfrentamento a crimes cometidos por organizações criminosas.

De acordo com o delegado Allan Patrick Rodrigues, o homem apontado como líder de uma organização criminosa, estava armado e portando entorpecentes. "Ele reagiu à abordagem policial, entrou em confronto com a equipe, e acabou vindo a óbito no local", explicou.

A ação foi desenvolvida pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-FRON-DIV), com a participação da Polícia Civil (Delegacia Regional de Coxim e Delegacias de Sonora e Pedro Gomes), Polícia Militar (CPA-6, 5º BPM, BOPE, BPChoque e Polícia Militar Rural), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), e Polícia Científica.

Conforme o  delegado, na ocasião foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de drogas, uma arma de fogo, diversos aparelhos celulares e cigarros contrabandeados. Além disso, cinco pessoas foram conduzidas à delegacia para as providências legais.

O diretor de Operações da PM, Coronel Wellington Klimpel, reforçou a importância da parceria entre as forças de segurança, e afirmou que 35 policiais militares participaram da megaoperação. "Eles foram empregados em bloqueios, patrulhamentos e no apoio à Polícia Civil no cumprimento dos mandados", disse.

OPERAÇÃO INTEGRAR

Durante a Operação Integrar II, estão sendo intensificadas as ações de policiamento terrestre preventivo e repressivo, com apoio aéreo, cumprimento de mandados de busca e prisão, além de bloqueios em áreas urbanas e rurais, visando a redução dos índices criminais e o combate efetivo a organizações criminosas.

A operação também resultou no cumprimento de um mandado de prisão contra Melquesedeque, identificado como atual líder do PCC em Sonora, suspeito de participação em um homicídio recente ocorrido em Coxim.

CAMPO GRANDE

Casa abandonada pega fogo no Jardim Colibri e uma pessoa morre carbonizada

A vítima era usuário de drogas e teria feito uma fogueira para se aquecer do frio

13/08/2025 08h45

Casa abandonada pega fogo no Jardim Colibri e uma pessoa morre carbonizada

Casa abandonada pega fogo no Jardim Colibri e uma pessoa morre carbonizada FOTO: Marcelo Victor

Continue Lendo...

Na noite desta terça-feira (12), uma casa localizada no bairro Jardim Colibri, em Campo Grande, foi completamente destruída por incêndio que terminou na morte de uma pessoa.

De acordo com as primeiras informações da polícia, o fogo teria começado após o homem que estava no local improvisar uma fogueira para se aquecer do frio. Depois de algum tempo, o fogo começou a se alastrar e ele não conseguiu sair.

Além disso, testemunhas relataram que a residência, localizada na Rua Paoco, estava abandonada há mais de cinco anos, e desde então, era usada como abrigo para usuários de drogas, mas há pelo menos 6 meses, os indivíduos "resolveram invadir de vez".

"São muitos frequentadores nesse local e eles colocam coisas para vender que eu acredito que sejam produtos de furto, porque já teve até moto parada aí", disse Izabel Alice, de 54 anos que é moradora da região e reclamou da falta de policiamento. 

"Não existe policiamento, mesmo que você ligue, mesmo que você peça, eles alegam que não tem viatura, ou que a viatura tá lá na esquina, mas aqui não vem, aqui não vem ninguém", afirmou a moradora.

Após a perícia, nenhum documento da vítima foi encontrado, e por isso, a identidade não foi revelada. Não foram encontrados sinais de violência, nem de ferimentos por arma de fogo ou faca.

Casa abandonada pega fogo no Jardim Colibri e uma pessoa morre carbonizadaO local permanece sob apuração para determinar as causas e confirmar a dinâmica do crime - FOTO: Marcelo Victor

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a residência completamente tomada pelo fogo. Aproximadamente mil litros de água foram utilizados para conter as chamas. O corpo da vítima foi localizado em um dos cômodos.

A Polícia Civil e a Polícia Militar registraram a ocorrência e investigam as circunstâncias do incêndio e a identidade dos envolvidos.

O local permanece sob apuração para determinar as causas e confirmar a dinâmica do crime.

JARDIM BATISTÃO

Jovem é estuprada ao sair da academia em Campo Grande

A Polícia Civil pede a colaboração de da população para identificar e localizar o autor

12/08/2025 09h45

O crime aconteceu na Rua Borneu às 22h35, do dia 22 de julho

O crime aconteceu na Rua Borneu às 22h35, do dia 22 de julho FOTO: Reprodução PCMS

Continue Lendo...

Nesta terça-feira (12), a Polícia Civil por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, divulgou imagens de um crime de estupro ocorrido no dia 22 de julho, no bairro Jardim Batistão, em Campo Grande. A intenção é identificar e localizar o autor.

Imagens de câmeras de segurança adquiridas pela polícia mostram a jovem de 22 anos passando pela Rua Borneu às 22h35, do dia 22 de julho, quando é abordada por um homem armado com um canivete e arrastada para trás de uma árvore. Conforme o depoimento, a menina voltava da academia quando o crime aconteceu.

De acordo com as imagens, o agressor andava pela região cerca de 20 minutos antes da vítima passar pelo local e ele cometer o crime. Veja:

O homem vestia casaco xadrez, calça jeans preta e boné preto. Ele praticou o crime e fugiu do local.

A Polícia Civil pede a colaboração de da população para identificar e localizar o autor. 

Diante disso, qualquer informação que possa auxiliar na identificação do suspeito deve ser repassada imediatamente ao Setor de Crimes Sexuais, pelo telefone:  (67) 99199-0726.

Veja o vídeo e ajude a identificar o autor:

 

