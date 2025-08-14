Líder de organização criminosa morre em confronto com a polícia no interior de MS

José Adriano, de 45 anos, apontado como um dos líderes de um grupo criminoso envolvido em confrontos armados pela disputa do tráfico de drogas, reagiu à abordagem policial no município de Sonora, distante aproximadamente 361 quilômetros de Campo Grande, e morreu após uma troca de tiros com os policiais.
A Operação Integrar II foi deflagrada na manhã de quarta-feira (13), abrangendo simultaneamente os municípios de Sonora, Pedro Gomes e região, com o objetivo de prevenir e reprimir práticas ilícitas, com ênfase no enfrentamento a crimes cometidos por organizações criminosas.
De acordo com o delegado Allan Patrick Rodrigues, o homem apontado como líder de uma organização criminosa, estava armado e portando entorpecentes. "Ele reagiu à abordagem policial, entrou em confronto com a equipe, e acabou vindo a óbito no local", explicou.
A ação foi desenvolvida pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-FRON-DIV), com a participação da Polícia Civil (Delegacia Regional de Coxim e Delegacias de Sonora e Pedro Gomes), Polícia Militar (CPA-6, 5º BPM, BOPE, BPChoque e Polícia Militar Rural), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), e Polícia Científica.
Conforme o delegado, na ocasião foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de drogas, uma arma de fogo, diversos aparelhos celulares e cigarros contrabandeados. Além disso, cinco pessoas foram conduzidas à delegacia para as providências legais.
O diretor de Operações da PM, Coronel Wellington Klimpel, reforçou a importância da parceria entre as forças de segurança, e afirmou que 35 policiais militares participaram da megaoperação. "Eles foram empregados em bloqueios, patrulhamentos e no apoio à Polícia Civil no cumprimento dos mandados", disse.
OPERAÇÃO INTEGRAR
Durante a Operação Integrar II, estão sendo intensificadas as ações de policiamento terrestre preventivo e repressivo, com apoio aéreo, cumprimento de mandados de busca e prisão, além de bloqueios em áreas urbanas e rurais, visando a redução dos índices criminais e o combate efetivo a organizações criminosas.
A operação também resultou no cumprimento de um mandado de prisão contra Melquesedeque, identificado como atual líder do PCC em Sonora, suspeito de participação em um homicídio recente ocorrido em Coxim.