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Polícia

FEMINICÍDIO E HOMICÍDIO

Marido mata esposa a tiros e desafeto a facadas em Nioaque

Mulher foi morta com dois disparos no crânio e nos olhos; homem foi assassinado com oito perfurações de arma branca no tórax

Naiara Camargo

Naiara Camargo

18/07/2026 - 09h45
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Rosenilda de Oliveira Candelário, de 48 anos e Reginaldo Messias Bispo, de 58 anos foram mortos a tiros e a facadas, respectivamente, na noite desta sexta-feira (17), na Colônia Conceição, em Nioaque, município localizado a 183 quilômetros de Campo Grande.

O autor do crime é Antônio Marcos da Silva, marido de Rosenilda e conhecido de Reginaldo. Ele deve responder pelos crimes de homicídio e feminicídio.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo, com dois óbitos, na Colônia Conceição – Agrovila.

De acordo com o boletim de ocorrência, duas equipes da PM deslocaram viaturas até o endereço, sendo uma da Rádio Patrulha e outra da Força Tática.

Ao chegarem ao local, visualizaram um veículo da funerária estacionado nas proximidades.

Em seguida, conversaram com a proprietária de um bar, que informou que ouviu cinco disparos de arma de fogo e discussões perto do estabelecimento.

Os policiais iniciaram buscas na região e localizaram Rosenilda, sem vida, com perfurações de arma de fogo no crânio e nos olhos, sentada em uma cadeira na varanda de sua residência, imóvel que também funcionava como bar.

Em seguida, localizaram Reginaldo, caído no chão, com oito perfurações de arma branca no tórax.

Além da PM e funerária, Polícia Civil e Polícia Científica também compareceram ao local para isolar a área, recolher indícios do feminicídio/homicídio e realizar a perícia, respectivamente.

O autor do crime, Antônio, fugiu do local dos fatos e, até o fechamento do boletim de ocorrência, não havia sido localizado pelas autoridades policiais.

FEMINICÍDIO

Feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo fato de ser mulher, ou seja, questões de gênero que envolvem violência doméstica, física, verbal, sexual ou patrimonial. 

Geralmente, o feminicídio é praticado por (ex) companheiros, (ex) namorados, (ex) noivos ou (ex) esposos da vítima. 

É um crime hediondo cuja pena pode variar de 20 a 40 anos de reclusão, não sendo possível pagar fiança. A pena é cumprida em regime fechado.

O feminicídio passou a ser um crime autônomo, com seu próprio artigo no Código Penal, diferente do homicídio qualificado. 

O condenado por feminicídio perde o poder familiar e é impedido de exercer cargos/funções públicas.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado e Justiça Pública (Sejusp-MS) apontam que 15 mulheres foram mortas entre 1º de janeiro e 18 de julho de 2026 em Mato Grosso do Sul. 

Violência contra mulher deve ser denunciada em qualquer circunstância, seja agressão física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial.

Os números para denúncia são 180 (Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Civil Metropolitana).

O sinal "X" da cor vermelha, escrita na mão, significa que a vítima quer alertar que sofre violência doméstica. Portanto, o cidadão deve ficar atento, acolhê-la e acionar as autoridades. 

Denuncie!

LISTA TRÁGICA

Confira a lista de mulheres assassinadas por (ex) companheiros em 2026:

  1. Josefa dos Santos - 16 de janeiro
  2. Rosana Candia Ohara - 24 de janeiro
  3. Nilza de Almeida Lima - 22 de fevereiro
  4. Beatriz Benevides da Silva - 25 de fevereiro
  5. Liliane de Souza Bonfim Duarte - 6 de março
  6. Leise Aparecida Cruz - 7 de março
  7. Ereni Benites - 8 de março
  8. Fátima Aparecida da Silva - 23 de março
  9. Marlene de Brito Rodrigues - 6 de abril
  10. Vera Lúcia da Silva - 13 de abril
  11. Zelita Rodrigues de Souza - 30 de abril
  12. Fabíola Marcotti - 18 de maio
  13. Maria do Carmo - 28 de junho
  14. Paula de Souza Conceição - 11 de julho
  15. Rosenilda de Oliveira Candelário - 17 de julho
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OPERAÇÃO JOVEM GUERREIRO

Dois bolivianos morrem em confronto com o Choque em Corumbá

Na ocorrência, foram apreendidos um revólver calibre .38, um revólver calibre .357 e um veículo de placas bolivianas

05/07/2026 18h15

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Ocorrência de confronto em Corumbá

Ocorrência de confronto em Corumbá DIVULGAÇÃO/BPMChoque

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Luis David Justiniano Flores, boliviano, de 29 anos e Alixberto Vasquez Corrales, boliviano, de 33 anos morreram em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque), durante a Operação Jovem Guerreiro, em Corumbá, município localizado a 416 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que criminosos estariam transportando grande quantidade de entorpecentes para Campo Grande (MS) em um veículo sedan prata, semelhante a um Toyota Corolla, com placa boliviana PSA-4649.

Ocorrência de confronto em CorumbáArma utilizada pelos bolivianos no crime. Foto: Divulgação/BPMChoque

Os policiais intensificaram o patrulhamento na região, conseguiram localizar o veículo e deram ordem de parada aos integrantes do carro. Mas, eles desobedeceram, desceram e efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais.

Os militares reagiram, balearam e desarmaram os criminosos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Corumbá (MS), mas, não resistiram aos ferimentos e faleceram no local.

Polícia Judiciária Militar e Polícia Civil estiveram no local para recolher os indícios do confronto e preservar o local dos fatos para trabalho da perícia.

Foram apreendidos um revólver calibre .38, um revólver calibre .357 e o veículo.

O caso foi registrado como homicídio decorrente de intervenção legal de agente de Estado, resistência e desobediência na Delegacia de Polícia Civil.

Na última semana, Corumbá tem sido o centro das atenções policiais, em relação a confrontos entre criminosos e policiais. Em 1° de julho, o soldado da PMMS, Marcelo Pimenta, morreu em confronto policial.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 61 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 5 de julho de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Das 61 mortes, 8 ocorreram em janeiro, 5 em fevereiro, 9 em março, 9 em abril, 14 em maio, 15 em junho e 1 em julho. Em 2025, 73 pessoas morreram em confronto com a polícia.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

CAMPO GRANDE

Rapaz de 24 anos atira em dois jovens e acaba morto por guarda municipal

Confronto ocorreu em uma tabacaria localizada no bairro Nova Lima

05/07/2026 16h00

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DEPAC Cepol, onde o caso foi registrado

DEPAC Cepol, onde o caso foi registrado Arquivo - Correio do Estado

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Gabriel Morinigo Coutinho, de 24 anos, morreu em confronto com um Guarda Civil Metropolitano (GCM), na madrugada deste domingo (5), em uma tabacaria localizada na avenida Zulmira Borba, número 1602, bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Minutos antes de ser morto, Gabriel havia atirado em dois rapazes, que ficaram feridos e tiveram que ser socorridos e encaminhados para hospital/Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Conforme apurado pela reportagem, Gabriel (24 anos) e João Lucas (19 anos), ambos armados, chegaram atirando em Glauber Murilo (21 anos) na tabacaria. Ele foi atingido no tórax e abdômen e, em razão dos ferimentos, teve que ser encaminhado para o Hospital Santa Casa de Campo Grande.

João Victor Kruki da Silva (21 anos) também foi atingido por disparos de arma de fogo e foi encaminhado a UPA Nova Bahia.

Após o tiroteio, Gabriel e João Lucas deixaram o estabelecimento e foram em direção a uma motocicleta Honda CG 150 Titan, que estava estacionada na parte externa da tabacaria.

Neste momento, um GCM, que estava nas proximidades, percebeu o crime e deu voz de prisão a dupla, mas, eles desobedeceram e apontaram a arma ao GCM.

Ele revidou e baleou ambos. Um disparo acertou o tórax de Gabriel e o outro disparo atingiu a pena de João Lucas. Gabriel morreu na hora.

João Lucas tentou fugir pulando muros das residências vizinhas e foi parar no Condomínio Silvestre, onde caiu e permaneceu até ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS). Ele foi encaminhado a Santa Casa, onde está internado sob escolta policial.

Foram apreendidos um revólver calibre 357 e a motocicleta.

Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher os indícios do confronto, socorrer as vítimas, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol) como:

  • Homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, na forma tentada
  • Morte decorrente de intervenção legal de agente do estado
  • Lesão corporal decorrente de intervenção legal de agente do estado

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 61 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 5 de julho de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Das 61 mortes, 8 ocorreram em janeiro, 5 em fevereiro, 9 em março, 9 em abril, 14 em maio, 15 em junho e 1 em julho. Em 2025, 73 pessoas morreram em confronto com a polícia.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

 

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