Militar tenta atirar contra passageiro em carro de aplicativo e atinge a própria perna

Um sargento do Exército Brasileiro, 61 anos, foi preso na madrugada deste domingo (23), após sacar uma arma de fogo e tentar atirar contra outro passageiro, no interior de um veículo de aplicativo. O caso ocorreu próximo ao Núcleo Habitacional Buriti, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, um motorista de aplicativo, 33 anos, estava com os dois passageiros, sendo eles, um militar do Exército e outro homem, 45 anos. Quando por volta das 1h da madrugada os homens começaram a brigar.

O sargento sacou uma pistola calibre 360 da cintura e apontou na direção do outro passageiro sob ameaça de morte. Na tentativa de desarmar o sargento, o militar acabou disparando contra a própria perna.

A Polícia Militar foi acionada por outros motoristas de aplicativos após tomarem conhecimento de que um colega transportava duas pessoas, sendo que uma delas estava armada.

Ao chegar no local, a equipe policial encontrou os dois passageiros e o motorista. O homem, de 45 anos, entregou a arma, informando que havia tomado do militar, no momento que ele sacou da cintura e atingiu a própria perna.

O motorista de aplicativo, de 33 anos, confirmou a versão da vítima e disse que possuía filmagens da discussão entre os passageiros no banco traseiro do veículo. As imagens foram apresentadas na delegacia da Polícia Civil.

Já o sargento, relatou que sacou a arma de fogo e por acidente veio a disparar contra sua perna. Ele foi socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do Jardim Leblon e depois transferido para o hospital Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, como tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. O motivo da discussão entre passageiros não foi apresentado no registro policial.

