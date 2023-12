Audiência de custódia

Guilherme Pimentel responderá pelo crime em liberdade mediante ao pagamento de 50 salários mínimos e terá a CNH suspensa

O jornalista envolvido no grave acidente de trânsito, que terminou em morte, na manhã de ontem (9), em Campo Grande, teve a prisão em flagrante convertida em liberdade provisória, durante a audiência de custódia realizada neste domingo (10).

Guilherme Pimentel, de 30 anos, terá que pagar fiança estipulada em 50 salários mínimos, o que corresponde a R$66 mil. Além disso, terá a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e deverá permanecer em seu endereço residencial, na Capital, durante o decorrer do processo.

Conforme o processo em andamento, ele poderá responder pelos crimes de homicídio simples, lesão corporal grave e por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada.

Cabe destacar que o jornalista era servidor do governo do Estado, e após ser o causador do acidente de trânsito que vitimou Belquis Maidana, de 51 anos, foi afastado imediatamente do cargo que ocupava.

Sobre o acidente

Conforme divulgado anteriormente pleo Correio do Estado, que ocasionou a morte de uma mulher de 51 anos, segue preso e deve passar por audiência de custódia nesse domingo (10). Guilherme Pimentel confirmou a ingestão de bebida alcóolica antes de dirigir veículo oficial do governo do Estado.

De acordo com informações policiais, o então servidor alegou que estava de plantão neste sábado. O jornalista utilizava um carro lotado na Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). Após o acidente, o motorista se recusou a fazer o teste de bafômetro, mas a Polícia Militar atestou que ele estava embriagado a partir do termo de constatação de embriaguez.

O decorrer das investigações, como o relato de onde o condutor estava antes de dirigir o carro, também foram usados para atestar o estado do motorista.

A polícia também aponta que o jornalista havia avançado o sinal vermelho, e assim atingiu a moto, que estava a vítima e o piloto, que foi levado a Santa Casa em estado grave.



Além da perícia, testemunhas foram ouvidas e as câmeras de segurança do local vão auxiliar na investigação do caso. Informações preliminares apontam que o motorista também estava dirigindo em alta velocidade, no momento da colisão.

Em nota, o governo de Mato Grosso do Sul lamentou o acidente que terminou com óbito e comunicou que o servidor foi imediatamente afastado de suas funções.

"O governo de Mato Grosso do Sul se solidariza com a família da vítima deste trágico acidente, e comunica que irá apurar o uso do veículo e tomará as devidas providências com o servidor em questão, sempre se pautando pelo estrito cumprimento da lei".

