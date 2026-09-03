PF cumpre 10 mandados em 3 municípios de MS contra crimes transfronteiriços

Três pistolas calibre 9mm e um fuzil calibre 5.56mm apreendidos pela PF em julho do ano passado - DIVULGAÇÃO/PF

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Polícia Federal cumpriu 15 mandados de busca e apreensão, nesta quinta-feira (3), durante a Operação Nueva Generacion, em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás.

Além disso, R$ 75 milhões em bens e valores de 17 pessoas físicas e jurídicas foram bloqueados.

Dos 15 mandados, 10 foram cumpridos em MS nos municípios de Dourados (1), Ponta Porã (8) e Chapadão do Sul (1).

O objetivo é combater uma organização criminosa envolvida na prática de crimes transfronteiriços.

De acordo com a PF, a investigação iniciou após a apreensão de armas de fogo em um condomínio em Ponta Porã (MS), município localizado a 313 quilômetros de Campo Grande.

O aprofundamento das investigações apontou a existência de um grupo criminoso que pratica atividades ilícitas em diferentes estados brasileiros, partindo da fronteira MS (Brasil)/Paraguai para SP, MG e GO.

Os crimes de contrabando e organização criminosa estão sendo investigados pelas autoridades competentes.

APREENSÃO DE ARMAS

Conforme noticiado pelo Correio do Estado em 14 de julho de 2025, a PF apreendeu pistolas e fuzis em um condomínio de luxo em Ponta Porã. Quatro armas de fogo foram capturadas, sendo três pistolas calibre 9mm e um fuzil calibre 5.56mm.

Na época, a PF havia recebido uma denúncia anônima de que havia uma festa no local, com possíveis indivíduos do crime organizado portando armas de fogo de forma irregular.

Com isso, a PF representou judicialmente pela expedição de mandado de busca e apreensão, o qual foi deferido pelo Poder Judiciário.

Antes do cumprimento da medida, movimentações suspeitas no entorno do imóvel foram averiguadas pelas equipes.

Um dos veículos, que estava na casa, tentou deixar o local e foi abordado. Os ocupantes do carro prestaram informações contraditórias.

Instantes depois, outro veículo deixou a residência com dois indivíduos, sendo interceptado na saída do condomínio.

Após o flagrante, possivelmente os integrantes da festa foram avisados sobre a presença policial por um terceiro veículo que circulava na região.

Em seguida, os policiais entraram no imóvel e encontraram evidências de tentativa de destruição de provas, além de pessoas suspeitas.

Todos os envolvidos haviam sido encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã.