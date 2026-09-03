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Operação Nueva Generacion

PF cumpre 10 mandados em 3 municípios de MS contra crimes transfronteiriços

Investigação teve início após a apreensão de armas de fogo em um condomínio em Ponta Porã

Naiara Camargo

Naiara Camargo

03/09/2026 - 10h30
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Polícia Federal cumpriu 15 mandados de busca e apreensão, nesta quinta-feira (3), durante a Operação Nueva Generacion, em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás.

Além disso, R$ 75 milhões em bens e valores de 17 pessoas físicas e jurídicas foram bloqueados.

Dos 15 mandados, 10 foram cumpridos em MS nos municípios de Dourados (1), Ponta Porã (8) e Chapadão do Sul (1).

O objetivo é combater uma organização criminosa envolvida na prática de crimes transfronteiriços.

De acordo com a PF, a investigação iniciou após a apreensão de armas de fogo em um condomínio em Ponta Porã (MS), município localizado a 313 quilômetros de Campo Grande.

O aprofundamento das investigações apontou a existência de um grupo criminoso que pratica atividades ilícitas em diferentes estados brasileiros, partindo da fronteira MS (Brasil)/Paraguai para SP, MG e GO.

Os crimes de contrabando e organização criminosa estão sendo investigados pelas autoridades competentes.

APREENSÃO DE ARMAS

Conforme noticiado pelo Correio do Estado em 14 de julho de 2025, a PF apreendeu pistolas e fuzis em um condomínio de luxo em Ponta Porã. Quatro armas de fogo foram capturadas, sendo três pistolas calibre 9mm e um fuzil calibre 5.56mm.

Na época, a PF havia recebido uma denúncia anônima de que havia uma festa no local, com possíveis indivíduos do crime organizado portando armas de fogo de forma irregular.

Com isso, a PF representou judicialmente pela expedição de mandado de busca e apreensão, o qual foi deferido pelo Poder Judiciário.

Antes do cumprimento da medida, movimentações suspeitas no entorno do imóvel foram averiguadas pelas equipes.

Um dos veículos, que estava na casa, tentou deixar o local e foi abordado. Os ocupantes do carro prestaram informações contraditórias.

Instantes depois, outro veículo deixou a residência com dois indivíduos, sendo interceptado na saída do condomínio.

Após o flagrante, possivelmente os integrantes da festa foram avisados sobre a presença policial por um terceiro veículo que circulava na região.

Em seguida, os policiais entraram no imóvel e encontraram evidências de tentativa de destruição de provas, além de pessoas suspeitas.

Todos os envolvidos haviam sido encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã.

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Operação Little Bag

PF bloqueia R$ 7 milhões em bens contra organização criminosa em MS

Dinheiro em espécie e veículos foram apreendidos

27/08/2026 09h00

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Dinheiro em espécie apreendido pela Polícia Federal

Dinheiro em espécie apreendido pela Polícia Federal DIVULGAÇÃO/PF

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Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (27), quatro mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, durante a Operação Little Bag, em Dourados e de Itaporã, municípios localizados a cerca de 230 quilômetros de Campo Grande.

Além dos mandados, também houve bloqueio e sequestro de bens no valor de R$ 7 milhões. Dinheiro em espécie (R$ 160.000,00) e veículos (Fiat Strada, Volkswagen Voyage e Iveco Daily) foram apreendidos. Quatro pessoas tiveram a prisão decretada, sendo que três foram presas e uma está foragida.

As medidas foram expedidas pela Justiça da Comarca de Dourados.

Conforme apurado pela reportagem, a operação está relacionada a apreensões de maconha que ocorreram em 2025.

A investigação apontou uma organização criminosa atuante em Mato Grosso do Sul, com participação em outros estados brasileiros, que é responsável pelo envio de drogas a regiões do País.

O objetivo é combater a produção, tráfico, comercialização, venda e envio de entorpecentes de Mato Grosso do Sul para outros estados do Brasil.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 38.992,959 quilos de maconha foram apreendidos, no ano de 2025, em Dourados. De 1° de janeiro a 27 de agosto de 2026, foram 69.761 quilos.

Não há dados sobre o município de Itaporã na plataforma da Sejusp.

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

MS/Paraguai

Plantação de maconha de 20 hectares é destruída na fronteira

Lavoura teria potencial para produzir 60 toneladas do entorpecente

25/08/2026 12h00

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Agentes da SENAD em plantação de maconha

Agentes da SENAD em plantação de maconha Foto: SENAD/Governo do Paraguai

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Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) do Paraguai queimou 20 hectares de plantação de maconha, distribuídos em cinco lotes, em Cerranía San Luis, distrito de San Carlos del Apa, departamento de Concepción, na fronteira Mato Grosso do Sul (Brasil)/Paraguai.

A lavoura teria potencial para produzir 60 toneladas do entorpecente – carga avaliada em US$ 9 milhões/R$ 46,3 milhões no mercado brasileiro. Provavelmente, Mato Grosso do Sul seria o corredor principal para entrada da droga no País.

Vale ressaltar que 20 hectares equivale a 200 mil m² e 28 campos de futebol. A lavoura está localizada próxima aos municípios de Caracol e Bela Vista, a 440 quilômetros de Campo Grande.

Durante a operação, foram destruídos:

  • Dois sacos de sementes de maconha de 40 kg
  • Equipamentos utilizados para a produção da droga
  • 8 equipamentos improvisados

O objetivo é combater o tráfico de drogas, destruir as rotas de narcotráfico e erradicar a produção e distribuição dos entorpecentes.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 6.703 kg de cocaína e 377.850,968 kg de maconha foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 25 de agosto de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Em 2025, 14.651 quilos de cocaína, 538.750 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos.

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