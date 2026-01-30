Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

Bataguassu (MS)

PF apreende 50 kg de cocaína avaliados em R$ 3,7 milhões

Entorpecente é composto por pasta base e por cloridrato de cocaína e estava acondicionado em saquinhos transparentes

Naiara Camargo

Naiara Camargo

30/01/2026 - 11h50
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Polícia Federal apreendeu 50 kg de cocaína, nessa quinta-feira (29), em Bataguassu, município localizado a 310 quilômetros de Campo Grande.

O entorpecente é composto por pasta base e por cloridrato de cocaína e estava acondicionado em saquinhos transparentes.

Conforme apurado pela reportagem, a droga foi avaliada em aproximadamente R$ 3.750.000,00.

Durante fiscalização rotineira, os policiais deram voz de parada a um condutor e vistoriaram o veículo. Em seguida, localizaram o entorpecente na cabine.

O motorista foi preso e o veículo e entorpecentes foram apreendidos e encaminhados à unidade da Polícia Federal. O autor responderá pelo crime de tráfico de drogas.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 20 kg de cocaína e 7.168 kg de maconha foram apreendidos entre 1º e 30 de janeiro de 2026, em Mato Grosso do Sul

Em 2025, 14.651 quilos de cocaína, 538.750 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos.

As forças de segurança responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Polícia

Vítima de ameaças, mulher de 63 anos é morta a pauladas pelo ex-companheiro

Após tirar a vida da ex-mulher, o homem foi preso e ameaçou a polícia, dizendo que é uma "pessoa influente"

25/01/2026 08h22

Compartilhar

Crédito: Diário Corumbaense

Continue Lendo...

Uma mulher identificada como Rosana Candia, de 62 anos, foi morta a pauladas pelo ex-companheiro, Antônio Lima Ohara, de 73 anos, neste sábado (24), no bairro Guarani, em Corumbá.

Após matar a vítima, o homem teria deixado o local de bicicleta e, conforme informações do site Diário Corumbaense, foi localizado e preso pela polícia no bairro Guanandi.

Em conversa com a reportagem do Diário Corumbaense, o delegado titular do Cartório de Homicídios de Corumbá, Fillipe Araújo Izidio Pereira, relatou que o suspeito foi localizado na casa de um familiar, e a prisão ocorreu três horas após o crime.

“Sabemos que eles estavam separados, mas o autor sempre a ameaçava; porém, ela nunca quis registrar boletim de ocorrência. Hoje, ele foi à casa dela", disse o delegado e completou:

"Vizinhos ouviram quando ela tentou gritar para que as agressões cessassem, mas ele a matou. Aparentemente, usou um objeto contundente, que ainda não conseguimos identificar”.

O socorro chegou a ser acionado, mas, quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, o óbito já havia sido constatado.

“O autor fugiu após o crime, usando uma bicicleta. Foram feitas diligências, e o encontramos na casa de um parente. Ele tentou resistir à prisão, mas foi contido. Agora vamos concluir o auto de prisão em flagrante e pedir a prisão preventiva”, revelou o delegado.

No momento da prisão, o homem não comentou o caso e ainda fez ameaças à equipe policial, alegando ser uma “pessoa influente”. Este é o primeiro caso de feminicídio registrado em 2026 em Corumbá.
 

Assine o Correio do Estado

CHAPADÃO DO SUL (MS)

Polícia apreende medicamento abortivo que seria entregue pelos Correios

Cytotec é usado para prevenir úlceras gástricas causadas por anti-inflamatórios não esteroides, mas também serve como remédio abortivo

22/01/2026 09h45

Compartilhar
CYTOTEC (MISOPROSTOL)

CYTOTEC (MISOPROSTOL) DIVULGAÇÃO/PCMS

Continue Lendo...

Policiais civis apreenderam o medicamento abortivo Misoprostol, popularmente conhecido como Cytotec, nesta quarta-feira (21), em Chapadão do Sul, município localizado a 331 quilômetros de Campo Grande.

O remédio estava sendo enviado pelo Correios.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais receberam uma denúncia sobre o envio regular do produto.

A partir disso, o Setor de Investigações Gerais (SIG) monitorou a remessa, do despacho até a entrega.

Quando o produto chegou no endereço, os policiais abordaram o destinatário, apreenderam o remédio e impediram que o produto fosse ingerido. A pessoa envolvida foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.

A Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul descartou qualquer procedimento abortivo, tratando-se de conduta em fase preparatória, o que afastou, naquele momento, a caracterização de flagrante delito.

Autoridades competentes irão investigar a origem do medicamento e de onde veio.

CYTOTEC (MISOPROSTOL)

Cytotec é o nome comercial do Misoprostol, medicamento usado para prevenir úlceras gástricas causadas por anti-inflamatórios não esteroides (AINEs). Deve ser consumido por pacientes com problemas estomacais.

Também possui uso em obstetrícia para induzir parto ou provocar aborto. Com isso, seu comércio é ilegal e está proibido no Brasil.

Apesar de sua eficácia, seu uso indevido representa riscos à saúde, especialmente quando não supervisionado por profissionais de saúde. A automedicação com o Misoprostol é considerada crime no Brasil, pois se caracteriza como aborto ilegal.

O medicamento é utilizado em casos de aborto legal, que pode ocorrer em seguintes situações:

  • Gestação decorrer de violência sexual
  • Gravidez representa risco à vida da mulher
  • Quando há anencefalia (ausência parcial ou total do encéfalo e/ou má-formação craniana)

Os efeitos colaterais são:

  • Diarreia
  • Dor de cabeça
  • Dor de estômago
  • Gases
  • Vômito
  • Constipação
  • Indigestão

O medicamento é contraindicado à pessoas com problemas cardíacos, doença inflamatória intestinal e em casos de desidratação.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Conselho defende que gerador de energia solar pague mais caro nos horários de pico
Energia elétrica

/ 1 dia

Conselho defende que gerador de energia solar pague mais caro nos horários de pico

2

Ex-promotor quer impedir investigação do Ministério Público em quadra de beach tênis
INQUÉRITO POLICIAL

/ 1 dia

Ex-promotor quer impedir investigação do Ministério Público em quadra de beach tênis

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6940, quinta-feira (29/01)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6940, quinta-feira (29/01)

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2965, terça-feira (27/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2965, terça-feira (27/01): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3600, quinta-feira (29/01)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3600, quinta-feira (29/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12 horas

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 22/01/2026

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?