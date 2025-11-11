Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

Operação Falsas Raízes

PF desarticula quadrilha que fraudava documentos para obter benefícios sociais

Grupo criminoso conseguia a regularização migratória de estrangeiros por meio da apresentação de declarações de residência falsas e contratos de aluguel fictícios, e, e seguida, se inscrevia em programas sociais

Naiara Camargo

Naiara Camargo

11/11/2025 - 09h05
Polícia Federal (PF), desarticulou, nesta terça-feira (11), uma associação criminosa que fraudava documentos migratórios e benefícios sociais, em Ponta Porã, município fronteiriço Brasil/Paraguai localizado a 313 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a PF, o objetivo é inibir a obtenção fraudulenta de documentos migratórios e a solicitação indevida de benefícios previdenciários e assistenciais. A ação foi batizada como “Operação Falsas Raízes”.

Conforme apurado pela reportagem, a quadrilha conseguia a regularização migratória de estrangeiros por meio da apresentação de declarações de residência falsas, contratos de aluguel fictícios e outros documentos falsos.

Após a confecção do documento falso, o grupo dava entrada nos pedidos de benefícios sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o programa Bolsa Família, causando enormes prejuízos aos cofres públicos.

BPC é um benefício assistencial pago a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência. Ele garante um salário-mínimo mensal para aqueles que não possuem condições de se sustentar ou não têm direito a benefícios previdenciários.

Bolsa Família é um programa de transferência de renda do Governo Federal, que visa combater a fome, a pobreza e promover a inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A principal regra para ter direito ao benefício é que a renda mensal familiar por pessoa seja de até R$ 218,00.

Polícia

Fávaro: encontro Lula-Trump é grande passo na relação reestabelecida entre os dois países

Ocorrido neste domingo, 26, é um grande passo no restabelecimento das relações entre os dois países

26/10/2025 21h00

Compartilhar

Crédito: Valter Campanato / Agência Brasil

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ocorrido neste domingo, 26, é um grande passo no restabelecimento das relações entre os dois países. "Esse é um grande passo na diplomacia brasileira e nas relações reestabelecidas entre os dois países. Bom para os brasileiros, bom para os americanos", disse Fávaro, em publicação nas redes sociais.

"Lula destacou que o diálogo é o melhor caminho e enfatizou a necessidade da suspensão imediata do tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros", acrescentou o ministro.

Fávaro acompanha a missão presidencial de Lula. O agronegócio é um dos setores mais afetados pela taxação de 50% norte-americana, com os embarques de café, carne bovina, pescados e frutas do Brasil aos EUA despencando após a imposição da tarifa.

TENTATIVA DE FURTO

Dupla presa por invasão em shopping também furtou no RJ e Sergipe

Até o momento, três homens - 20, 23 e 26 anos - foram presos, sendo que dois tem passagens por furto e tentativa de furto em outros estados

21/10/2025 12h07

Titular do GARRAS, delegado Reginaldo Salomã, em coletiva de imprensa

Titular do GARRAS, delegado Reginaldo Salomã, em coletiva de imprensa MARCELO VICTOR

Dois homens, de 23 e 26 anos, envolvidos na tentativa de furto em uma joalheira no Shopping Norte Sul, foram presos, na madrugada desta terça-feira (19), em um bar localizado no bairro Morumbi, próximo a rotatória da Coca-Cola, em Campo Grande.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), delegado Reginaldo Salomão, a dupla tem passagens por furto e tentativa de furto em Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro (4) e Sergipe (2), além de lesão corporal em Sergipe (1).

Ambos são de Goiás (GO). Vale ressaltar que o indivíduo de 23 anos é filho de policial.

Segundo Salomão, um dos rapazes estava em um bar, no bairro Morumbi, tomando cerveja. Já o outro chegou de Uber horas depois para acompanhar o comparsa. Neste momento, os policiais estavam de longe observando.

Quando o rapaz abriu a porta do Uber para descer, o policial se aproximou. Em seguida, o autor fechou a porta e pediu para o Uber sair correndo.

Mas, o motorista percebeu a presença da polícia, desligou o carro e ergueu as mãos para cima. Em seguida, os policiais notaram que o autor estava fazendo movimentos estranhos no banco do veículo, como se estivesse convulsionando, e, então, o retiraram pela janela.

Os “movimentos estranhos” relatados pelos policiais representavam o autor destruindo seu celular com o pé. Veja a foto ao lado de como ficou o aparelho.

Titular do GARRAS, delegado Reginaldo Salomã, em coletiva de imprensaCelular destruído com o pé. Foto: Marcelo Victor

Ao ser retirado pela janela, ele resistiu à prisão e teve que ser algemado. Neste momento, o indivíduo que estava sentado ingerindo bebida alcoólica tentou fugir, mas foi contido pelos policiais.

Foram apreendidos um celular (destruído), dispositivo eletrônico para clonagem de sinal magnético e acessórios (pulseiras, anéis, colares, pingentes e brincos) – que ainda passarão por química para averiguar se é joia ou não.

Cada um dos três jovens (20, 23 e 26 anos) eram responsáveis por diferentes tarefas: 

  • 20 anos: invadir o shopping por meio da tubulação, desarmar o alarme e furtar a joalheira 
  • 23 anos: fazia reservas em hotéis e pagava alimentação com documentos falsos. Este é filho de policial 
  • 26 anos: conduzia o carro para levar e trazer os comparsas

Os policiais chegaram até a dupla após trabalho intenso de investigação, como varreduras em hotéis e Airbnbs; idas de casa em casa para reconhecimento de fotos; entrevistas e troca de informações com o Batalhão de Choque.

Segundo a polícia, eles saíram de Goiás e chegaram na sexta-feira (17) em Campo Grande, usando documentos falsos e até mesmo um boletim de ocorrência. 

De acordo com o GARRAS, os indivíduos visitavam joalherias antes do crime, se passando por especialistas em joias, para estudar o local, saber o local exato de câmeras de videomonitoramento, sensores de segurança e saídas de emergência, com o intuito de retornar ao local para roubo.

“Eles se apresentam como profissionais, joalheiros ou pessoas do mercado de joias e propõem negócios ao dono da joalheria. Perguntam se ali compram peças, quem é o joalheiro e quem faz todo o serviço. Depois, vão embora, e os outros ficam responsáveis por executar o furto”, detalhou Salomão.

Outro rapaz, de 20 anos, foi preso na tarde de domingo (19), no forro do shopping. Ao todo, três pessoas foram presas nesta ocorrência, mas, a polícia acredita que mais pessoas possam estar envolvidas no caso.

Detidos na delegacia, a dupla presa nesta madrugada disse aos policiais que "não ficarão muito tempo presos, pois têm dinheiro e podem pagar bons advogados, além de um ser filho de policial".

Os dois presos optaram por ficar em silêncio nesta madrugada e ainda falaram que "se os policiais quiserem saber de algo, é para eles investigarem, pois são investigadores e esse é o trabalho deles".

O FURTO

Homem invadiu e tentou furtar uma joalheria, na manhã de domingo (19), no Shopping Norte Sul Plaza, localizado na avenida Ernesto Geisel, número 2300, bairro Jockey Club, em Campo Grade.

Ele agiu com a ajuda de dois comparsas, que davam as coordenadas por meio de chamada de vídeo.

O alarme do estabelecimento disparou no momento da tentativa de furto e o assaltante não conseguiu levar nada. A proprietária da joalheria registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

A suspeita é de que ele teria acessado o shopping por meio de uma tubulação, onde ficou escondido durante a madrugada e a manhã de domingo (19).

À tarde, ele foi achado no forro do shopping pelos policiais e, em seguida, foi preso. Os outros dois envolvidos no crime – responsáveis por passar as coordenadas –, até então, estavam foragidos até segunda-feira (20), mas, foram presos, na madrugada desta terça-feira (21), por policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS).

No domingo (19), funcionários chegaram para trabalhar às 10h, mas foram impedidos, já que a área foi isolada pela polícia. O shopping abriu normalmente na segunda-feira (20), das 10h às 22h.

