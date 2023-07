Polícia caça homem que matou ex em frente à filha de 9 anos

Até por volta das 15h30 minutos da tarde desta segunda-feira (24), a polícia não tinha pistas de Júlio César, 38, que matou a ex-mulher de 36 anos, a tiros, em frente a uma filha, de nove anos de idade. O crime abalou a cidade de Anastácio, a 137 quilômetros de Campo Grande, de 25 mil habitantes. A vítima, evangélica, era bem conhecida na região e já teria sido ameaçada de morte pelo ex.

De acordo com informações de policiais que investigam o crime, Adriana Pereira, de 36 anos, trabalhava num comércio, por volta das 14h30 minutos do domingo. O ex dela, Júlio, estacionou uma motocicleta em frente, desceu e, já com arma na mão, disparou vários tiros, cinco dos quais acertaram a vítima.

O crime foi testemunhado por uma mulher, que seria amiga de Adriana e a criança.

O atirador fugiu em seguida. A vítima foi levada para o hospital, mas lá, logo morreu.

Policiais foram à casa do suspeito, que mora com a namorada. Eles entraram na casa e acharam munições de revólver. A mulher que atendeu os militares disseram que Júlio César disse a ela que havia matado a ex. Ele catou roupas e fugiu.

Os policiais seguem fazendo diligências na região, mas ainda sem pistas do atirador.

Vários amigos e amigas de Adriana se manifestaram por meio das redes sociais:

"Hoje Deus ti recebe de braços abertos... hoje vc brilha no céu ao lado do Senhor ...vc estará em nossos corações... Uma pessoa tão querida, meiga, ajudadora, uma mulher guerreira, batalhadora, uma super mãe, uma filha amável... e acima de tudo uma mulher temente ao Senhor... nunca mediu esforço em ajudar a obra do Senhor sempre estava ali a disposição... somente gratidão por que fez pela obra do Senhor... que Deus venha nos dá o consolo, a nossa pequena Julinha e toda família nesse momento de dor...e que a justiça seja feita. Descansa em paz irmã Adriana Pereira vc estará em nossos corações", escreveu uma de suas colegas.

Adriana integrava a comunidade religiosa do Ministério Pentecostal Templo de Adoração e Restauração de Anastácio.

Até a primeira semana do mês passado, junho, de acordo com dados do Dossiê Feminicídio de Mato Grosso do Sul, havia a notícia de que 37 mulheres morreram vítimas de feminicídio neste ano.