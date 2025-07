Polícia desvenda homicídio ocorrido no interior do Estado no último sábado - FOTO: Divulgação PCMS

Na noite do último sábado (26), a Polícia Civil atendeu uma ocorrência de homicídio na cidade de Coxim, distante aproximadamente 252 quilômetros de Campo Grande, que vitimou um homem de 40 anos com disparo de arma de fogo.

A vítima já tinha sido alvo de tentativa de homicídio no dia 6 de janeiro desse ano. De acordo com a polícia, o histórico da vítima levantou a possibilidade de que a execução tenha acontecido devido a rivalidade entre facções.

Após o ocorrido, a polícia descobriu a localização dos indivíduos que cometeram o crime, e quatro pessoas foram presas acusadas pela execução, e ainda por fazerem parte de uma organização criminosa.

Entretanto, ainda faltava a identificação e prisão de dois participantes no crime, que conforme informações, teriam vindo da cidade de Rio Verde de Mato Grosso com a atribuição dada pela facção para executar a vítima. Pouco tempo depois, ele foram encontrados e conduzidos para a Delegacia de Polícia de Coxim.

Nesse cenário e com todas as informações, a polícia descobriu que os autuados integram organização criminosa, cada qual com uma atribuição específica no crime praticado.

ENTENDA

Um homem de 21 anos, foi identificado como “geral da cidade de Coxim” da organização criminosa, e é responsável pela residência onde o grupo coordenava as ações, inclusive com o fornecimento dos instrumentos do crime, como a pistola e motocicleta utilizadas.

Também foram presos outros dois homens de 21 e 28 anos, que vieram de Rio Verde de Mato Grosso, distante aproximadamente 49 quilômetros de Campo Grande. Segundo apurado, um desses homens desistiu de cometer o crime momentos antes, e foi substituído por outro, de 28 anos.

O rapaz que substituiu o colega é natural do Estado de São Paulo, e conforme a polícia, teve a função de buscar, resgatar e ocultar a arma de fogo usada no crime, enquanto outro colega ficou responsável por recuperar a motocicleta abandonada no posto.

Por fim, a polícia ainda encontrou e recolheu os celulares dos investigados, além do aparelho celular da vítima, que até então, havia desaparecido..

