Polícia

TENTATIVA DE FURTO

Polícia prende mais dois envolvidos em invasão no Shopping Norte Sul

Ao todo, três pessoas já foram presas, sendo que uma foi capturada no domingo (19), dia do crime

Naiara Camargo

Naiara Camargo

21/10/2025 - 08h25
Policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS) prenderam, na madrugada desta terça-feira (21), dois dos envolvidos na tentativa de furto em joalheria no Shopping Norte Sul Paza, ocorrida na manhã de domingo (19).

Ao todo, três pessoas já foram presas, sendo que uma foi capturada anteontem, dia do crime.

Coletiva de imprensa, sobre o caso, será realizada às 9h desta terça-feira (21), na sede do GARRAS, localizado na rua Barão de Ubá, número 84, bairro Flamboyant. Em breve esta reportagem será atualizada com mais informações.

O FURTO

Homens invadiram e tentaram furtar uma joalheria, na manhã de domingo (19), no Shopping Norte Sul Plaza, localizado na avenida Ernesto Geisel, número 2300, bairro Jockey Club, em Campo Grade.

O alarme do estabelecimento disparou no momento da tentativa de furto e os assaltantes não conseguiram levar nada. A proprietária da joalheria registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

A suspeita é de que ele teria acessado o shopping por meio de uma tubulação, onde ficou escondido durante a madrugada e a manhã de domingo (19).

À tarde, ele foi achado no forro do shopping pelos policiais e, em seguida, foi preso. O segundo envolvido do crime, até então, estava foragido até segunda-feira (20), mas, foi preso, na madrugada desta terça-feira (21), por policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS).

No domingo (19), funcionários chegaram para trabalhar às 10h, mas foram impedidos, já que a área foi isolada pela polícia. O shopping abriu normalmente na segunda-feira (20), das 10h às 22h.

ELDORADO (MS)

PRF apreende 2,4 mil celulares escondidos em sucata; 3ª apreensão em 6 dias

Além dos celulares, também foram apreendidos 388 MacBooks, 77 relógios, duas caixas de perfumes e outros equipamentos eletrônicos

09/10/2025 14h30

Mais celulares apreendidos em MS, a terceira carga de eletrônicos em 6 dias

Mais celulares apreendidos em MS, a terceira carga de eletrônicos em 6 dias DIVULGAÇÃO/PRF

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2.420 celulares e outros eletrônicos, nesta quarta-feira (8), em Eldorado, município localizado a 445 quilômetros de Campo Grande.

Os eletrônicos estavam escondidos, em várias caixas, no baú de um caminhão que transportava sucata.

Dos 2.420 celulares, 1.228 são iPhones. Também foram apreendidos 388 MacBooks, 77 relógios, duas caixas de perfumes e outros equipamentos eletrônicos.

Os itens não possuem nota fiscal e entraram no País de maneira ilegal, sem declaração de importação.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais fiscalizavam a BR-163, quando abordaram o motorista de um caminhão que supostamente transportava sucata. 

Interrogado pelos policiais, o motorista afirmou que carregou a sucata em Sete Quedas (MS) e levaria até os estados do Paraná e São Paulo. Ele afirmou desconhecer a presença dos eletrônicos.

De acordo com a PRF, as mercadorias foram encaminhadas à Receita Federal em Mundo Novo e o motorista foi entregue à Polícia Federal em Naviraí.

Esta é a terceira apreensão de celulares, em 6 dias, em Mato Grosso do Sul.

Ultimamente, o Estado têm sido rota frequente de descaminho de celulares e aparelhos eletrônicos.

Na sexta-feira (3), Polícia Federal (PF), Receita Federal do Brasil (RFB) e Ministério Público Federal (MPF) apreenderam R$ 400 mil em mercadorias estrangeiras - maioria celulares - em Campo Grande. As lojas alvo foram:

  • Gold Imports - avenida José Nogueira Vieira, número 395, Jardim Itatiaia 
  • Sim Imports - avenida Ceará, número 891, vila Antônio Vendas
  • Carandá Imports CG - avenida Rodolfo José Pinho, número 605, bairro Itanhangá Park (nenhum objeto foi apreendido pelas autoridades)

A investigação aponta que as noteiras emitiram mais de R$ 18 milhões em notas fiscais de vendas entre janeiro de 2020 a abril de 2025. Além disso, a PF descobriu movimentação atípica de R$ 290 milhões, quantia que foi ocultada pelas empresas de fachada.

Na segunda-feira (9), Departamento de Operações de Fronteira (DOF), da Polícia Militar, apreendeu 500 celulares em compartimentos ocultos de carreta bitrem. Os aparelhos foram avaliados em R$ 1,3 milhão.

CAIOBÁ - CAMPO GRANDE

Idoso é assassinado a facadas, pauladas e é enterrado em quintal

Autor, de 23 anos, confessou o crime, disse que "matou porque deu vontade" e foi preso pelo Batalhão de Choque (BPMChoque)

07/10/2025 08h45

Faca utilizada para matar idoso

Faca utilizada para matar idoso Foto: divulgação/Batalhão de Choque (BPMChoque)

Idoso, de 75 anos, que não teve a identidade divulgada, foi morto a facadas e pauladas, na noite desta segunda-feira (7), na rua Ignes Corrêa da Costa, bairro Caiobá, em Campo Grande.

Após o crime, seu corpo foi enterrado no quintal de uma casa. O autor, de 23 anos, é usuário de drogas e faz uso de medicação controlada.

Conforme apurado pela reportagem, o autor estava sentado em frente a sua casa, quando viu um idoso, conduzindo uma bicicleta elétrica, transportando materiais recicláveis. Ele chamou a atenção do senhor, oferecendo-lhe algumas latas de alumínio que estariam nos fundos da residência.

De acordo com o Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPMChoque), quando entrou no fundo da casa com a vítima, o autor afirmou que, naquele momento, sentiu vontade de matá-la.

Mas, antes de cometer o assassinato, movimentou uma câmera de segurança para que o crime não fosse registrado.

Em seguida, agrediu, chutou, derrubou, enforcou e deu um golpe mata-leão no idoso. A vítima ainda conseguiu se desvencilhar, momento em que o autor sacou uma faca e desferiu três golpes na região do tórax.

O idoso caiu no chão, quando o autor pegou uma barra de ferro e desferiu dez golpes por todo o corpo.

Em seguida, ao perceber o óbito, o criminoso enterrou o corpo no quintal de sua residência, cobrindo-o com panos, para evitar que seus familiares descobrissem.

O irmão do rapaz relatou que foi-lhe oferecida uma bicicleta elétrica, o que achou estranho. Logo depois, viu que havia um volume de terra remexido nos fundos da casa.

A mãe do autor viu manchas de sangue na terra e, ao questionar o autor, ele respondeu que seria melhor ela não olhar. Ainda assim, remexeu a terra e viu que tinha um cadáver humano ali.

Segundo o BPMChoque, durante varredura no terreno ao lado, foram encontrados um saco plástico com vestígios de sangue, uma sacola preta e um aparelho celular.

O aparelho recebeu a ligação do filho do dono do celular, ou seja, do filho da vítima, momento em que os policiais atenderam, explicaram a situação e pediram para que a família fosse até o local reconhecer a vítima do homicídio.

O autor confessou o crime, foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de PoLícia. Ele vai responder pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.

Posteriormente, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para realizar procedimentos periciais e retirada do corpo.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 315 pessoas foram mortas (homicídio doloso), entre 1º de janeiro e 8 de outubro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número,

  • 288 são homens
  • 19 mulheres
  • 8 não tiveram o sexo divulgado
  • 91 são jovens
  • 175 são adultos
  • 27 são idosos
  • 9 são adolescentes
  • 6 são crianças
  • 7 não tiveram a idade divulgada
  • 105 ocorreram em Campo Grande
  • 210 ocorreram no interior do Estado

Os assassinatos ocorreram em janeiro (49), fevereiro (34), março (44), abril (35), maio (33), junho (27), julho (27), agosto (38) e setembro (28).

HOMICÍDIO

Homicídio é quando uma pessoa tira a vida da outra intencionalmente.

Homicídio doloso é a forma mais grave de tirar a vida de alguém, pois envolve a premeditação e a intenção de causar a morte. Isso significa que o autor do crime tinha a intenção clara de matar a vítima, agindo de forma deliberada e consciente.

Veja os tipos de homicídio doloso:

Homicídio Simples: O homicídio simples ocorre quando alguém tira a vida de outra pessoa de forma intencional, mas sem agravantes. Por exemplo, um indivíduo que, durante uma briga, mata outra pessoa sem qualquer motivo específico pode ser acusado de homicídio simples.

Homicídio Qualificado: O homicídio qualificado é uma forma mais grave de homicídio doloso, envolvendo circunstâncias agravantes. Por exemplo, se o homicídio for cometido com crueldade, mediante paga ou promessa de recompensa, ou para ocultar outro crime, ele será considerado qualificado e terá penas mais severas.

Homicídio Privilegiado: O homicídio privilegiado ocorre quando o autor do crime age sob forte emoção, como violenta emoção, medo, ou impulso irresistível. Nesses casos, a pena pode ser reduzida.

