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Polícia

CAMPO GRANDE

Policial civil bêbado atira em bar na Afonso Pena e é detido pela PM

Projétil passou "de raspão" próximo a perna de empresário, que teve queimaduras em razão dos gases provenientes do disparo

Naiara Camargo

Naiara Camargo

17/05/2026 - 11h30
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Papiloscopista da Polícia Civil, Gilberto Tolon Ribeiro, foi detido pela Polícia Militar após atirar e se envolver em uma confusão, na madrugada deste domingo (17), em um bar localizado na esquina da avenida Afonso Pena com a rua Abdul Kadri, número 10, bairro Cidade Jardim, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava bastante agitado, aparentemente sob efeito de álcool.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia via 190 de que houve um disparo de arma de fogo em um bar nos altos da Afonso Pena. Com isso, empenhou viaturas até o endereço.

Ao chegar ao local, os militares visualizaram três indivíduos tentando conter um homem no chão. Eles relataram que o rapaz se desentendeu com algumas pessoas no bar e, posteriormente, foi retirado do local.

Mas, instantes depois, ele voltou com uma arma na mão. O proprietário do local tentou conter o rapaz. Em seguida, ambos entraram em luta corporal, momento em que houve o disparo.

O empresário não foi atingido, mas teve queimaduras em razão dos gases provenientes do disparo, pois o projétil passou "de raspão" próximo a sua perna esquerda.

O autor foi contido, algemado pelos policiais e encaminhado a delegacia. Ele teve ferimentos no rosto e no nariz. A arma funcional, pistola Imbel calibre .40, foi apreendida.

O local não foi preservado em razão da grande quantidade de pessoas presentes no estabelecimento no momento da chegada da polícia. Mas, após a confusão, as pessoas se dispersaram e foram embora.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

CAMPO GRANDE (MS)

Adolescente de 17 anos morre em acidente de moto na Gunter Hans

Victor Cosme Viana colidiu contra um carro, caiu no asfalto e foi atropelado por um ônibus

06/05/2026 10h50

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Gunter Hans foi totalmente interditada por algumas horas, das 18h às 20h30min

Gunter Hans foi totalmente interditada por algumas horas, das 18h às 20h30min Dvulgação

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Victor Cosme Viana, de 17 anos, morreu em acidente de moto, na noite desta terça-feira (5), na avenida Gunter Hans, bairro Guanandi, em Campo Grande. O acidente aconteceu em frente a uma pizzaria, localizada entre as ruas Itaguassu e Kalil Naban.

Ele é menor de idade, portanto não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Conforme apurado pela reportagem, o jovem trafegava na avenida, no sentido bairro-centro, quando perdeu o controle da direção, colidiu contra um Volkswagen Gol e caiu no asfalto. Logo em seguida, foi atropelado por um ônibus do transporte coletivo que vinha atrás. A roda do veículo passou por cima da cabeça do rapaz.

Os dois condutores, do ônibus e do carro, compareceram no local para prestar socorro à vítima e acionaram as autoridades.

"Em depoimento, o motorista do ônibus relatou que conduzia o veículo pela faixa da direita quando ouviu um barulho proveniente da motocicleta. Ao verificar pelo retrovisor, visualizou o motociclista adentrando sua faixa de circulação e acionou imediatamente o sistema de freios, porém não conseguiu impedir que a vítima fosse atingida, vindo a cair sob o lado esquerdo do ônibus. Após a parada do veículo, o condutor permaneceu no local, acionou a Polícia Militar e comunicou o fato à empresa responsável pelo coletivo. Já o condutor do veículo VW/Gol informou que trafegava ao lado do ônibus quando ouviu um barulho e, ao parar para verificar o ocorrido, constatou a motocicleta e a vítima ao solo e permaneceu no local até a chegada das autoridades", informou a Polícia Civil por meio de nota.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, tentaram socorrer o rapaz e fizeram manobras de reanimação, mas, sem sucesso. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS), Polícia Científica e pax estiveram no local para isolar a área, recolher os indícios do acidente, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.

A via, sentido bairro-centro, foi totalmente interditada por algumas horas, das 17h20min às 20h30min.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

ACIDENTES FATAIS

Acidente de trânsito é uma das principais causas de morte em todo o mundo.

Acidente de carro, moto, bicicleta ou atropelamento, em cidades ou rodovias, são tragédias que acontecem toda semana em Mato Grosso do Sul.

As principais causas são excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, animal na pista, dirigir sob efeito de álcool, distrações, sonolência e condições climáticas adversas (tempestades).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) traz algumas orientações ao condutor no trânsito. Confira:

  • Não dirija caso consuma bebida alcoólica
  • Não dirija cansado ou com sono
  • Use cinto de segurança
  • Respeite a sinalização
  • Respeite o limite de velocidade da via
  • Porte documentos oficiais com fotos, os quais devem estar quitados
  • Realize revisão do carro: pneus, limpadores de para-brisa, freios, nível de óleo, bateria, lâmpadas, lanterna e extintor

Caarapó (MS)

DOF apreende caminhão "recheado" de pneus na MS-156

2,7 mil pneus saíram de Ponta Porã (MS) com destino a São Paulo (SP); carga foi avaliada em R$ 850 mil

29/04/2026 11h30

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2.744 pneus apreendidos pelo DOF em Caarapó (MS)

2.744 pneus apreendidos pelo DOF em Caarapó (MS) DIVULGAÇÃO/DOF

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Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam 2.744 pneus, nesta segunda-feira (27), na MS-156, em Caarapó, município localizado a 274 quilômetros de Campo Grande.

Dos 2.744 pneus, 1.990 são novos e 754 usados. A carga foi avaliada em R$ 850 mil.

A carga estava escondida em um baú de um caminhão Volvo FH 12. O condutor, homem de 51 anos, foi preso em flagrante.

Conforme apurado pela reportagem, os militares estavam patrulhando a MS-156, zona rural do município, quando abordaram o motorista de um caminhão trator acoplado a um semirreboque tipo baú.

Durante a vistoria, o condutor apresentou a nota fiscal apenas dos pneus usados. Os pneus novos, escondidos em meio aos usados, eram de diferentes tamanhos e de origem estrangeira, sem documentos fiscais ou alfandegários.

Questionado pelos policiais, o homem afirmou que saiu de Ponta Porã (MS) e ia para São Paulo (SP) com a carga.

O autor, a carga e o caminhão foram encaminhados à Polícia Federal em Dourados. Em 13 de janeiro de 2026, o DOF apreendeu outra carreta “recheada” de pneus na MS-164.

CONTRABANDO E DESCAMINHO

Contrabando e descaminho são crimes relacionados à importação e exportação de mercadorias. Contrabando é a importação ou exportação de mercadorias proibidas.

Descaminho é à importação ou exportação de mercadorias lícitas sem o pagamento dos tributos devidos. A principal diferença reside na natureza da mercadoria: no contrabando, a mercadoria é proibida; no descaminho, a mercadoria é legal, mas o tributo não é pago.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 15 ocorrências de contrabando e 8 de descaminho foram registradas, entre 1° de janeiro e 29 de abril de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Em relação ao contrabando, 7 foram registradas em janeiro, 3 em fevereiro, 5 em março e 0 em abril.

Em relação ao descaminho, 0 foram registradas em janeiro, 3 em fevereiro, 3 em março e 2 em abril.

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