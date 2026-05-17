Policial civil bêbado atira em bar na Afonso Pena e é detido pela PM

Papiloscopista da Polícia Civil, Gilberto Tolon Ribeiro, foi detido pela Polícia Militar após atirar e se envolver em uma confusão, na madrugada deste domingo (17), em um bar localizado na esquina da avenida Afonso Pena com a rua Abdul Kadri, número 10, bairro Cidade Jardim, em Campo Grande.
De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava bastante agitado, aparentemente sob efeito de álcool.
Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia via 190 de que houve um disparo de arma de fogo em um bar nos altos da Afonso Pena. Com isso, empenhou viaturas até o endereço.
Ao chegar ao local, os militares visualizaram três indivíduos tentando conter um homem no chão. Eles relataram que o rapaz se desentendeu com algumas pessoas no bar e, posteriormente, foi retirado do local.
Mas, instantes depois, ele voltou com uma arma na mão. O proprietário do local tentou conter o rapaz. Em seguida, ambos entraram em luta corporal, momento em que houve o disparo.
O empresário não foi atingido, mas teve queimaduras em razão dos gases provenientes do disparo, pois o projétil passou "de raspão" próximo a sua perna esquerda.
O autor foi contido, algemado pelos policiais e encaminhado a delegacia. Ele teve ferimentos no rosto e no nariz. A arma funcional, pistola Imbel calibre .40, foi apreendida.
O local não foi preservado em razão da grande quantidade de pessoas presentes no estabelecimento no momento da chegada da polícia. Mas, após a confusão, as pessoas se dispersaram e foram embora.
O caso foi registrado como disparo de arma de fogo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).