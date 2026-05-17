Policial civil bêbado atira em bar na Afonso Pena e é detido pela PM

CAMPO GRANDE (MS)

Victor Cosme Viana colidiu contra um carro, caiu no asfalto e foi atropelado por um ônibus

Gunter Hans foi totalmente interditada por algumas horas, das 18h às 20h30min Dvulgação

Victor Cosme Viana, de 17 anos, morreu em acidente de moto, na noite desta terça-feira (5), na avenida Gunter Hans, bairro Guanandi, em Campo Grande. O acidente aconteceu em frente a uma pizzaria, localizada entre as ruas Itaguassu e Kalil Naban.

Ele é menor de idade, portanto não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Conforme apurado pela reportagem, o jovem trafegava na avenida, no sentido bairro-centro, quando perdeu o controle da direção, colidiu contra um Volkswagen Gol e caiu no asfalto. Logo em seguida, foi atropelado por um ônibus do transporte coletivo que vinha atrás. A roda do veículo passou por cima da cabeça do rapaz.

Os dois condutores, do ônibus e do carro, compareceram no local para prestar socorro à vítima e acionaram as autoridades.

"Em depoimento, o motorista do ônibus relatou que conduzia o veículo pela faixa da direita quando ouviu um barulho proveniente da motocicleta. Ao verificar pelo retrovisor, visualizou o motociclista adentrando sua faixa de circulação e acionou imediatamente o sistema de freios, porém não conseguiu impedir que a vítima fosse atingida, vindo a cair sob o lado esquerdo do ônibus. Após a parada do veículo, o condutor permaneceu no local, acionou a Polícia Militar e comunicou o fato à empresa responsável pelo coletivo. Já o condutor do veículo VW/Gol informou que trafegava ao lado do ônibus quando ouviu um barulho e, ao parar para verificar o ocorrido, constatou a motocicleta e a vítima ao solo e permaneceu no local até a chegada das autoridades", informou a Polícia Civil por meio de nota.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, tentaram socorrer o rapaz e fizeram manobras de reanimação, mas, sem sucesso. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS), Polícia Científica e pax estiveram no local para isolar a área, recolher os indícios do acidente, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.

A via, sentido bairro-centro, foi totalmente interditada por algumas horas, das 17h20min às 20h30min.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

ACIDENTES FATAIS

Acidente de trânsito é uma das principais causas de morte em todo o mundo.

Acidente de carro, moto, bicicleta ou atropelamento, em cidades ou rodovias, são tragédias que acontecem toda semana em Mato Grosso do Sul.

As principais causas são excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, animal na pista, dirigir sob efeito de álcool, distrações, sonolência e condições climáticas adversas (tempestades).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) traz algumas orientações ao condutor no trânsito. Confira: