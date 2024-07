Protetoras de ONG animal são presas após enxurrada de denúncias de vizinhos

A Polícia Cívil, informou que um evento de "arraiá" com promessa de ser "muito alcool", por falta de documentação não poderá ocorrer. O espaço localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad no bairro Coronel Antonino, conhecido por promover diversos eventos.

Conforme informado pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (27), o arraiá que estava programado para o sábado, dia 29, está interditado devido aos organizadores não terem apresentado licença ambiental.

Um leitor do Correio do Estado, que terá o nome preservado, enviou a reportagem a denúncia de que o espaço costuma promover eventos, o que gera incômodo aos moradores dos arredores.



Com promessa de "open bar" a noite toda, cadeia do amor, casamento com certificado, o arraiá segue interditado até a apresentação das referidas documentações.

"Visando à ordem social e ao bem da população, a Polícia Civil informa que o evento particular programado para ocorrer no dia 27 de junho de 2024, na Avenida Consul Assaf Trad, Bairro Coronel Antonino, nesta cidade, será impedido de acontecer, tendo em vista que a empresa proprietária do local, ATÉ ESTE MOMENTO, não possui a devida licença ambiental para operar e as atividades estão INTERDITADAS. Os responsáveis pelo espaço haviam sido notificados tanto pela DEOPS quanto pela DECAT de que o evento não poderia ocorrer sem a licença do órgão ambiental, no entanto foi constatado que os ingressos continuam à venda em rede social, o que pode configurar o delito de induzimento do consumidor a erro. Os consumidores que tiverem seus direitos lesados podem procurar o PROCON ou a DECON para providências".