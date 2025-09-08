Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia

AQUIDAUANA

Recém-nascido é encontrado em caixa de frutas em cidade do interior de MS

Uma senhora localizou o bebê nos fundos da residência e o Corpo de Bombeiros foi acionado

Tamires Santana

Tamires Santana

08/09/2025 - 08h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

No fim da tarde deste domingo (8), um bebê recém-nascido do sexo masculino foi encontrado dentro de uma caixa de frutas, em uma casa localizada na Rua Antônio Gonçalves, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, distante aproximadamente 141 quilômetros de Campo Grande.

O bebê foi encontrado sobre entulhos nos fundos da residência de uma senhora, que acionou o Corpo de Bombeiros. Os militares prestaram os primeiros socorros e encaminharam o bebê para o Hospital Regional da cidade.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar, o resgate foi acionado por volta das 19h25, após a moradora da casa informar que ouviu um choro de bebê e encontrou a criança sobre um amontoado de entulhos encostado ao muro da residência.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e o Conselho Tutelar acompanha a ocorrência.

Ainda não há informações sobre a identidade da mãe ou as circunstâncias do abandono.

Assine o Correio do Estado.

 

VISTA ALEGRE - MARACAJU

Mulher é agredida com faca e martelo e liga para polícia pedindo "táxi"

Mulher, de 25 anos, tem medida protetiva contra o autor; caso aconteceu na área rural de Maracaju

03/09/2025 11h30

Compartilhar
Comandante do 15º BPM/Maracaju, Tenente-Coronel Nelson Vieira Tolotti, que atendeu a ocorrência - Reprodução Instagram

Comandante do 15º BPM/Maracaju, Tenente-Coronel Nelson Vieira Tolotti, que atendeu a ocorrência - Reprodução Instagram

Continue Lendo...

Mulher, de 25 anos, que não teve a identidade divulgada, ligou para a Polícia Militar pedindo um “táxi”, na manhã desta terça-feira (2), em uma fazenda localizada na área rural de Vista Alegre, em Maracaju, município localizado a 158 quilômetros de Campo Grande.

Ela foi agredida com martelo, faca e socos pelo companheiro, de 23 anos. A vítima afirmou ainda que já havia sofrido agressões anteriores, como puxões de cabelo e tapas. Além disso, tem medida protetiva contra o autor.

No diálogo, ela simulava solicitar um táxi, mas na verdade pedia ajuda por estar em situação de violência doméstica.

A moça fez a denúncia diretamente no celular do Comandante do 15º BPM/Maracaju, Tenente-Coronel Nelson Vieira Tolotti. O militar percebeu a gravidade da situação, se passou por “taxista” e solicitou a localização da vítima.

Militares se deslocaram até o endereço, detiveram o homem, que apresentou comportamento agressivo durante a abordagem, o que exigiu o uso de algemas. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.

Já a vítima foi encaminhada ao Hospital Soriano de Maracaju, onde passou por exames.

Polícia Militar de Mato Grosso do Sul está atenta e é sensível em casos de pedido de socorro disfarçados, em situações onde mulheres, vítimas de violência doméstica, acionam socorro pedindo “pizza”, “lanche” ou “táxi”.

Violência contra mulher deve ser denunciada em qualquer circunstância, seja agressão física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial.

Os números para denúncia são 180 (Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Civil Metropolitana).

O sinal "X" da cor vermelha, escrita na mão, significa que a vítima quer alertar que sofre violência doméstica. Portanto, o cidadão deve ficar atento, acolhê-la e acionar as autoridades. 

Denuncie!

FEMINICÍDIO

Mulher é mantida em cárcere privado e morta a facadas pelo marido no interior do Estado

O suspeito jogou a faca no quintal de uma vizinha após o crime e tentou fugir da cidade, mas foi preso na rodoviária

28/08/2025 10h30

Compartilhar
Mulher é assassinada a golpes de faca em Bataguassu

Mulher é assassinada a golpes de faca em Bataguassu FOTO: Reprodução Portal Bueno

Continue Lendo...

Na noite de quarta-feira (27), uma mulher identificada como Érica Regina Mota, de 46 anos, foi morta a facadas pelo marido, Vagner Aurélio, de 59 anos, que foi preso em flagrante poucas horas depois, na rodoviária de Bataguassu, a 335 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações da polícia, a vítima foi atacada com pelo menos seis golpes na região do rosto e do pescoço, e a polícia foi acionada após o autor do crime jogar a faca ensanguentada no quintal de uma vizinha e fugir. A vizinha acionou a PM , que localizou o homem na rodoviária da cidade ao tentar fugir.

Ao chegarem, os policiais encontraram o portão trancado com dois cadeados e precisaram arrombá-los. Dentro da casa, Érica foi localizada sem vida, caída sobre o sofá da sala, com pelo menos seis perfurações no rosto e no pescoço. A residência apresentava sinais de luta e estava revirada.

Na delegacia, Vagner confessou o feminicídio e disse já ter tentado matar outras garotas de programa anteriormente. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio e cárcere privado, com prisão preventiva decretada.

Testemunhas ouvidas pela polícia relataram que o suspeito costumava levar garotas de programa para casa e consumir drogas. Na tarde do crime, duas mulheres estiveram no local após pedido de ajuda feito pela própria vítima. Mais tarde, ambas foram localizadas em um bar e levadas para prestar depoimento.

O corpo de Érica foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia. 

Assine o Correio do Estado.

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil
"SAIIUU!!"

/ 1 dia

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil

2

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 21 horas

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande

3

Políticos entram em confusão com policiais durante Grito dos Excluídos
ASSISTA

/ 18 horas

Políticos entram em confusão com policiais durante Grito dos Excluídos

4

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo
acidente

/ 17 horas

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo

5

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1112, sábado (06/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1112, sábado (06/09): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 29/08/2025

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?