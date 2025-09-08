Recém-nascido é encontrado em caixa de frutas em cidade do interior de MS

VISTA ALEGRE - MARACAJU

Mulher, de 25 anos, tem medida protetiva contra o autor; caso aconteceu na área rural de Maracaju

Mulher, de 25 anos, que não teve a identidade divulgada, ligou para a Polícia Militar pedindo um “táxi”, na manhã desta terça-feira (2), em uma fazenda localizada na área rural de Vista Alegre, em Maracaju, município localizado a 158 quilômetros de Campo Grande.

Ela foi agredida com martelo, faca e socos pelo companheiro, de 23 anos. A vítima afirmou ainda que já havia sofrido agressões anteriores, como puxões de cabelo e tapas. Além disso, tem medida protetiva contra o autor.

No diálogo, ela simulava solicitar um táxi, mas na verdade pedia ajuda por estar em situação de violência doméstica.

A moça fez a denúncia diretamente no celular do Comandante do 15º BPM/Maracaju, Tenente-Coronel Nelson Vieira Tolotti. O militar percebeu a gravidade da situação, se passou por “taxista” e solicitou a localização da vítima.

Militares se deslocaram até o endereço, detiveram o homem, que apresentou comportamento agressivo durante a abordagem, o que exigiu o uso de algemas. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.

Já a vítima foi encaminhada ao Hospital Soriano de Maracaju, onde passou por exames.

Polícia Militar de Mato Grosso do Sul está atenta e é sensível em casos de pedido de socorro disfarçados, em situações onde mulheres, vítimas de violência doméstica, acionam socorro pedindo “pizza”, “lanche” ou “táxi”.

Violência contra mulher deve ser denunciada em qualquer circunstância, seja agressão física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial.

Os números para denúncia são 180 (Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Civil Metropolitana).

O sinal "X" da cor vermelha, escrita na mão, significa que a vítima quer alertar que sofre violência doméstica. Portanto, o cidadão deve ficar atento, acolhê-la e acionar as autoridades.

Denuncie!