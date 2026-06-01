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Polícia

SIDROLÂNDIA (MS)

Denúncia de violência doméstica acaba com integrante do PCC morto pela PM

Claudenir Martins de Oliveira, de 43 anos, estava evadido e morreu em confronto policial

Naiara Camargo

Naiara Camargo

01/06/2026 - 08h40
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Claudenir Martins de Oliveira, de 43 anos, morreu em confronto com policiais militares da Força Tática da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (8ªCIPM), na noite deste domingo, em Sidrolândia, município localizado a 70 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de violência doméstica, cujo nome do autor foi repassado por telefone. A polícia consultou a identidade no sistema SIGO e verificou que se tratava de um integrante do Primeiro Comando Vermelho (PCC) evadido do sistema prisional.

Em posse das informações, empenhou viaturas até o endereço. De acordo com o boletim de ocorrência, no local, os policiais visualizaram um homem correndo pelos fundos da residência, até o momento em que ele surgiu atrás de um coqueiro atirando contra os policiais.

Os militares revidaram, balearam e desarmaram o criminoso. Ele foi socorrido e levado ao hospital às 22h30min, mas, não desistiu aos ferimentos e faleceu às 23h.

O caso foi registrado como “morte decorrente de intervenção legal de agente de Estado” na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

ESTATÍSTICA

Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 41 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, entre 1º de janeiro e 1 de junho de 2026, em Mato Grosso do Sul.

Das 41 mortes, 8 ocorreram em janeiro, 5 em fevereiro, 9 em março, 9 em abril e 10 em maio. Em 2025, 73 pessoas morreram em confronto com a polícia.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.

CAMPO GRANDE

Policial civil bêbado atira em bar na Afonso Pena e é detido pela PM

Projétil passou "de raspão" próximo a perna de empresário, que teve queimaduras em razão dos gases provenientes do disparo

17/05/2026 11h30

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Altos da avenida Afonso Pena - imagem de ilustração

Altos da avenida Afonso Pena - imagem de ilustração Alvaro Rezende/Arquivo/Correio do Estado

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Papiloscopista da Polícia Civil, Gilberto Tolon Ribeiro, foi detido pela Polícia Militar após atirar e se envolver em uma confusão, na madrugada deste domingo (17), em um bar localizado na esquina da avenida Afonso Pena com a rua Abdul Kadri, número 10, bairro Cidade Jardim, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava bastante agitado, aparentemente sob efeito de álcool.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia via 190 de que houve um disparo de arma de fogo em um bar nos altos da Afonso Pena. Com isso, empenhou viaturas até o endereço.

Ao chegar ao local, os militares visualizaram três indivíduos tentando conter um homem no chão. Eles relataram que o rapaz se desentendeu com algumas pessoas no bar e, posteriormente, foi retirado do local.

Mas, instantes depois, ele voltou com uma arma na mão. O proprietário do local tentou conter o rapaz. Em seguida, ambos entraram em luta corporal, momento em que houve o disparo.

O empresário não foi atingido, mas teve queimaduras em razão dos gases provenientes do disparo, pois o projétil passou "de raspão" próximo a sua perna esquerda.

O autor foi contido, algemado pelos policiais e encaminhado a delegacia. Ele teve ferimentos no rosto e no nariz. A arma funcional, pistola Imbel calibre .40, foi apreendida.

O local não foi preservado em razão da grande quantidade de pessoas presentes no estabelecimento no momento da chegada da polícia. Mas, após a confusão, as pessoas se dispersaram e foram embora.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

CAMPO GRANDE

Shopping ganha base da PM com vigilância 24 horas

Iniciativa é uma parceria público-privada entre a Sejusp/Governo de MS e Shopping Campo Grande

15/05/2026 09h30

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Inauguração da base da PMMS no Shopping CG

Inauguração da base da PMMS no Shopping CG DIVULGAÇÃO/PMMS

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Base comunitária da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) foi inaugurada, na manhã desta quinta-feira (14), no estacionamento do Shopping Campo Grande, próximo ao ponto de ônibus da avenida Afonso Pena, bairro Santa Fé, na Capital.

Esta é a primeira vez em que uma base militar é inaugurada em um shopping da Capital.

A iniciativa é uma parceria público-privada entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) – Governo de Mato Grosso do Sul e Shopping Campo Grande.

A base abrange a área do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Os policiais reforçarão o policiamento preventivo e ostensivo nos arredores do shopping e nos bairros Santa Fé, Carandá Bosque, Chácara Cachoeira, Cidade Jardim, Vivenda do Bosque e centro.

O espaço foi implantado integralmente com recursos financeiros do próprio shopping: instalação, adequação e estruturação da base comunitária, incluindo mobiliário, equipamentos e despesas operacionais do espaço.

Em contrapartida, a PMMS é responsável pela preservação e manutenção organizacional da base, além do policiamento na região.

A iniciativa reforça a parceria entre o poder público e a iniciativa privada na construção de ações voltadas à promoção da segurança, prevenção criminal e aumento da sensação de segurança para a população campo-grandense.

Inauguração da base da PMMS no Shopping CGInauguração da base da PMMS no Shopping CG. DIVULGAÇÃO/PMMS

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