Policial agride advogada que acompanhava clientes na Delegacia

Na tarde desta sexta-feira (27), a advogada Luciany Ambrozina dos Reis foi agredida por um Policial Civil da 2ª Delegacia de Polícia, enquanto acompanhava suas clientes.

Segundo uma fonte do Correio do Estado, que preferiu não se identificar, a advogada tentava registrar boletim de ocorrência contra um segurança e um gerente do supermercado Comper, por falsa acusação de furto.

No entanto, o escrivão da 2ª DP negou fazer o boletim de ocorrência. Para fazer a denúncia, a advogada chegou a gravar um vídeo mostrando a delegacia e o policial que se recusava a atendê-la.

“Olha gente, eu estou aqui na delegacia, na 2ª DP, aqui na Mascarenhas. Vim acompanhar as minhas clientes, e o escrivão me agrediu. Já chamei a polícia, já chamei as prerrogativas da OAB e estou aguardando providências”, revelou a advogada em um vídeo, enviado em aplicativos de mensagens.

Uma fonte do Correio do Estado, que preferiu não se identificar, relatou que outros advogados também informaram já ter passado por problemas com o mesmo agente, que costuma tratar mal os profissionais da classe e demais cidadãos que comparecem à delegacia.

“O policial tem antecedentes de não querer atender pessoas que vão fazer boletim de ocorrência na delegacia. E isso tem acontecido com vários colegas no estado”, comentou.

Ao Correio do Estado, Bitto Pereira, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB/MS), declarou que a OAB repudia veemente o ocorrido, e está prestando toda a assistência e amparo à advogada.

“A OAB de Mato Grosso do Sul repudia com veemência o ocorrido, porque foi uma gravíssima violação de prerrogativas da advogada, gravíssima”, afirmou.

Segundo Pereira, a Ordem irá adotar todas as medidas legais cabíveis contra o Policial Civil que praticou os atos.

“É inadmissível o que ocorreu dentro de uma delegacia”, concluiu.

Confira alguns trechos do vídeo, feito por uma de suas clientes:

