Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Operação Blindagem

Policial militar de MS foi alvo do Gaeco por tentar visitar advogada do PCC na cadeia

O tenente Joelson Sebastião Balejo de Arruda compareceu a presídio do Rio Grande do Norte onde advogada de MS, filha de chefão do PCC, está presa

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

12/11/2025 - 17h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O tenente da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul Joelson Sebastião Balejo de Arruda, residente em Corumbá, foi alvo de busca e apreensão durante a Operação Blindagem, na sexta-feira (07), que investiga a atuação de uma organização criminosa ligada ao PCC para o tráfico interestadual de drogas. 

O envolvimento do oficial se deu após o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) enviar um ofício ao GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) de Mato Grosso do Sul solicitando a apuração da conduta do tenente. 

O tenente Joelson Sebastião Balejo de Arruda compareceu à Companhia Independente de Policiamento de Guardas, em Natal (RN), no dia 24 de abril deste ano e teria manifestado a intenção de conhecer a estrutura da unidade e "possivelmente conversar e realizar orações com os internos".

Segundo o tenente, ele estava de férias na cidade e sentiu a necessidade de visitar o presídio.

A inteligência do presídio registrou e avisou o MPDFT da tentativa de visita. Segundo o relatório, desde março de 2025 estão presos dois advogados ligados ao PCC e de origem do mesmo estado do policial, o Mato Grosso do Sul.

Um dos advogados é Aline Gabriela Brandão, filha de José Cláudio Arantes, o "Tio Arantes", apontado como uma das principais chefias do PCC em Mato Grosso do Sul, e que foi casada com Thiago Gabriel Martins da Silva, conhecido como o "Especialista do PCC". 

Ela é investigada por participar da quadrilha que teria movimentado mais de R$ 300 milhões de dinheiro oriundo do tráfico usando fintechs. Aline foi alvo da "Operação Chiusura", do MPDFT, uma ofensiva nacional contra o Primeiro Comando da Capital.

O documento do MPDFT ressalta como "extremamente suspeita" a tentativa de ingresso sem justificativa funcional. O ofício destaca que tanto o tenente quanto a advogada são do Mato Grosso do Sul.

Além disso, aponta que o oficial é natural de Corumbá, município que faz fronteira com a Bolívia, país onde, segundo os autos, estaria foragido Thiago Gabriel, suposto companheiro de Aline e um dos líderes da facção criminosa. A solicitação de apuração foi encaminhada para aprofundar a investigação sobre os fatos.

A busca e apreensão na residência e no quartel onde o militar trabalha foi autorizada pela Justiça, para "para esclarecer suas reais intenções ao procurar a unidade prisional e identificar eventual ligação com o crime organizado". 

O Comando da Polícia Militar foi procurado para informar se o policial passa por sindicância ou investigação da Corregedoria ou se foi afastado de suas atividades e respondeu que acompanhou a Operação e os desdobramentos e instaurou "procedimentos administrativos disciplinares"para apuração dos fatos.

Confira a nota:

"A Polícia Militar do Mato Grosso do Sul (PMMS) reafirma seu compromisso inabalável com a ética, o respeito e a integridade em todas as suas relações, salientando que não toleramos qualquer tipo de comportamento que viole nossos princípios e valores.

Em relação ao fato em questão, informamos que a Corregedoria-Geral da PMMS participou da operação e acompanhou seus desdobramentos, especialmente em relação ao militar investigado, e já instaurou os devidos procedimentos administrativos disciplinares para apuração dos fatos, com eventual responsabilização ao final das investigações. Outras medidas disciplinares poderão ser tomadas, conforme o desenvolvimento das ações a respeito. 

Ressaltamos que a PMMS não coaduna com qualquer comportamento inadequado por parte de seus integrantes, zelando sempre para prestar um serviço de qualidade à população, fator crucial para uma sociedade mais segura".

 


 

Assine o Correio do Estado

projeto de lei

Reunião no TSE discute plebiscito para mudar nome de Rio Verde de Mato Grosso

Proposta é mudar nome para Rio Verde do Pantanal, com objetivo de vincular o município ao bioma e "gerar pertencimento"

12/11/2025 18h00

Compartilhar
Reunião em Brasília contou com políticos de MS e presidente do TSE e ministra do STF, Carmem Lúcia

Reunião em Brasília contou com políticos de MS e presidente do TSE e ministra do STF, Carmem Lúcia Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A realização de um plebiscito que decidirá a mudança do nome do município de Rio Verde de Mato Grosso para Rio Verde do Pantanal foi debatida nessa terça-feira (11), em reunião que contou com a participação de políticos de Mato Grosso do Sul no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

O encontro teve a presença do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP), da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do TSE, Carmen Lúcia, do prefeito de Rio Verde de Mato Grosso, Réus Fornari, do secretário de Governo e Gestão Política, Marcus Vinícius Perez, da senadora Tereza Cristina, e do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS), desembargador Carlos Eduardo Contar.

Durante a reunião, foram discutidos os trâmites administrativos e jurídicos necessários para a realização do plebiscito, que é considerada uma etapa essencial para que a população do município decida, de forma democrática, sobre a alteração oficial do nome.

A proposta para alteração já foi aprovada pela Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso e um projeto de lei segue em tramitação na Assembleia Legislativa.

Conforme a justificativa do projeto, a mudança tem como objetivo reforçar a identidade regional do município, valorizando sua ligação com o Pantanal e fortalecendo o potencial turístico e econômico da região.

A alteração não trará custos à população nem exigirá substituição imediata de documentos, caso seja aprovada no plebiscito.

Para o deputado Gerson Claro, o diálogo em Brasília reforça o compromisso institucional com o processo democrático e o desenvolvimento do município:

“Foi uma reunião muito produtiva, que reafirma a importância do diálogo entre as instituições. Estamos alinhando esforços para garantir que a população de Rio Verde tenha a oportunidade de decidir sobre um nome que traduza sua história, sua identidade e sua vocação pantaneira", explicou o deputado.

Mudança de nome

O Projeto de Lei 152/2025, de autoria da Mesa Diretora e coautoria dos demais deputados da Assembleia Legislativa, altera a denominação do município de Rio Verde de Mato Grosso para Rio Verde do Pantanal.

Caso seja aprovado, o município de Rio Verde de Mato Grosso, criado pela Lei 707, de 16 de dezembro de 1953, retificada pela Lei 370, de 31 de julho de 1954, passa a denominar-se Rio Verde do Pantanal e as referências feitas ao município de Rio Verde de Mato Grosso em leis, decretos, atos administrativos e demais documentos oficiais passam a ser entendidas como dirigidas ao município de Rio Verde do Pantanal.

A proposta teve início no ato do prefeito Réus Fornari, através de ofício aprovado pela Câmara Municipal em sessão do dia 10 de junho de 2025, por unanimidade.

"A denominação proposta, ao vincular diretamente o município a um dos mais valiosos patrimônios naturais do Brasil - o Pantanal, fortalece sua imagem como destino turístico e promove um senso de pertencimento mais profundo na comunidade, um ato político que reflete a vontade soberana de sua população e o anseio por uma identidade geográfica e cultural mais precisa", diz a justificativa do projeto. 

O texto afirma ainda ser  necessário que a Casa de Leis solicite ao Tribunal Regional Eleitoral [TRE-MS] a realização de um plebiscito em consulta à população do município para "materializar o desejo local de denominar-se Rio Verde do Pantanal, forma que atenderá a exigência da nossa Constituição Estadual”.

Violência contra Mulher

Dois dias após duplo feminicídio, mulher é agredida em Rochedo

Durante a madrugada desta quarta-feira (12), a vítima, que ficou desfigurada, telefonou para uma vereadora pedindo socorro

12/11/2025 17h44

Compartilhar
Atualmente, Rochedo conta com um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável pelo combate e prevenção à violência doméstica e familiar

Atualmente, Rochedo conta com um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável pelo combate e prevenção à violência doméstica e familiar Divulgação: Prefeitura Municipal de Rochedo

Continue Lendo...

Após o duplo feminicídio que tirou a vida de Rosimeire Vieira de Oliveira, 37 anos, da mãe dela, Iranilde Vieira Flores de Oliveira, 83 anos, e do filho da vítima, Bruno de Oliveira Gonçalves, 31 anos, uma mulher teve o rosto desfigurado pelo companheiro em Rochedo.

O crime cometido por Higor Thiago Santana de Almeida, de 31 anos, que esfaqueou as vítimas e ateou fogo na residência, chocou o município, a ponto de uma mulher, que estava sendo agredida, entrar em contato com a vereadora da cidade.

“Como aconteceu isso [caso do duplo feminicídio], todo mundo está aterrorizado e ninguém quer ajudar, com medo agora, né?”, disse a vereadora.

Por meio das redes sociais, a vereadora Cleia Lemos Corrêa publicou um vídeo em que relatou que, durante a madrugada desta quarta-feira (12), foi procurada por essa mulher, que pedia socorro.

Ela acionou a polícia e foi até a casa da vítima, que não teve a idade divulgada. Em conversa com a parlamentar, a mulher relatou que a violência contra as mulheres é constante em Rochedo.

“Acionei a polícia, fomos até a casa dela e, quando chegamos lá, a mulher quis dizer que havia se machucado na porta, porque justificou que não tinha onde ficar e dependia totalmente dele”, contou a vereadora.

Caso não houvesse a formalização da denúncia, o homem não seria preso. A vereadora pediu um voto de confiança, e a vítima teve coragem de prosseguir com a ocorrência, o companheiro dela foi preso.

“Está acontecendo isso: muitas mulheres estão com medo de sair do casamento, dessas coisas, porque o município não ajuda. Inclusive, o delegado me propôs fazer um projeto para construir uma casa-abrigo aqui para as mulheres, porque muitas não saem de casa devido à dependência financeira. O cara acabou com o rosto da moça, sabe?”.

A vereadora relatou que, além de socorrer a mulher, que agora está residindo sozinha na casa, também conseguiu um emprego para ela, que iniciará assim que se recuperar.

Outras pessoas a alertaram de que o agressor pode atacá-la quando sair da cadeia, ciente da situação, Cleia respondeu: “É um risco que vou correr também”.

Sobre o agressor, informou que ele está no município há cerca de cinco meses e veio para trabalhar em um frigorífico. A moça já havia morado em Rochedo quando era mais nova e retornou recentemente.

“Ela veio há pouco tempo para morar aqui, conheceu ele e ficaram juntos.”

Mobilização

Na Câmara Municipal, que conta com nove vereadores, sendo apenas duas mulheres, Cleia disse que conversou com a colega de Casa de Leis e pretende falar com os outros parlamentares para alinhar projetos voltados à independência financeira das mulheres e, em especial, à construção da Casa-Abrigo.

“Se nós, mulheres, não nos ajudarmos, quem vai nos ajudar? Aqui não tem um projeto que tire mulher de casa, que insira mulher no trabalho, que arrume um lugar para ela morar. Então, as mulheres apanham, sofrem por dependência financeira. Aqui tem muito caso de violência doméstica.”

Ainda segundo a vereadora, enquanto esteve na delegacia conversando com o delegado, somente durante a madrugada três homens foram presos por agredirem as companheiras.

Assine o Correio do Estado

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)

2

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2939, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2939, terça-feira (11/11)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6876, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6876, terça-feira (11/11)

4

A IA jogaria estes números: o que a inteligência artificial aposta na Mega da Virada
Economia

/ 2 dias

A IA jogaria estes números: o que a inteligência artificial aposta na Mega da Virada

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1140, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1140, terça-feira (11/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 04/11/2025

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)