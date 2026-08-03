Policial rodoviário é preso com mais de 200 iPhones contrabandeados em MS

Um policial militar rodoviário estadual foi preso após ser flagrado transportando uma carga de mercadorias de origem estrangeira sem comprovação fiscal na BR-463, em Ponta Porã, município localizado na fronteira entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai.
O caso ocorreu no domingo (2) e envolve a apreensão de 201 aparelhos iPhone e 79 frascos de perfumes importados, encontrados no porta-malas do veículo conduzido pelo militar.
De acordo com as informações apuradas, o soldado Henrique de Oliveira Maurício dirigia um Volkswagen Voyage branco e utilizava a farda da Polícia Militar Rodoviária no momento da abordagem.
A suspeita levantada durante a ocorrência é de que o uniforme pudesse estar sendo utilizado para reduzir o nível de fiscalização durante o deslocamento.
A interceptação ocorreu no Posto Fiscal Pacuri, instalado na BR-463, durante uma operação de rotina realizada por militares do Exército Brasileiro. Conforme o registro da ocorrência, os agentes desconfiaram do peso apresentado pelo automóvel e decidiram realizar uma inspeção mais detalhada no veículo.
Durante a vistoria, os militares localizaram no porta-malas 201 celulares da marca iPhone e 79 perfumes de diferentes marcas, mercadorias que, segundo as autoridades, seriam provenientes de contrabando ou descaminho.
Inicialmente, os produtos e o automóvel permaneceram retidos no posto fiscal, enquanto o policial acabou liberado. Conforme as informações disponíveis, naquele momento a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul ainda não havia sido acionada para acompanhar a ocorrência.
Posteriormente, após a comunicação oficial dos fatos, o militar foi preso. Em nota, a Polícia Militar confirmou que o soldado encontra-se custodiado no Presídio Militar Estadual e informou que também instaurou os procedimentos administrativos cabíveis para apurar a conduta do servidor.
Em comunicado, a corporação ressaltou que não compactua com práticas irregulares praticadas por integrantes da instituição e afirmou que o caso será analisado tanto na esfera disciplinar quanto na investigação criminal.
Sequência de ocorrências envolvendo policiais
O episódio ocorreu poucos dias após outra ocorrência registrada no mesmo Posto Fiscal Pacuri. Na última semana, um policial militar e um ex-policial militar foram presos durante fiscalização do Exército transportando 194 quilos de haxixe escondidos em um Toyota Corolla.
Na ocasião, os dois suspeitos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa, após, segundo o registro da ocorrência, tentarem convencer os militares a resolver a situação ainda no local da abordagem.
A nova ocorrência reforça a atenção das forças de fiscalização na região de fronteira, considerada uma das principais rotas de entrada de mercadorias irregulares e entorpecentes no país.
Agora, o caso envolvendo o policial militar rodoviário seguirá sob investigação das autoridades competentes, que deverão apurar tanto a responsabilidade criminal quanto eventual violação das normas disciplinares da corporação.