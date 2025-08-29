Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Pollon é cotado para disputa ao governo de SP

Segundo Jornal O Globo, deputado federal pode substituir Eduardo Bolsonaro em uma disputa contra Tarcísio

Alison Silva

Alison Silva

29/08/2025 - 14h25
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O deputado federal Marcos Pollon (PL) é cotado para disputar o governo de São Paulo, em um movimento articulado nos bastidores pela cúpula do partido e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirma o Jornal O Globo.

A possível candidatura do parlamentar faz parte de um xadrez político que inclui o nome de Tarcísio de Freitas para a Presidência da República em 2026, não pelo Republicanos, seu atual partido, mas pelo próprio PL.

Caso essa estratégia se confirme, o Republicanos seria compensado com a migração de deputados puxadores de voto do PL, num acordo que está sendo costurado entre os partidos. Nos bastidores, a movimentação envolve também o nome de Michelle Bolsonaro, que deve disputar uma vaga ao Senado por Brasília, e Carlos Bolsonaro, que deve concorrer ao Senado entre os colégios eleitorais de Santa Catarina, Espírito Santo ou Roraima.

Em São Paulo, a ideia é importar Marcos Pollon para uma candidatura de projeção estadual, repetindo a estratégia usada com Tarcísio em 2022. Apesar de ser deputado pelo Mato Grosso do Sul, Pollon vem ganhando notoriedade dentro da base bolsonarista, especialmente por sua atuação crítica ao governo federal no episódio dos atos de 8 de janeiro de 2023.

Recentemente, Pollon cobrou explicações do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) após denúncias de que o então interventor federal Ricardo Cappelli teria ordenado o uso de força letal contra manifestantes desarmados durante os ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília. O parlamentar apresentou requerimentos de convocação do ministro-chefe do GSI, Marcos Antonio Amaro dos Santos, e pediu esclarecimentos sobre a atuação do órgão durante os episódios.

As declarações de Pollon se basearam em entrevista da esposa do coronel da PMDF Jorge Eduardo Naime, que afirmou que Cappelli ordenou o uso de munição real, ordem essa que teria sido desobedecida pelo coronel, o que evitou um possível "derramamento de sangue".

Para Pollon, caso confirmadas, tais condutas representam violação de direitos fundamentais, extrapolação de competências e risco à integridade de civis e agentes públicos. Ele defende que o Congresso investigue, com transparência, se houve respaldo institucional do GSI às decisões de Cappelli e quais mecanismos foram utilizados para garantir que a legalidade fosse respeitada.

Dentro do PL, a projeção política de Pollon o coloca como uma peça importante no tabuleiro nacional. Com Eduardo Bolsonaro fora da disputa pelo Senado em São Paulo, e o nome de Tarcísio ganhando força como presidenciável, a candidatura de Pollon ao Palácio dos Bandeirantes se apresenta como uma alternativa viável para manter o bolsonarismo competitivo no maior colégio eleitoral do país.

A reportagem entrou em contato com o deputado federal, que segue em agenda pelo interior do Estado, e não confirmou a informação até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto. 

Assine o Correio do Estado 

MATO GROSSO DO SUL

Assembleia de MS quer fim de exigência de exames ginecológicos para cargos públicos

Parecer favorável já pode beneficiar, por exemplo, mulheres que estão entre os 27 mil candidatos no concurso da Polícia Civil

29/08/2025 12h55

Compartilhar
Proposta busca o tratamento isonômico entre homens e mulheres nos processos de ingresso em cargos públicos, para evitar, entre outros pontos, constrangimentos desnecessários. 

Proposta busca o tratamento isonômico entre homens e mulheres nos processos de ingresso em cargos públicos, para evitar, entre outros pontos, constrangimentos desnecessários.  Foto: Arquivo

Continue Lendo...

Por meio do projeto de lei do deputado Roberto Hashioka (União), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul busca a chamada "isonomia" entre homens e mulheres, com a intenção de proibir a exigência de exames específicos de candidatas femininas. 

Em tramitação na Casa de Leis sul-mato-grossense (Alems), caso essa matéria que segue agora para Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) consiga parecer favorável após análise, a decisão pode beneficiar aquelas que se encontra, por exemplo, entre os 27 mil inscritos no concurso da Polícia Civil. 

Através do PL 221 deste ano, Hashioka quer impedir que exames ginecológicos ou outros íntimos femininos sejam exigidos como requisitos em casos de: posse, nomeação, contratação ou exercício de cargos, empregos e funções públicas, expõe o material divulgado pela Agência Alems. 

Entenda

Com o texto, fica vedada a exigência de exames ginecológicos, citológicos, de colposcopia, ou quaisquer outros exames íntimos exclusivamente femininos. 

Aqui é importante esclarecer que, ficam ressalvados os casos de risco específico à saúde da trabalhadora ou terceiros, aí a necessidade de realização do exame acontecerá pela exigência justificada em ato normativo. 

Além disso, por meio do projeto as candidatas ficam asseguradas do direito de fazer apenas os exames médicos compatíveis com a função a ser desempenhada. 

Toda essa ação considera os princípios da não discriminação de gênero, dignidade humana e igualdade. 

Nas palavras do autor, a proposta busca o tratamento isonômico entre homens e mulheres nos processos de ingresso em cargos públicos, para evitar, entre outros pontos, constrangimentos desnecessários. 

"E assegurando que somente sejam exigidos os exames médicos compatíveis e necessários com as funções a serem desempenhadas. Trata-se, portanto, de medida de justiça, respeito e valorização das mulheres, que reafirma os compromissos constitucionais da igualdade de gênero, da não discriminação e da dignidade da pessoa humana", disse Hashioka em justificativa. 

Concurso PCMS

Com inscrições abertas entre 16 de julho e 07 de agosto, na última semana o Diário Oficial Eletrônico de MS publicou a relação dos inscritos, aproximadamente 27 mil pessoas que geraram uma concorrência de 67 candidatos por vaga. 

Com prazo para envio dos documentos referentes à prova de títulos aberto entre os dias 15 e 22 de outubro, a avaliação psicológica está marcada para o dia 26 desse 10° mês em questão. 

Diante disso, o exame de saúde deve acontecer entre os dias 12 e 14 de novembro, com a chance dessas candidatas serem beneficiadas pelo PL até lá, enquanto o popular Teste de Aptidão Física (TAF) está marcado para ocorrer na semana seguinte, nos dias 22 e 23. 

Ao todo são 400 vagas abertas, sendo: 100 para escrivão de Polícia Judiciária e 300 para investigador de Polícia Judiciária, prevendo uma carga horária semanal de 40 horas e um salário inicial de R$6,5 mil. 
 

Assine o Correio do Estado

POLÍCIA

DOF apreende carga milionária de maconha em meio a carregamento de milho

A apreensão de 15 toneladas aconteceu em Amambai, distante aproximadamente 352 quilômetros de Campo Grande

29/08/2025 12h00

Compartilhar
DOF apreende grande carga de droga em meio a carregamento de milho

DOF apreende grande carga de droga em meio a carregamento de milho FOTO: Divulgação DOF

Continue Lendo...

Na noite desta quinta-feira (28), policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira  (DOF) apreenderam, um carregamento de maconha avaliado em R$ 31 milhões que era transportado em meio a uma carga de milho. 

A apreensão aconteceu em Amambai, distante aproximadamente 352 quilômetros de Campo Grande e a carreta era conduzida por um homem de 52 anos de idade.

Conforme as informações, os policiais faziam patrulhamento pela MS-386, entre os municípios de Amambai e Ponta Porã, quando passaram pelo veículo que seguia em sentido contrário e retornaram para efetuar a abordagem. 

Durante entrevista ao condutor, ele afirmou aos policiais que havia carregado a carreta em Ponta Porã e levaria até a cidade de Canoinhas, no estado de Santa Catarina. Durante a vistoria na carroceria, foram encontrados diversos fardos de maconha, que totalizaram 15.315 quilos.   

Questionado sobre a carga, o motorista afirmou que já pegou a carreta carregada na fronteira e levaria até a cidade catarinense, onde receberia R$ 50 mil pelo transporte.

A droga apreendida e o autor foram encaminhados à Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira - (Defron), em Dourados, onde será feita a pesagem do entorpecente. 

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública -(Sejusp) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública - (MJSP).

O DOF reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 0800 647 6300, com atendimento gratuito e sigiloso, disponível 24 horas.

(Matéria editada às 13:35 horas para acréscimo de informações)

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estuprador pediu cavucate para enterrar menina: 'não conta para o pai'
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Estuprador pediu cavucate para enterrar menina: 'não conta para o pai'

2

Homem que estuprou e matou passou 3 horas com Emanuelly
CASO CHOCANTE

/ 8 horas

Homem que estuprou e matou passou 3 horas com Emanuelly

3

"Trem da alegria" pode custar caro a ex-prefeito que presidiu a Assomasul
PERÍODO ELEITORAL

/ 1 dia

"Trem da alegria" pode custar caro a ex-prefeito que presidiu a Assomasul

4

Maníaco que matou criança tinha duas passagens por estupro
Reincidente

/ 1 dia

Maníaco que matou criança tinha duas passagens por estupro

5

Menina de seis anos é estuprada e morta em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Menina de seis anos é estuprada e morta em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 16 horas

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 3 dias

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor