População denuncia falta de critérios a pacientes com Covid-19 nas Upas

JANEIRO ROXO

As ações visam conscientizar a população da Capital sobre a importância do tratamento e diagnóstico precoce da doença

Neste mês de janeiro de 2023, o Hospital São Julião de Campo Grande realiza a campanha do Janeiro Roxo, uma iniciativa dedicada ao combate da Hanseníase na Capital.

O Janeiro Roxo foi idealizado pelo Ministério da Saúde em 2016 e, segundo a Sociedade Brasileira de Hansenologia (SBH), o Brasil é o segundo país do mundo em número de casos da doença, ficando atrás apenas da Índia.

De acordo com o Hospital São Julião, desde que a campanha foi criada (em 2016), o Brasil notificou cerca de 30 mil novos casos de Hanseníase por ano.

Em Mato Grosso do Sul foram notificados 493 casos novos em 2019, 265 em 2020 e 264 em 2021, os diagnósticos diminuíram em razão da pandemia.

O hansenologo e diretor técnico do Hospital São Julião, Augusto Brasil Filho, alerta que esses dados podem não espelhar a realidade: “Não há uma razão que justifique, em Mato Grosso do Sul, uma taxa de detecção menor que a dos estados de Mato Grosso e Goiás, que apresentam uma taxa superior à nossa”.

Ainda conforme informações do São Julião, estima-se um número de três a cinco vezes maior de casos do que os registrados. Além disso, em nota, o Hospital faz um alerta sobre a possibilidade de infecções subnotificadas, "isso significa milhares de infectados sem tratamento, que transmitem o bacilo a outras pessoas e estão sujeitos a sequelas que poderiam ser evitadas.”

A hanseníase é uma doença que possui cura, com tratamento gratuito e disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), o Hospital São Julião informa que é importante que a população se atente para a necessidade do diagnóstico precoce da doença.

“Este é o princípio da campanha do Janeiro Roxo: informar, principalmente porque a Hanseníase é uma doença negligenciada. Alguns creem que está eliminada, mesmo que a estatística aponte 200 mil casos novos por ano no mundo”, informa em nota.

Parcerias

A campanha do Janeiro Roxo 2023, do Hospital São Julião, conta com parcerias para a divulgação da importância do tratamento e do diagnóstico precoce da doença, desde órgãos públicos - como as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde -, até instituições privadas de comunicação.

“O Hospital São Julião, com o apoio dessas importantes parcerias, busca chegar ao maior número possível da população, para que as pessoas procurem o diagnóstico precoce. Precisamos colocar em prática o que diz a campanha do Janeiro Roxo: Todos contra a Hanseníase”, informa o hansenologo Augusto Brasil Filho.

As ações contra a hanseníase terão duração de um ano e tanto a Sesau, quanto a Secretaria de Estado de Saúde, estão mobilizadas para a busca ativa de casos

novos de Hanseníase durante o mês de janeiro. O Hospital conta que a SBH constitui um apoio significativo para a campanha, já que contribui com materiais de divulgação e orientações sobre a campanha.

