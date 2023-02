Por dívida de R$ 630, policial mata empresário durante audiência de conciliação no Procon

Policial aposentado atirou em empresário dentro do prédio do Procon, em Campo Grande - Foto: Leo Ribeiro / Correio do Estado

O tenente reformado da Polícia Militar, José Roberto de Souza, atirou e matou o empresário Antônio Caetano de Carvalho, de 67 anos, durante audiência de conciliação no Procon estadual, em Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (13).

De acordo com informações apuradas pelo Correio do Estado, a vítima era dono da empresa Aliança Só Hilux, especializada em peças de Hilux e SW4.

O policial militar era cliente e estaria devendo R$ 630 ao empresário, por uma prestação de serviço.

O irmão da vítima confirmou ao Correio do Estado que o cliente era um policial, mas devido ao momento de luto, preferiu não dar mais declarações.

Por conta dessa dívida, foi marcada a audiência de conciliação na sede do Procon estadual, na Rua 13 de Junho, para tentar resolver o caso.

Na sexta-feira (10) já havia ocorrido uma tentativa de conciliação no mesmo local e, hoje, nova tentativa seria realizada.

A audiência ocorria no primeiro andar no prédio, na presença de funcionários do Procon, quando o policial militar efetuou disparos.

Segundo testemunhas, foram três tiros, mas a vítima foi atingida por dois, sendo um na testa e outro no tórax, segundo o Corpo de Bombeiros, e morreu no local.

O policial militar fugiu em seguida.

O delegado William Rodrigues de Oliveira Júnior, que atendeu a ocorrência, disse que o policial “perdeu a cabeça”.

“Eles estavam tentando resolver uma pendência que eles tiveram numa prestação de serviço e aí, eu acho que no calor da situação ali, o rapaz [suspeito] acabou perdendo a cabeça”, disse o delegado.

Ainda segundo o delegado, o motivo da dívida não ter sido paga teria sido insatisfação.

“A vítima prestou um serviço, acho que não ficou de maneira satisfatória no ponto de vista do autor, ele foi, perdeu a cabeça no momento ali da conciliação”, acrescentou Oliveira Júnior.

O delegado também disse que o policial reformado tem porte de arma e que ele está sendo procurado.

O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.

A Polícia Militar, por meio da assessoria de imprensa, disse que está ciente do ocorrido e que espera que o policial se apresente à Polícia Civil.

O órgão disse ainda que uma nota será emitida posteriormente sobre o caso.

Procon

Devido ao homicídio, o atendimento no Procon foi suspenso pelo restante do dia.

As audiências de conciliação que estavam marcadas para hoje serão remarcadas.

A secretária estadual de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira, confirmou que não era a primeira audiência para tentar resolver o problema com um acordo.

"Nós estamos apurando todos os fatos, o Governo do Estado lamenta muito esse acontecido e estamos levantando tudo o que aconteceu", disse.

A secretária disse ainda que a questão da segurança no prédio público será apurada e medidas serão tomadas para reforçá-la".

"Vamos reforçar na questão da triagem das pessoas que vem para a conciliação e checar se houve ou não alguma falha de segurança. Estamos em processo de levantamento", explicou.

Entre as medidas que podem ser tomadas está a implantação de detectores de metais, que podem evitar que pessoas entrem armadas no local.