Prazo para entrega do relatório da CPI do Ônibus é adiado por mais 30 dias

O prazo para entrega do relatório já havia sido prorrogado para o final do mês de agosto, devendo ser apresentado no dia 2 de setembro

Karina Varjão

Karina Varjão

03/09/2025 - 15h45
A Câmara Municipal de Campo Grande publicou hoje (3) no Diário Oficial (Diogrande) que está prorrogado por mais 30 dias o prazo para entrega do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga irregularidades no serviço e condições do transporte público de Campo Grande oferecido pelo Consórcio Guaicurus. 

O primeiro prazo para entrega do documento estava previsto para o dia 15 de agosto, juntamente com a análise contábil.

No dia 05 do mês de agosto, o prazo foi estendido novamente por mais 28 dias, com a nova data limite para entrega no dia 31 do mesmo mês. 

Como relatado pelo Correio do Estado, a justificativa para a segunda prorrogação do prazo é de que a investigação é complexa e o volume de depoimentos e documentos é grande, sendo necessário "assegurar uma apuração minuciosa e responsável que resulte em um relatório final robusto e embasado".

Problemas

O contrato foi firmado entre a Prefeitura de Campo Grande e o Consórcio Guaicurus em 2012 e há tempos a qualidade dos serviços e de gestão do transporte coletivo levantavam discussões sobre uma possível CPI nos bastidores. 

Um exemplo foi a queda no número de ônibus em circulação após 12 anos de contrato.
Em outubro de 2012, quando assinado o contrato com o Consórcio Guaicurus, a Capital contava com 574 carros atendendo o transporte coletivo, com o balanço mais recente indicando apenas 460 ônibus em operação, uma redução em 25% da frota.

Na contramão, o número de habitantes saltou de 805.397 para 898.100 moradores, conforme  comparação da estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) à época e os dados do Censo Demográfico realizado pela instituição em 2022.

Já em 23 de janeiro deste ano a passagem de ônibus subiu 20 centavos, chegando a R$ 4,95 após esse reajuste. 

Antes mesmo do fim de 2024, a mesma Câmara aprovou o projeto de lei que concedia subsídio extra, no valor de R$ 3,3 milhões, ao Consórcio Guaicurus, por parte da Prefeitura.

Isso fez os valores de repasses para a concessionária saltarem de R$ 19,5 milhões para R$ 22,8 milhões, sem contar os valores repassados pelos governos estadual e federal.

Durante as oitivas, foi apresentado relatório que mostrava que, dos 460 veículos, 300 tinham mais de oito anos de circulação, quando o tempo esperado era de cinco anos de idade de frota. 

Neste tempo, a Agência Municipal dos Serviços Públicos (Agereg) determinou a retirada de 98 ônibus de circulação devido às más condições e idade acima do permitido, sob pena de aplicação de multa. O Consórcio recorreu da decisão.

Custos

Durante os quatro meses de ouvidorias e investigações, a CPI do transporte público custou mais de R$140 mil, com a contratação de advogados, que custou R$42,5 mil por mês, resultando em um montante de 85 mil; e na contratação de assessoria contábil, no valor de R$55 mil. As empresas foram contratadas de forma direta por inexigibilidade, ou seja, sem a necessidade de licitação.

Importante explicar que ambas as contratações passaram por análise da Controladoria-Geral e Procuradoria-Geral da Câmara Municipal, que não apontaram irregularidades.

Apesar do investimento, o presidente da CPI, vereador Dr. Lívio Leite (União Brasil), afirmou no último dia 24 de junho, que a comissão não vai discutir a rescisão contratual com o Consórcio Guaicurus. 

Segundo ele, o trabalho da CPI se concentrará em apontar dificuldades na execução do contrato, especialmente quanto ao equilíbrio econômico-financeiro, mas sem propor rompimento.


 

Ufólogo que contata Et Bilu diz que descobriu oitava nota musical

O anúncio foi feito pelo presidente da Associação Dakila, Urandir Fernandes de Oliveira: uma nota que foi ouvida pela primeira vez em rochas e cidades perdidas

03/09/2025 16h37

Em 2021,Urandir Fernandes de Oliveira criou o Ecossistema Dakila

Em 2021,Urandir Fernandes de Oliveira criou o Ecossistema Dakila Reprodução Ecossistema Dakila

Trinta e três anos após ter tido contato com a oitava nota musical, o presidente da Associação Dakila Pesquisas, Urandir Fernandes de Oliveira, conhecido por contatar o ET Bilu, anunciou a identificação de um novo espectro musical pela Associação Dakila Pesquisas.

Por meio de uma live no YouTube, Urandir contou que a descoberta ocorreu em colaboração com o maestro e violonista Robson Miguel. 

O grupo de pesquisa de Mato Grosso do Sul, que ficou conhecido pela descoberta de Ratanabá, informou que a oitava nota foi nomeada "kall". A descoberta ocorreu durante expedições, observações de campo e demonstrações musicais.

"A primeira vez que tivemos contato com a nota kall foi em 1992, durante uma expedição em busca de ruínas arqueológicas na cidade de Nova Brasil do Sul, em Rondônia, na Amazônia brasileira. Lá encontramos uma pedra com milhares de inscrições, sendo uma delas esta nota. Desde então, encontramos diversas outras pedras com a mesma inscrição em várias cidades brasileiras", disse Urandir.

Segundo o grupo, na música toda nota produz, além de uma frequência natural, uma cascata de harmônicos.

A equipe percebeu que, ao cruzar a sétima repetição, a ressonância deixa de se alinhar como simples múltiplo da nota original e, em vez disso, mescla-se com harmônicos "não dados pelo músico, mas pela natureza".

O campo recebeu o nome de kall, que seria uma ressonância estabilizadora e universal, situada entre a nota emitida e seu campo de harmônicos.

Vibração tocando pessoas

Urandir explicou que, durante as atividades em campo, começaram a notar uma vibração que ultrapassa as sete notas, tocando pessoas, além de ressoar em animais e plantas.

"Hoje, com o amadurecimento do trabalho da equipe, apresentamos ao público aquilo que a natureza nos mostrou repetidas vezes", explicou Urandir.

Conforme pesquisas de Dakila, culturas ancestrais tinham conhecimento desta nota, que era usada em canções. Entretanto, com a mudança do conhecimento artístico, gerações posteriores tiveram esse saber ocultado.

"A nota kall possui uma frequência vibratória única, capaz de influenciar positivamente o timo humano e a mente, gerando estados de paz, lucidez e saúde, contrastando com as músicas de baixa frequência que dominam atualmente e que promovem apatia, depressão e comportamentos destrutivos", destaca o presidente da Dakila.

Mistério revelado

O grupo tentou reproduzir a oitava nota; no entanto, o maestro Robson Miguel explicou que não funcionou devido a nota estar em um plano diferente.

"Não adianta contar vibrações matemáticas, porque a nota kall está em um plano extremamente sensitivo, ligado ao sentimento humano, que não se traduz matematicamente. Ela está escondida em uma coisa chamada sons harmônicos."

O grupo concluiu que kall é a peça-chave que ajuda a entender o motivo de instrumentos musicais precisarem ser "temperados" em diferentes oitavas e por que certas afinações soam mais consonantes ao ouvinte.

Alcançando kall

Durante as pesquisas, feitas em viola caipira e piano, eles perceberam que, conforme os harmônicos sobem, afastando-se de múltiplos matemáticos simples, é possível perceber o campo da kall.

Com a descoberta a letra das músicas fica deste modo: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, kall.

Desarmonia dos humanos

O problema, segundo Robson Miguel, teve início em 1939, após a guerra, quando, de acordo com o maestro, houve uma padronização dos instrumentos musicais em 440 Hz.

O objetivo era uniformizar os instrumentos para que pudessem ser tocados em uma orquestra, mas isso acabou causando dissonância entre as pessoas.

"Esse trabalho desafinou o mundo, desarmonizou os seres humanos do que era sublime."

O maestro explicou que a ciência concluiu que o DNA humano se movimenta e se desenvolve por meio de vibrações.

"E vibração é música, música é som. O nosso DNA, vocês vão saber daqui a pouco, reproduz lá no fundo o som da nota kall, que está adormecida porque os nossos sentimentos foram assassinados por um sistema de muita informação negativa, muitas coisas ruins, que foi desajustando o comportamento", ressalta o maestro.

Em 2021,Urandir Fernandes de Oliveira criou o Ecossistema DakilaUrandir e maestro 

Como funciona o trabalho?

O maestro Robson Miguel faz experiências de performance com instrumentos afinados em 432 Hz, que, segundo o grupo Dakila, está em harmonia natural com a Terra (7,83 Hz, conhecida como Ressonância Schumann) e com os harmônicos da nota kall.

Os estudiosos perceberam que essa afinação possui relação histórica, reproduzida por coros e luthiers artesãos especializados em construir e reparar instrumentos musicais.

Robson Miguel descreve a kall como "a nota que se assenta na frequência do universo, do ser humano e de sua espiritualidade, resultando na ressonância harmônica e vibratória do universo".

Levar kall ao público

Após o anúncio da descoberta, Urandir e o maestro Robson Miguel estão planejando realizar demonstrações públicas, com materiais educativos e a montagem de um coro juvenil com repertório especialmente feito para deixar nítida a nota kall.

"Queremos compartilhar globalmente. Convidamos músicos, acústicos e pesquisadores a explorar o fenômeno por meio de testes de escuta, estudos de instrumentos e novas composições", diz Urandir.

Previsão

Frente fria coloca MS em zona de perigo para queda de temperatura e tempestade

Temperaturas devem começar a cair a partir desta quinta-feira especialmente na região sul do Estado

03/09/2025 16h15

Frente fria coloca MS em zona de perigo para queda de temperatura e tempestade

Frente fria coloca MS em zona de perigo para queda de temperatura e tempestade FOTO: Gerson Oliveira

Os próximos dias podem ser de alívio ao calorão em boa parte de Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para tempestades e queda de temperatura nas regiões sudoeste, leste, centro norte e dos pantanais. 

De acordo com o Instituto, a aproximação de uma nova frente fria pode derrubar as máximas das temperaturas em 3°C a 5°C, além de trazer chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos e queda de granizo nas áreas destacadas. 

Essa situação ocorre devido ao avanço da frente fria, aliado a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica. Além disso, ainda há o transporte de calor e umidade e o avanço de cavados, que deve favorecer a formação de chuvas. 

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC), até o dia 16 de setembro, estão previstos acúmulos de precipitação para as regiões centro-sul, sudoeste, leste e oeste do Estado, com volumes estimados entre 10 milímetros e 50 milímetros. 

Temperaturas

A partir desta quinta-feira (4), as temperaturas contrastam entre as regiões sul e norte, onde, em Ponta Porã e Porto Murtinho as máximas devem atingir 29°C e em Aquidauana e Coxim deve chegar a 38°C.

Para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados, estão previstas mínimas entre 17°C e 21°C e máximas entre 29°C e 32°C. Nas áreas de Coxim, Camapuã, Três Lagoas e Anaurilândia, os termômetros devem registrar mínimas entre 18°C e 21°C e máximas entre 32°C e 38°C. 

Em Campo Grande, as mínimas podem chegar a 22°C e as máximas variam entre 33°C e 35°C. 

Após a passagem da frente fria, entre os dias 05 a 07, deve ocorrer queda acentuada nas temperaturas, especialmente na região sul do Estado, com mínimas entre 10°C e 13°C.

Orientações

Para dias com uma queda brusca de temperatura, a tendência do organismo é reduzir a imunidade. Com isso, algumas doenças podem aparecer como gripe, resfriado, rinite e até a asma. 

Por isso, é importante tomar alguns cuidados para melhorar a qualidade de vida nestes períodos:

  • Fique atento às variações de temperatura. Em casa, no trabalho ou locais fechados, costuma estar calor, enquanto no ambiente externo, há presença de ar gelado. Por isso, não esqueça de manter-se aquecido e agasalhado. 
  • Faça uso de bebidas quentes ao longo do dia, como chás e café;
  • Mantenha a higiene doméstica, evitando o acúmulo de poeira;
  • Evite banhos muito quentes, eles provocam ressecamento da pele;
  • Lave colchas, cobertas e casacos antecipadamente, para evitar desencadear crises de asma, rinite e bronquite por roupas e cobertores guardados;
  • Faça uso de hidratantes labiais para evitar o ressecamento dos lábios;
  • Mantenha-se sempre hidratado, monitorando crianças e idosos que não se atentam à necessidade de hidratação.

