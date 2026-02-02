Prazo para se inscrever em concurso da Assembleia Legislativa termina hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O concurso com salário que pode chegar em até R$ 8 mil da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), encerra a primeira fase, a de inscrições, hoje. Com vagas para técnico e analista legislativo, o concurso é o segundo de provas para cargos efetivos e banco reserva.

A próxima contará com prova escrita objetiva de caráter habilitatório e classificatório, dividida em conhecimentos gerais e específicos, com exceção da vaga de técnico legislativo em Tradução de Libras, que será apenas a prova prática.

Além disso, para o cargo de Polícia Legislativa, as candidatas e candidato terão a fase a mais de Teste de Aptidão Física (TAF), antes da realização da prova escrita objetiva, também com caráter habilitatório.

A base salarial para vagas do ensino médio é de R$ 1.964,88, com remuneração inicial de 4.912,20, e para quem tentará a vaga do ensino superior, a base salarial é R$ 3.212,26, com remuneração inicial de 8.030,65.

O órgão lançou o concurso no final do ano passado e para se inscrever é necessário pagar uma taxa de RS 180 para vagas de analista (ensino superior completo), e R$ 140 para as vagas de técnico (ensino médio completo). A data limite para pagar a taxa é um dia após o encerramento das inscrições, em 03 de fevereiro.

São 35 vagas para quem possui o ensino médio completo, nas especialidades: administrativa, audiovisual, fotografia, informática, motorista, operação de áudio, polícia legislativa, refrigeração e climatização, e tradução de libras.

Outras 45 vagas para analista legislativo para cargo de: administrador, arquiteto, arquivista, assistente social, biblioteconomista, cerimonialista, contador, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro eletrônico e de telecomunicações, engenheiro mecânico, jornalista, museólogo, nutricionista, pedagogo psicólogo, publicitário e revisor/redator.

Além dessas, ainda há vagas para quem possui especialidade ou está na área: administrativa, controle interno, design gráfico, jurídico (com formação em direito), Rádio e TV, e Tecnologia e Informação.

Quem pode se inscrever

Além dos requisitos referente a escolaridade, é necessário que aquela ou aquele que deseja se candidatar atenda as seguintes características:

a) ter nacionalidade brasileira ou estar dentro do que estabelece o decreto nº 70.391/72 e nº 70.436/72 e da Constituição Federal, artigo 12, parágrafo 1º;

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;

c) estar em dia com as obrigações eleitorais;

d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

e) não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;

f) Aptidão Física e Mental para o exercício do cargo.

De acordo com o edital, as inscrições poderiam ser prorrogada por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a critério da ALEMS ou da Fundação responsável, mas até o momento não há alterações no prazo.

As inscrições devem ser realizadas pelo site https://www.concursosfcc.com.br/, até 23h59 de hoje.