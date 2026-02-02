Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CONCURSO

Prazo para se inscrever em concurso da Assembleia Legislativa termina hoje

São 80 vagas, com salário que pode chegar até R$ 8 mil, com bases salariais de quase R$ 2 mil e R$ 3 mil

Noysle Carvalho

02/02/2026 - 12h30
O concurso com salário que pode chegar em até R$ 8 mil da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), encerra a primeira fase, a de inscrições, hoje. Com vagas para técnico e analista legislativo, o concurso é o segundo de provas para cargos efetivos e banco reserva.

A próxima contará com prova escrita objetiva de caráter habilitatório e classificatório, dividida em conhecimentos gerais e específicos, com exceção da vaga de técnico legislativo em Tradução de Libras, que será apenas a prova prática.

Além disso, para o cargo de Polícia Legislativa, as candidatas e candidato terão a fase a mais de Teste de Aptidão Física (TAF), antes da realização da prova escrita objetiva, também com caráter habilitatório.

A base salarial para vagas do ensino médio é de R$ 1.964,88, com remuneração inicial de 4.912,20, e para quem tentará a vaga do ensino superior, a base salarial é R$ 3.212,26, com remuneração inicial de 8.030,65.

O órgão lançou o concurso no final do ano passado e para se inscrever é necessário pagar uma taxa de RS 180 para vagas de analista (ensino superior completo), e R$ 140 para as vagas de técnico (ensino médio completo). A data limite para pagar a taxa é um dia após o encerramento das inscrições, em 03 de fevereiro.

São 35 vagas para quem possui o ensino médio completo, nas especialidades: administrativa, audiovisual, fotografia, informática, motorista, operação de áudio, polícia legislativa, refrigeração e climatização, e tradução de libras.

Outras 45 vagas para analista legislativo para cargo de: administrador, arquiteto, arquivista, assistente social, biblioteconomista, cerimonialista, contador, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro eletrônico e de telecomunicações, engenheiro mecânico, jornalista,  museólogo, nutricionista, pedagogo psicólogo, publicitário e revisor/redator.

Além dessas, ainda há vagas para quem possui especialidade ou está na área: administrativa, controle interno, design gráfico, jurídico (com formação em direito), Rádio e TV, e Tecnologia e Informação.

Quem pode se inscrever

Além dos requisitos referente a escolaridade, é necessário que aquela ou aquele que deseja se candidatar atenda as seguintes características:

a) ter nacionalidade brasileira ou estar dentro do que estabelece o decreto nº 70.391/72 e nº 70.436/72 e da Constituição Federal, artigo 12, parágrafo 1º;
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) Aptidão Física e Mental para o exercício do cargo.

De acordo com o edital, as inscrições poderiam ser prorrogada por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a critério da ALEMS ou da Fundação responsável, mas até o momento não há alterações no prazo.

As inscrições devem ser realizadas pelo site https://www.concursosfcc.com.br/, até 23h59 de hoje.

Em MS, 108 mulheres vão ingressar no serviço militar inicial em março

São 99 vagas em Campo Grande (Exército Brasileiro) e 9 em Ladário (Marinha do Brasil)

02/02/2026 11h45

Na manhã desta segunda-feira (2), as voluntárias fazem a Seleção Complementar, onde passam por entrevista, exames médicos e orientações

Na manhã desta segunda-feira (2), as voluntárias fazem a Seleção Complementar, onde passam por entrevista, exames médicos e orientações MARCELO VICTOR

Ao todo, 586 moças se alistaram nas Forças Armadas, sendo 421 em Campo Grande (Exército Brasileiro), 132 em Corumbá (Marinha do Brasil) e 33 em Ladário (Marinha do Brasil).

Há 108 vagas para militares femininas (soldados – serviço militar inicial), sendo 99 vagas em Campo Grande (Exército Brasileiro) e 9 em Ladário (Marinha do Brasil).

Em Campo Grande, das 99 novas integrantes do Exército Brasileiro, 12 vão trabalhar no Hospital Militar de Campo Grande (HMilCG), 26 no Colégio Militar de Campo Grande (CMCG) e 61 no Comando Militar do Oeste (CMO). Em Ladário, as 9 militares femininas farão parte do 6° Distrito Naval.

Elas vão integrar as áreas de administração, enfermaria, alimentação, intendência, manutenção e comunicação. A remuneração é equivalente a um salário-mínimo (R$ 1.621,00), acrescido de vale-transporte.

Elas começam como soldados, mas podem crescer na carreira militar e chegar até a patente de 3° sargento.

As fases da seleção são:

  1. Alistamento (1° janeiro a 30 de junho de 2025)
  2. Seleção – exame de saúde, inspeção dentária e entrevista (1 a 11 de julho de 2025)
  3. Designação – resultado (2 de janeiro de 2026)
  4. Seleção complementar (primeira semana de fevereiro de 2026)
  5. Resultado final (6 de fevereiro de 2026)
  6. Incorporação – entrada nas Forças Armadas (2 de março de 2026)

Na manhã desta segunda-feira (2), as voluntárias fazem a Seleção Complementar, onde passam por entrevista, exames médicos e orientações.

De acordo com o chefe da Seção do Serviço Militar Geral, tenente-coronel Vinícius Delevati Lavada, a seleção de mulheres ocorre em todo o Brasil e pretende seguir um padrão mundial na Organização das Nações Unidas (ONU) em incorporar o público feminino nas Forças Armadas.

“O exército brasileiro, seguindo um padrão internacional, os outros exércitos de outros países já possuem mulheres no seu serviço militar inicial. E o exército brasileiro, a fim de atingir esse mesmo patamar, inicia a conscrição de mulheres no ano de 2026, para seguir o mesmo padrão de outros exércitos que seguem a Organização das Nações Unidas. Nós estamos valorizando a mulher brasileira, sabemos o valor que tem a mulher em todos os demais setores e o Exército brasileiro hoje também se equipara aos outros locais, às outras fontes de trabalho dentro do âmbito nacional”, explicou.

Estudante, Rafaela Braga, de 17 anos, tem o sonho de servir o Exército Brasileiro.

“Estou com muita esperança que vou conseguir passar mas foi um tempo de muita tensão também. Estou esperando para saber o resultado logo e o que isso vai dar. Eu realmente estou muito ansiosa, eu realmente quero bastante servir. E é isso, a ansiedade tá a mil e a esperança também”, disse.

Até 2030, o Exército Brasileiro pretende alcançar 20% do público feminino no serviço militar inicial.

ALISTAMENTO FEMININO

Mulheres podem ingressar nas Forças Armadas de forma voluntária e permanecer na corporação por até 8 anos, sendo que o contrato deve ser renovado de 1 em 1 ano. É possível chegar até a patente de 3º Sargento, mediante realização de cursos de formação.

Os requisitos para conseguir uma vaga são:

  • Ter nascido em 2007 e completar 18 anos em 2025
  • Saúde em perfeito estado – exame médico e odontológico

O Governo Federal publicou, no dia 28 de agosto, o Decreto nº 12.154, de 27 de agosto de 2024, que regulamenta o Serviço Militar Inicial Feminino voluntário no Brasil.

Uma vez incorporadas, as militares estarão sujeitas aos direitos, deveres e penalidades estabelecidos pela Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, e pelo Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966.

Até então, só era possível uma mulher ingressar nas Forças Armadas como militares de carreira, mediante aprovação em concurso público, ou como militares temporárias, por meio de seleção conduzida pelas Regiões Militares.

As voluntárias não terão estabilidade no serviço militar e, após o desligamento do serviço ativo, integrarão a reserva não remunerada das Forças Armadas.

Até 2030, o Exército Brasileiro pretende alcançar 20% do público feminino no serviço militar inicial.

Motorista morre em acidente envolvendo três carretas em rodovia de MS

Uma carreta pegou fogo e ficou parada na pista; Na madrugada outras duas colidiram na traseira, gerando um engavetamento

02/02/2026 10h30

Uma carreta parada na rodovia provocou o acidente

Uma carreta parada na rodovia provocou o acidente Foto: Da Hora Bataguassu

Um motorista, identificado como Tárcio Adabi Sguarezi, 61 anos, morreu em acidente envolvendo três carretas na madrugada desta segunda-feira (2), na MS-395, entre os municípios de Bataguassu e Brasilândia.

De acordo com informações do site Da Hora Bataguassu, uma carreta carregada com soja pegou fogo e foi consumida pelas chamas no domingo (1º) e, por este motivo, ficou parada na pista, em um trecho sem acostamento, ocupando parte da pista de rolamento.

Durante a madrugada de hoje, a carreta conduzida por Sguarezi não conseguiu desviar e acabou colidindo na traseira do caminhão.

Com o impacto, o motorista ficou preso às ferragens.

Na sequência, uma terceira carreta, que transportava madeira, colidiu de forma leve no segundo veículo, provocando um engavetamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado. O resgate do motorista preso às ferragens durou cerca de três horas. Ele foi socorrido com ferimentos graves e foi encaminhado à Santa Casa de Bataguassu, com vida, mas inconsciente.

Pouco após dar entrada no hospital, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Já o motorista da terceira carreta não sofreu ferimentos.

A carga de soja do primeiro caminhão ficou espalhada pela pista e parte da rodovia ficou bloqueada para o trabalho de remoção.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local durante os trabalhos e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

