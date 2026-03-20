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Preços de diárias de hotel em Campo Grande triplicam durante a COP15

A Capital espera receber 3 mil visitantes durante os dias 23 e 29 de março

Karina Varjão

Karina Varjão

20/03/2026 - 16h00
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A 15ª Conferência das Partes sobre Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15) promete atrair cerca de 3 mil pessoas de 130 países diferentes à Campo Grande. Entre os impactos que a grande movimentação deve causar na cidade, a rede hoteleira é uma das principais atingidas. 

Com a procura e grande demanda, o preço das diárias nos hotéis chegam a triplicar na Capital no período da Conferência, que terá início na próxima segunda-feira (23). 

Campo Grande possui, atualmente, cerca de 75 hotéis formais, sendo 20 de alto e médio padrão. Na lista enviada à convenção aparecem 11 hotéis como os recomendados aos que vão participar da conferência, os quais somam 1.334 quartos. 

Os principais hotéis da cidade tiveram liberdade para aplicar a tarifa que quisessem, mas sem aumentos excessivos. Assim, em estabelecimentos populares, a diária costuma girar entre R$142 e R$ 344. 

Nestas categorias, o Correio do Estado encontrou diárias para o período da COP15 até três vezes maior que em datas normais. Já em outros hotéis, a reportagem encontrou diárias que chegam a quase mil reais.

No Novotel, localizado nos altos da Avenida Mato Grosso, por exemplo, a diária que costuma ser, em média, R$ 279, chegou a custar R$ 676 na próxima semana, um aumento de 142%. 

Já no Hotel Mohave, na Avenida Afonso Pena, a diária passou de R$ 314 para R$ 943 no período, ou seja, para acomodação durante os seis dias de evento, o valor fica em torno de R$ 5,6 mil. 

Em alguns estabelecimentos, já não é possível reservar quartos para as datas do evento, como no Hotel Deville, onde os dias 25 e 26 de março estão lotados; e o Bahamas Apart Hotel, também sem vagas no período. 

Segundo a presidente da ABIH-MS, Alexandra Corrêa Martins, a COP15 representa uma oportunidade relevante para o município. Cerca de 40% dos leitos na cidade estao reservados para atender à demanda.

 “Eventos dessa magnitude geram impacto direto e positivo na economia local. A hotelaria é um dos setores mais beneficiados, com aumento na taxa de ocupação, maior permanência dos hóspedes e incremento na receita”, destacou a presidente.

A movimentação não é exclusiva dos hotéis. A presença de mais pessoas na cidade, especialmente turistas, também movimenta os setores de gastronomia, transporte e comércio, o que impacta de forma direta na economia local. 

Segundo o presidente do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Mato Grosso do Sul (Sindha-MS), Juliano Wertheimer, esses setores vêm se preparando para atender os visitantes. 

“Criamos um guia online com meios de hospedagem, bares e restaurantes da Capital, disponível em outros idiomas, para facilitar o acesso dos visitantes. Também estamos promovendo diálogo com os empresários e apoiando o planejamento das reservas, contribuindo para um ambiente mais organizado”, explicou.

O evento promete movimentar R$ 684 por visitante/dia na Capital, nos ramos de bares, restaurantes, hotéis, comércio, lojas, serviços e turismo, resultando em aproximadamente R$ 14 milhões na economia de Campo Grande. 

COP15

Presidida pelo secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, a COP15 faz parte de um tratado das Nações Unidas assinado em 1979, no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), com sua primeira edição ocorrendo em 1985, em Bonn, na Alemanha.

Em suma, a conferência promove a conservação de espécies migratórias, seus habitats e rotas em escala global, abrangendo cerca de 1.189 espécies, entre aves, mamíferos, peixes, répteis e insetos. Atualmente, conta com 133 partes signatárias, sendo 132 países e o bloco da União Europeia (formado por 27 nações). 

Nesta 15ª edição, Campo Grande vai sediar o evento, que promete receber inúmeras autoridades do mundo inteiro, além de pesquisadores e cientistas dos ramos biológico, veterinário e ambiental. Uma das ilustres presenças quase certas no evento, a ministra Marina Silva exaltou a realização da conferência no Brasil, em especial, no Pantanal.

“A COP15 será um momento decisivo para ampliar a proteção das espécies migratórias, fortalecer alianças entre países e reafirmar o papel do Brasil como liderança na agenda ambiental e climática, com diálogo, responsabilidade e compromisso com o futuro do planeta”, destacou.

O evento terá a presença de representantes de, pelo menos, 130 países, além de autoridades nacionais, como o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. 


 

MATO GROSSO DO SUL

Jeep é parado com quase 200 medicamentos emagrecedores no interior do MS

Transportados de forma irregular, itens localizados estavam distribuídos entre: roupas, em pacotes de bolachas e batatas, no interior de tênis e  até em um colchão inflável

20/03/2026 12h45

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Ao todo, além de um frasco de anabolizante, foram apreendidas 198 ampolas e 5 canetas de medicamentos emagrecedores. 

Ao todo, além de um frasco de anabolizante, foram apreendidas 198 ampolas e 5 canetas de medicamentos emagrecedores.  Reprodução/SR/PRF/MS

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Em trecho da rodovia BR-262, um casal em um Jeep/Renegade foi parado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e uma carga de quase duzentos medicamentos emagracedores foi apreendida na noite desta quinta-feira (20). 

Conforme repassado através da Polícia Rodoviária Federal no Mato Grosso do Sul (PRF/MS), em nota, o carregamento de canetas emagrecedoras foi abordado em trecho de rodovia próximo ao município de Água Clara. 

Na região do município distante aproximadamente 195 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul, os agentes da PRF realizavam fiscalizações em trecho da BR-262 e acabaram abordando um veículo modelo SUV compacto de referência no mercado brasileiro. 

Segundo repassado pela força de segurança pública, a bordo deste Jeep/Renegade estava um casal, com uma mulher como condutora que estava acompanhada de um indivíduo masculino. 

Em um primeiro momento, em conversa com os agentes da PRF, ambos apontaram que estariam saindo do município sul-mato-grossense que fica na região fronteiriça com o Paraguai, Ponta Porã. 

Longe já mais de 510 quilômetros de onde teriam partido, o casal apontou inicialmente que seu destino seria o município de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo.

Medicamentos emagrecedores

Durante a realização da vistoria aos veículos, os policiais rodoviários federais identificaram que esse Jeep Renegade estava carregado de medicamentos emagrecedores, que por sua vez estariam escondidos em diversos locais do carro. 

Como bem detalha o material da PRF, os itens transportados de forma irregular foram localizados distribuídos entre: 

  1. roupas, 
  2. em pacotes de bolachas, 
  3. em batatas,
  4. no interior de tênis e 
  5. em um colchão inflável. 

Ao todo, além de um frasco de anabolizante, foram apreendidas 198 ampolas e 5 canetas de medicamentos emagrecedores. 

Posterior ao achado, o casal acabou confessando aos agentes que as primeiras informações repassadas não eram 100% verdadeiras, já que apesar do destino, de fato, ser Ribeirão Preto (SP), eles teriam pegado os medicamentos em Campo Grande. Ambos foram presos e levados até a sede da Polícia Rodoviária Federal em Três Lagoas. 
 

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MATO GROSSO DO SUL

Empreiteira de SC vence licitação para gasoduto de R$ 91 milhões em MS

A obra prevê a construção e montagem de um gasoduto em aço carbono, com diâmetro nominal de 8 polegadas e extensão aproximada de 125 quilômetros

20/03/2026 12h15

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Durante a fase de implantação da fábrica, o fornecimento será ampliado para até 280 mil metros cúbicos diários

Durante a fase de implantação da fábrica, o fornecimento será ampliado para até 280 mil metros cúbicos diários Reprodução/ MS Gás

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A Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul (MSGás) homologou o resultado da licitação para a construção do gasoduto do Projeto Sucuriú, que vai ligar o Gasbol, em Três Lagoas, até a fábrica de celulose da Arauco, em Inocência. A vencedora do certame é a Geometral Construções Ltda., com proposta de R$ 91.373.410,40.

O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (20), após o prazo recursal do processo. A obra prevê a construção e montagem de um gasoduto em aço carbono, com diâmetro nominal de 8 polegadas e extensão aproximada de 125 quilômetros.

O empreendimento é considerado estratégico para viabilizar o fornecimento de gás natural ao complexo industrial da Arauco, uma das maiores fábricas de celulose em construção no país, instalada às margens do Rio Sucuriú.

O gasoduto integra o conjunto de obras de infraestrutura voltadas ao chamado “Vale da Celulose” em Mato Grosso do Sul. O projeto prevê inicialmente a capacidade de transporte de até 130 mil metros cúbicos de gás por dia, com expansão gradual para atender à demanda da planta industrial.

Durante a fase de implantação da fábrica, o fornecimento será ampliado para até 280 mil metros cúbicos diários. Após a conclusão das obras, a operação deve se estabilizar em cerca de 50 mil metros cúbicos por dia.

Embora o contrato firmado para a obra do gasoduto tenha valor de R$ 91,3 milhões, o investimento total no projeto já havia sido estimado pelo governo estadual em cerca de R$ 160 milhões a R$ 170 milhões, considerando outras etapas, como aquisição de materiais e estruturas complementares.

A previsão do Estado é que as obras do gasoduto tenham início nos próximos meses, com conclusão até 2027, acompanhando o cronograma da fábrica da Arauco, que deve entrar em operação no mesmo período.

Projeto Sucuriú

O canteiro de obras da fábrica de celulose da Arauco tem hoje 9,2 mil trabalhadores, o que supera o número de habitantes de Inocência, município no qual a fábrica está sendo instalada. Antes do início das obras, Inocência tinha em torno de 8,5 mil habitantes.

No pico das obras de construção da fábrica, que deve ocorrer ainda neste ano, a previsão é de que o canteiro de obras abrigue 14 mil trabalhadores ao mesmo tempo.

Conforme o cronograma oficial, a fábrica deve ficar pronta até o fim do próximo ano. De acordo com Crociati, a obra está 42% concluída, operando “dentro do prazo”. 

Depois disso, serão em torno de 800 empregos diretos na indústria, sem contabilizar os cerca de seis mil indiretos e no cultivo e extração das florestas de eucaliptos. 

Até a conclusão da fábrica também deve estar concluído o ramal ferroviário, pelo qual serão escoadas as 3,5 milhões de celulose anuais daquela que será a maior fábrica do setor do mundo. 

No total, serão 9 quilômetros de ferrovia interna, dentro da fábrica, e 45 quilômetros de extensão até se conectar à Malha Rumo Norte, levando celulose até o porto de Santos, em São Paulo. 

Com a fábrica de Inocência, o Estado de Mato Grosso do Sul se consolida como maior fabricante de celulose do país, saltando de 7,6 milhões de toneladas por ano para 11 milhões de toneladas. 

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