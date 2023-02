Preço do pedágio em trecho da BR-163 vai custar mais que o dobro em nova licitação

Pedágio deve mais que dobrar entre Campo Grande cidades do norte do Estado - Marcelo Victor

O motorista deverá gastar 110% a mais com pedágio no trecho Norte da BR-163, entre Campo Grande e a divisa com o Estado do Mato Grosso, mas só vai receber 17,6% do trecho duplicado com a relicitação que está em estudo pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), divulgado parcialmente na sexta-feira (17).

O motorista que percorrer estes 379,6 km da rodovia deve pagar R$ 14,20 a cada 100 km, totalizando R$ 53,80, com a nova concessionária estando obrigada a duplicar 67 Km. Hoje, o valor total pago é de R$ 25,60 em quatro praças de pedágio.

Atualmente, para percorrer este mesmo trecho administrado pela CCR MSVia, o motorista de automóvel paga R$ 25,60. A ANNT pretende desmembrar em dois lotes a BR-163 em Mato Grosso do Sul, um ligando a Capital a divisa com MT, e outro a Capital com a divisa com o Paraná, e que também inclui a BR-267.